°¦ÃÎ¸©¡¦Ë­¶¶»Ô¡¡¤Î¤ó¤Û¤¤¥Ñー¥¯°ìÆüÁí¹çÆ°¿¢Êª¸ø±àÄ¹¤Ë¥³¥³¥ê¥³ ÅÄÃæÄ¾¼ù¤µ¤ó¤¬½¢Ç¤¤·¤Þ¤·¤¿

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[Æ°²è1: https://www.youtube.com/watch?v=01F3dPeHvRk ]
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[Æ°²è2: https://www.youtube.com/watch?v=La0gnoiO5BE ]
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