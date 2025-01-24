親会社の異動に関するお知らせ
１．異動年月日
2025年1月24日
２．異動が生じた経緯
2024年11月14日付で株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ（代表執行役社長 亀澤 宏規、以下「MUFG」）等が発表した「MUFG-KDDI協働のNext Step（協業2.0）について」（※1）の一環。
３．新たに親会社となった株主
株式会社三菱UFJ銀行（取締役頭取執行役員 半沢 淳一、以下「三菱UFJ銀行」）
４．親会社に該当しなくなった株主
三菱UFJ証券ホールディングス株式会社（取締役社長 小林 真、以下「三菱UFJ証券ホールディングス」）
５．異動前後における当社親会社の保有する当社の議決権の数に対する割合
（1）三菱UFJ銀行
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/86540/table/74_1_f86dbcbbf377da8ac8d4af67104e0f9c.jpg ]
（2）三菱UFJ証券ホールディングス
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/86540/table/74_2_aa25f05bae46a6ab915df8b148dcacaf.jpg ]
６．今後の見通し
当該異動によるauカブコム証券の業績への影響はありません。三菱UFJ銀行は近く、auフィナンシャルホールディングス株式会社（代表取締役社長 石月 貴史）が保有するauカブコム証券株式持分49%の取得を予定。
（※1）MUFG等のプレスリリース「MUFG-KDDI協働のNext Step（協業2.0）について」
https://www.mufg.jp/dam/pressrelease/2024/pdf/news-20241114-001_ja.pdf
KDDI等のプレスリリース「KDDI-MUFG協働のNext Step（協業2.0）に関するお知らせ」
https://newsroom.kddi.com/news/detail/kddi_nr_s-19_3593.html
auカブコム証券株式会社
金融商品取引業者登録：関東財務局長（金商）第61号
銀行代理業許可：関東財務局長（銀代）第8号
電子決済等代行業者登録：関東財務局長（電代）第18号
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会、一般社団法人 日本STO協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会