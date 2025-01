【40歳からでも間に合う！】QQEnglishがやり直し英語達成道場の師範代 Shinyaさんと英語力を飛躍的に伸ばす方法を学ぶ無料セミナー開催

株式会社QQ English

株式会社QQEnglish(本社:東京都渋谷区、代表取締役:藤岡頼光、以下QQEnglish)は、2025年1月29日(水)20時から、師範代 Shinyaさんをお招きして「40歳からの英語力の伸ばし方」について、無料オンラインセミナーを実施することをお知らせいたします。

QQEnglishの生徒さんでも、外部の方でもどなたでも参加できる、無料セミナーです。皆様の参加をお待ちしております。

英語を学んで自分の世界や活躍の幅を広げたい方へ

今回のセミナーでは、「40歳からの英語力の伸ばし方」をテーマに対談形式でお話しいたします。

40歳から本格的に英語学習をはじめてQQEnglishを設立し、今では世界でビジネスを展開する弊社代表・藤岡頼光と大人専門の英語スクールでこれまで数多くの方の英語力を伸ばしてきた師範代 Shinyaさん。

この二人だからこそ語れる「40歳からの英語力の伸ばし方」や「英語を使って人生を切り開く方法」などをお伝えします。

「40歳を過ぎてからの英語習得は難しい」「英語を勉強しなきゃと思っているけど、なかなか一歩が踏み出せない」と思われている方必見です!

セミナー概要

・内容:【無料セミナー】師範代 Shinyaさん×藤岡頼光「40歳からの英語力の伸ばし方」

・開催日時:2025年1月29日(水)20時00分~21時00分(※日本時間)

・申し込み期日:セミナー開始直前まで可能

・参加対象:英語学習に興味がある、英語の勉強方法を知りたい、英語を使って何かしてみたいと思っている方

・使用ツール:Zoom

・参加費:無料

※事前にZoomアプリをPC、もしくはスマートフォンでZOOMアプリのダウンロードいただけますと幸いです。

※イベント中は画面共有をするので、PCなどの大きいスクリーンからご参加いただくことをおすすめいたします。

※イベント中はZoom上で録画を行いますが、当日カメラをオンにされる希望者の方以外の参加者の音声や画面は表示されませんのでご安心ください。

<参加方法>

以下のサイトよりお申し込みください。(画面左下「チケットを申し込む」をクリック)

https://www.qqeng.com/blog2/event/e-20250129/

■スピーカー紹介師範代 Shinyaさん

大人専門の英語スクール「やり直し英語達成道場」を運営。

YouTubeチャンネルとブログで、英語学習の情報を発信。

本気で英語学習に時間とエネルギーを注ぐ覚悟のある人が、空回り&遠回りをしないで済むように、「やれば確実に上達するメソッド」だけを厳選して紹介。

現在、YouTubeチャンネル登録者数は約2.4万人。

YouTubeチャンネル「やり直し英語達成道場(師範代 Shinya)」

ブログ「やり直し英語達成道場」

藤岡 頼光(ふじおか らいこう)

QQEnglish 代表取締役

フィリピン・セブ島に拠点を置く、英会話学校「QQEnglish」を経営。

1992年 バイク便のキュウ急便設立後、2000年 バイクショップの「コネクティング・ロッド」設立。

2005年 40歳でフィリピン・セブ島に留学後、2009年 オンライン英会話事業の「QQEnglish」を開始。

2010年に留学事業も開始。現在、約1,800人の教師が授業を提供する「QQEnglish」「QQキッズ」のオンライン英会話サービスは、全世界累計で70万人(2023年9月時点)を超える生徒が利用している。

QQEnglishとは

「To be the gateway to the world」というミッションをもとに、オンライン英会話サービスと、フィリピン・セブ島で英会話学校を運営しています。QQEnglish・QQキッズのオンライン英会話サービスは、全世界累計で70万人(2023年9月時点)を超える生徒が利用しています。



