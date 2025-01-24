異世界VTuberプロジェクト「ゆにれいど！」初のコラボカフェをRAKU CAFE 池袋1号店に期間限定オープン！
株式会社ENILIS（本社：東京都港区、代表取締役：星 崇祥、読み：エニリス、以下「ENILIS」、株式会社Brave group100％子会社）は、異世界VTuberプロジェクト「ゆにれいど！」第一のギルド『EINS（アインス）』のコラボカフェをRAKU CAFE 池袋1号店にて期間限定でオープンすることをお知らせいたします。本日1月24日(金)正午より事前予約受付を開始いたしました。
■コラボカフェ概要
タイトル：ゆにれいど！×RAKU CAFE コラボカフェ
期間：2025年2月14日(金) ～ 2月26日(水) まで
店舗：RAKU CAFE 池袋1号店
住所：東京都豊島区東池袋1丁目23－5 オトメイトビル2F（池袋駅 東口より徒歩7分）
営業時間：10時 ～ 20時
詳細：https://rakuspa.com/rakucafe/uniraid.pdf
【ご利用方法】
ご来店には事前予約が必要です。RAKU CAFE コラボHP（https://rakuspa.com/rakucafe/）の「予約＆利用のご案内」に記載の注意事項をご確認の上、ご予約ください。
予約ページ：https://www.tablecheck.com/ja/rakucafe-ikebukuro/reserve/experience/678c627b0e24d47f4139c9bd
※事前予約で満席になっていない場合、直接ご来店いただいての利用が可能です。本コラボカフェに関する最新情報は、RAKU CAFE 池袋 公式X（https://x.com/RAKUCafe__/）をご確認ください。
＜来場特典＞
コラボカフェにご来場いただいた方全員に、コラボカフェ限定のクリアカード（全6種ランダム）をプレゼントいたします。
※おひとり様1回のご来店につき1枚配布となります。
※在庫が無くなり次第終了となります。
【グッズ】
コラボカフェ店舗内およびオンラインショップにて、描き下ろしイラストを使用したオリジナルグッズを販売いたします。
▼ オンラインショップ
期間：2025年2月14日(金)正午 ～ 3月5日(水)23:59 まで
販売サイト：https://www.store-gk.com/
＜店舗限定のグッズ購入特典＞
コラボカフェ店舗内にてオリジナルグッズを3,000円（税込）ご購入ごとに、A4サイズのミニポスター（全6種ランダム）をプレゼントいたします。
［例：お会計6,000円（税込）のご購入で2枚お受け取りいただけます。］
※在庫が無くなり次第終了となります。
※別々のお会計を合算してのお渡しはできません。
※オンラインショップでの購入は特典対象外となります。
【コラボメニュー】
フード・ドリンク各6種をご用意しています。「#ゆにれいど！」「#RAKUCAFE池袋」などのハッシュタグを付けて、ぜひSNSに投稿ください。
＜コラボメニュー注文特典＞
コラボメニュー1品ご注文ごとに、オリジナルコースター（全6種ランダム）を1枚プレゼントいたします。
※販売状況により、売り切れ、販売終了の場合がございます。予めご了承ください。
【店舗装飾】
描き下ろしイラストを使用したパネルやのぼり、ポスター、暖簾（のれん）などが登場いたします。
コラボカフェに関する詳細や注意事項に関しては、コラボHP（https://rakuspa.com/rakucafe/）をご確認ください。
■「ゆにれいど！」とは
「ゆにれいど！」は、『共創型の新たな体験価値を』をプロジェクトビジョンとして、“異世界”というコンセプトを活かしながら、ファンと共にコンテンツや世界観を創り上げていく“共創型”のプロジェクトです。
2024年4月に第一のギルド『EINS（アインス）』、同年11月に第二のギルド『ZWEI（ツヴァイ）』がデビューし、日々の配信活動に加え、異世界コンセプトを活かしたアニメや漫画など、様々なコンテンツを展開しています。
・HP：https://uniraid.jp/
・X：https://x.com/Uniraid_VTuber/
・YouTube：https://www.youtube.com/@Uniraid_VTuber/
■「RAKU CAFE」とは
株式会社 極楽湯がこれまで温浴事業「極楽湯・RAKU SPA」で培ったノウハウを基に展開する、RAKU SPAの温浴部分を除いた「風呂のないRAKU SPA」（浴槽のない施設）です。
アニメの聖地である池袋に位置する事前予約制のコラボ専門カフェとして2023年1月に開業された「RAKU CAFE 池袋」では、株式会社GK Marketingと共同主催で、人気アニメやゲームとのコラボイベントを多数実施。コラボキャラクターと過ごす特別な空間と時間を提供し、多くのファンに愛されています。
■会社概要
株式会社極楽湯（株式会社極楽湯ホールディングス100％子会社）
・設立：2017年1月
・資本金：4,000万円
・代表取締役：佐藤 剛史
・本社：東京都千代田区麹町二丁目4番地 麹町鶴屋八幡ビル6階
・事業内容：「極楽湯」及び「RAKU SPA」の直営事業・フランチャイズビジネス
・公式サイト：https://www.gokurakuyu.ne.jp/
株式会社GK Marketing（株式会社極楽湯ホールディングス100％子会社）
・設立：2023年8月
・資本金：1,000万円
・代表取締役社長：山本 真司
・本社：東京都千代田区麹町二丁目4番地 麹町鶴屋八幡ビル6階
・事業内容：イベント企画・プロデュース、ECサイト運営、商品の企画、設計、製造、販売
・公式サイト：https://gkmarketing.co.jp/
株式会社ENILIS
・設立：2023年4月6日
・資本金：1,000万円
・代表取締役：星 崇祥
・取締役：菅野 一成
・所在地：東京都港区
・事業内容：IP Production（VTuber事業）
・公式サイト：https://enilis.co.jp/
株式会社Brave group
・設立：2017年10月11日
・資本金：46.8億円（資本剰余金含む）
・代表取締役：野口 圭登
・所在地：東京都港区芝4-1-28 PMO田町III8階
・事業内容：IP Production/IP Platform/IP Solution/Incubation
・公式サイト：https://bravegroup.co.jp/
・採用サイト：https://recruit.bravegroup.co.jp/
・公式メディア：https://media.bravegroup.co.jp/
・公式X：https://x.com/bravegroup_vt/
・グループ会社一覧：https://bravegroup.co.jp/company/#group-company