現代のジャズの歌姫レイヴェイ、初のコンサート映画『レイヴェイ：A NIGHT AT THE SYMPHONY: HOLLYWOOD BOWL』の劇場公開が決定しました。

バレンタインシーズンに心あたたまるコンサートを、映画館でお楽しみください。

映画『レイヴェイ:A NIGHT AT THE SYMPHONY: HOLLYWOOD BOWL』

グラミー賞(R)受賞のアーティスト、レイヴェイ初のコンサート映画『レイヴェイ:A NIGHT AT THE SYMPHONY: HOLLYWOOD BOWL』が世界公開に続き、日本でも2/11(火・祝)に特別公開が決定しました。

本作でレイヴェイは、故郷ロサンゼルスにある憧れの会場ハリウッド・ボウルで、かねてから望んでいた伝説的なロサンゼルス・フィルハーモックと共演を果たし、彼女にとってメモリアルな作品となりました。『テイラー・スウィフト:The Eras Tour』でも監督を務めたコンサートフィルムの名監督サム・レンチが本作も監督し、レイヴェイの魅惑的なボーカルとハリウッド・ボウルの独特な美しさを余すことなく捉えた映像は、観客をハリウッド・ボウルの星空の下、うっとりとする音楽の旅へと誘います。

ハリウッド・ボウルは、偉大なジャズシンガー、エラ・フィッツジェラルドをはじめ、レイヴェイにとってのヒーローたちが過去に演奏してきた象徴的な会場です。本作の中ではこの記念すべきショーの舞台裏も紹介します。Variety誌は「レイヴェイは、ハリウッド・ボウルで演奏するために生まれてきた」と絶賛しました。

映画『レイヴェイ:A NIGHT AT THE SYMPHONY: HOLLYWOOD BOWL』

本作の劇場公開について、レイヴェイやサム・レンチからのコメントも届いています。

ロサンゼルス・フィルハーモックと一緒に私の音楽を披露することは、ずっと私の夢でした。LAやハリウッド・ボウルの枠を越えて、世界の人々に私のコンサートを届けることができるのは、私にとって重要な意味があります。特に私自身、世界のさまざまな地域に由来があるので、そのすべてが私の作品や芸術の旅にインスピレーションを与えています。

(レイヴェイ)

本作を撮影するのは夢のようでした。レイヴェイの音楽には顕著なスケールと親密さがあり、映画でもそれが味わえます。大きなスクリーンで皆さんに体験していただくのが待ちきれません。

(監督サム・レンチ)

ジャズ、ポップス、クラシックの影響を融合させたレイヴェイ独特の音楽は、世代を超えたファンの共感を呼び、愛、憧れ、自分探しという時代をも超えたテーマを探求しています。象徴的なハリウッド・ボウルの魅力あふれる風景の中で、コンサート映画の巨匠監督サム・レンチならではの編成で、レイヴェイの芸術性が輝きを放ちます。彼女の本物の実力は、瞬く間に世界中のファンを魅了し、彼女の声域と感情の深さに引き込むでしょう。

(世界配給Trafalgar Releasingキンバリー・フリュー)

映画『レイヴェイ:A NIGHT AT THE SYMPHONY: HOLLYWOOD BOWL』

今や、世界中の歴史的なホールでのコンサートが完売続出のレイヴェイの記念すべきコンサート映画『レイヴェイ:A NIGHT AT THE SYMPHONY: HOLLYWOOD BOWL』を身近な映画館でお楽しみください。

2月11日(火・祝)よりTOHOシネマズ 日本橋ほかにて

公開劇場

2月11日(火・祝)~2月17日(月) ※1週間限定上映

<東京> TOHOシネマズ 日本橋

<大阪> TOHOシネマズ 梅田

<京都> TOHOシネマズ 二条

<北海道>TOHOシネマズ すすきの

映画『レイヴェイ:A NIGHT AT THE SYMPHONY: HOLLYWOOD BOWL』

品概要

音楽:レイヴェイ 撮影監督:ディラン・サンフォード 編集:ガイ・ハーディング

プロデューサー:Max Gredinger, Bianca Bhagat, Devin Dehaven, Kyle Heller, Michael Schneider, Jessica Roulston

製作:VEEP Studios

監督:サム・レンチ

原題:LAUFEY'S A NIGHT AT THE SYMPHONY: HOLLYWOOD BOWL

制作国:アメリカ 言語:英語 色:カラー 制作年:2024年

Format::2D DCP Sound::5.1

ランニングタイム::約98分 (劇場独占映像含む)

鑑賞料:3,000円一律

公開作HP: https://www.culture-ville.jp/laufey

レイヴェイ商品情報

アルバム

『A Night At The Symphony: Hollywood Bowl』

配信中

https://LaufeyJP.lnk.to/ANightAtTheSymphonyHollywoodBowl

映画『レイヴェイ:A NIGHT AT THE SYMPHONY: HOLLYWOOD BOWL』

Aboutレイヴェイ

25歳のアイスランド系中国人の作曲家、歌手、プロデューサー、マルチ・インストゥルメンタリストで、ジャズの巨匠やクラシックの巨匠にインスパイアされた曲を書く一方、21世紀の20代にしか伝えられない視点を持っている。「私のゴールは、ジャズやクラシック音楽を、もっと身近な方法で私の世代に届けること」と彼女は言う。

レイキャヴィークとワシントンD.C.の間で育ち、毎年北京を訪れるレイヴェイは、ピアノだけでなくチェロも弾いて育ち、父親のレコード・コレクションを漁ってエラ・フィッツジェラルドのジャズ・スタンダードに夢中になった。2020年、バークリー音楽大学在学中にリリースしたデビュー・シングル「Street by Street」は世界中の若い聴衆の注目を集め、瞬く間にネット上で熱狂的なファンを獲得した。2022年にはデビュー・アルバム『Everything I Know About Love』をリリースし、ビルボードのオルタナティヴ・ニュー・アーティスト・アルバム・チャートで1位を獲得、リード・シングル「Valentine」はSpotifyジャズ・チャートで1位を獲得した。

2023年の2ndアルバム『Bewitched』は世界中で大成功を収め、グラミー賞最優秀トラディショナル・ポップ・ヴォーカル・アルバム賞を受賞。このアルバムは、ロサンゼルス・タイムズ紙が彼女を 「音楽の力作 」と評するなど、幅広い批評家の称賛を浴びた。アルバムの大成功を受け、レイヴェイのツアーは、ハリウッド・ボウル、ラジオシティ・ミュージックホール、ロイヤル・アルバート・ホール、シドニー・オペラハウスといった名だたる歴史的なホールでの公演を含め世界中で即完売となっている。フェスティバルのヘッドライン・セット、ヴォーグ誌の編集特集、深夜番組への出演、そして2024年のメット・ガラへの出演により、彼女は“Gen Z It Girl”(ニューヨーク・タイムズ紙)として確固たる地位を築いた。現在、彼女はすべてのプラットフォームで30億以上のストリーミングを記録し、アイスランド出身のアーティストとしては世界最大のストリーミング・アーティストとなっている。