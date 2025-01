エンタメ×ビジネスの未来へ！「LIVE ALIVE vol.2」1月25日に渋谷で開催

LIFE TO MUSIC Entertainment株式会社

2025年1月25日(土)、東京都渋谷区のライブハウス「SPACE ODD」にて、音楽ライブフェスとビジネスカンファレンスが融合した新感覚のイベント「LIVE ALIVE vol.2」を開催いたします。本イベントは、「エンタメ」×「ビジネス」の新たな形を模索し、WEB3.0を通じて新たな未来を創造することをテーマに掲げています。

【イベント概要】

日時: 2025年1月25日(土)

開場 10:50 / 開演 11:30 / 終演 21:00

会場: SPACE ODD

東京都渋谷区猿楽町2-11 氷川ビル1F

主催: 音楽コミュニティ「多力本願」 / アーティスト「燦然世界」

【協賛・協力企業】(※順不同)

ryu-ya / 語り処 夢 / VEMMEL COMMERCE / 株式会社テラトモ / 株式会社Bennuash / SHOW Z オフ会 / FleurbrahmanArt / GLOOK株式会社

【出演アーティスト】(※順不同)

燦然世界 / 和角一樹 / ばしゃ / MASA / 澪七(Mina) / ぱてぃ / 澤みのり / 奏音乃音 / HANNA / 金野優樹 / Saya / iKu / chi-ra / 四季と盲目 / Saaya & Bacchante with BirdBarChoir / 藤橋悠&1年後に解散するロックバンド / あいどるわ~るど / SUPER META BOYZ / 超然世界 / Circle of the worldプロジェクト

【イベントの特徴】

「LIVE ALIVE vol.2」では、20組のアーティストによる音楽ライブや朗読劇をお届けするのみならず、ステージでは企業ピッチ、交流フロアでは異業種交流会も実施いたします。音楽ファンのみならず、フリーランスクリエイターや事業者、特にスタートアップの方々にも価値を提供する内容となっております。

更に本イベントは、音楽を通して日本の文化の素晴らしさを世界各国に発信、そして最適な形で手を取り価値創造をしていくプロジェクト『Circle of the worldプロジェクト』の企画第1弾として、カンボジアの日本語学校「国際日本文化学園 一二三日本語教室」と協力。日本の音楽に憧れを抱くカンボジアの方を日本に招き、ステージでバンド演奏付きで歌う貴重な体験を提供いたします。本プロジェクトを支えるクラウドファンディングでは、多くの方々のご支援をいただき、1,131,000円の支援を達成しました。

【チケット情報】

来場チケット: 5,000円(別途ドリンク代500円)

配信視聴チケット: 4,000円

※チケットはオンライン購入サイトにて販売中。

【イベントの目的】

「LIVE ALIVE」は、音楽ひいてはエンターテインメントとビジネスの掛け合わせ、その可能性を模索する場として、業種を超えたコラボレーションを通じた新しい価値創造を目指しています。これまでに無いコラボレーションを通して新たな人流を生み出し、エンターテインメントを通してアーティストのみならず事業者のファン獲得に繋げていく、次世代のエンタメとビジネスを形にするイベントです。

【主催情報・経歴】

多力本願

「多くの人の力を合わせて本気で願いを叶える」アマチュア最大の音楽コミュニティ。プロアマ問わず誰もが音楽を楽しめる場所を作るをコンセプトに月1回の来場・配信視聴のハイブリッドフェスを東京で開催する他、全国各地に赴き現地のアーティストとライブフェスを開催する遠征ライブフェス、リモートシステムを導入し世界中のアーティストとライブを行う無料配信企画など、多岐に渡るイベントを開催している。他にもWEB3.0に着目し、メタバース空間での音楽を軸としたイベントの開催や、AIマッピングと生バンド演奏が彩る音楽舞台公演も行うなど、運営として所属する7組のアーティストの特性を活かした様々な取り組みを行っている。

燦然世界

2021/1から活動開始。ボーカルゆりなの変幻自在な歌唱力と熱くも繊細な表現力で魅せていく。支えるバンドメンバーの多彩な演奏力も見どころで、楽曲のクオリティーの高さは圧巻。燦然世界のアコースティックバージョン「優然世界」も並行して活動。毎月ワンマンライブを行い、毎回100名以上動員という精力的な活動を行なっている他、リアルでの活動のみに留まらず、メタバースやNFTなどのWEB3.0シーンにも積極的に挑戦している。これまで行ってきたクラウドファンディングでは、支援総額1730万円という驚異的な記録も達成、2024年夏より5カ国ワールドツアーを決行している等、更なる飛躍を感じさせる。“燦然”には、キラキラと光り輝くさま、はっきりしているさま、鮮やかなさまという意味があり、バンド名から”ゆりな”という人間が伝わるように、感じてもらえるようにと命名。燦然世界のメンバーにとっても、燦然世界の音楽を愛してくれるみなさんにとっても、ひとりひとりの人生が燦然と輝きますようにと、ボーカルゆりなの信念、象徴、想い、願いが籠められたバンドである。代表曲に「燦然世界」「メロディー」などがある。

【お問合せ先】

多力本願SNS: https://x.com/tarihonn