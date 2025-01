Idiot Pop、新作ミニアルバム『Day In Day Out』リリース！

株式会社STARBASE

シンガーソングライターのhajimepop、都内で活躍するシンガーソングライターNovaurelia、ラッパー・トラックメイカーSOTAROBEATSとのコラボレーションによるユニークなサウンドを詰め込んだ新作ミニアルバム『Day In Day Out』をリリース。

オモチャ箱をひっくり返したような初期Idiot Popのダンスミュージックに回帰しながらも、現代のJ-POPシーンを意識した唯一無二の作品になっている。

また、リリース当日の19時には、収録曲「crazy (feat. Novaurelia)」のミュージックビデオを公開予定!楽曲と映像が織りなすカラフルな世界観をお見逃しなく!

ミニアルバム『Day In Day Out』は、Idiot PopのBASEにてCD購入も可能になっている。

BASE:https://idiotpop.thebase.in/items/93698600

配信URL:https://lnk.to/IP_DIDO

[作品概要]

アーティスト:Idiot Pop

タイトル:Day In Day Out (Yellow Ver.)

リリース日:2025年1月24日(金)

レーベル:Idiot Pop Records

配信URL:https://lnk.to/IP_DIDO

[トラックリスト]

1. UMI - Idiot Pop, hajimepop, Novaurelia

2. トウメイ - Idiot Pop, hajimepop, Novaurelia

3. crazy (feat. Novaurelia) - Idiot Pop, CMM, SOTAROBEATS

4. Day After Day - Idiot Pop

5. Everything Goes Well - Idiot Pop

6. Lookin’ For… - Idiot Pop

[楽曲解説]

M1、M2は、hajimepopとの共作にNovaureliaをボーカルに迎えた楽曲。

M1は2000年代初頭を思わせる2ステップリズムに、繊細なサウンドプロダクションが特徴。エレクトリック・ピアノのリフレインや軽快なカッティング・ギターが、Novaureliaの切ない歌声を引き立て、EndPineが描いた恋の終わりを表現している。

M2は、Jersey Clubスタイルで、アーバンなメロディーと疾走感のあるビートが心地よく、Novaureliaの片思いを描いた歌詞が光る一曲になっている。

M3はラッパーSOTAROBEATSとのコラボで、際どい言葉選びと独特なフロウが特徴のベースミュージック。Novaureliaもラップを披露し、新たな一面を見せる一曲になっている。

M4は浮遊感のあるテクノサウンドに、ボーカルのリフレインが響くトラック。心地よいリズムが続き、聴く者を幻想的な空間へ誘う。

M5、M6は、すでに配信されている楽曲で、初期Idiot Popのダンスミュージックに回帰したディスコ・ハウススタイル。中毒性のあるサンプルが印象的な、フロアを盛り上げる爽やかなトラックになっている。

配信URL:https://lnk.to/IP_DIDO

[アルバムダイジェスト]

■Idiot Pop - Day In Day Out (Yellow Ver.)

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=Ab6lzuth17A ]

[ミュージックビデオ]

■Idiot Pop, CMM, SOTAROBEATS - crazy (feat. Novaurelia)

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=v4YbThVz6u0 ]

■Idiot Pop, hajimepop, Novaurelia - UMI

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=r9odlDAhykE ]

■Idiot Pop, hajimepop, Novaurelia - トウメイ

[動画4: https://www.youtube.com/watch?v=fmykQTdPENw ]

■Idiot Pop - Everything Goes Well

[動画5: https://www.youtube.com/watch?v=CkJiNamVRkQ ]

■Idiot Pop - Lookin' For...

[動画6: https://www.youtube.com/watch?v=n5eyArn3uOI ]

[クレジット]

Produced by Idiot Pop

#1

Lyrics : EndPine

Music : hajimepop, Idiot Pop

#2

Lyrics : Novaurelia

Music : hajimepop, Idiot Pop

#3

Lyrics : SOTAROBEATS

Music : CMM, SOTAROBEATS, Idiot Pop

#4 #5 #6

Music : Idiot Pop

【Additional Musicians】

#1 Guitars : 釣部一輝

Illustration by うーたみ

designed by rxsxhxc

All Tracks Arranged by Idiot Pop

Mixed & Mastered by Idiot Pop

■Idiot Popプロフィール

ダンスミュージックで歌謡曲の世界を書き換えた TK の全盛期に思春期を過ごしてしまった彼は、その音楽性と生き方に感銘を受け、以来、昨今の時代の音を貪欲に欲しがるテクノビッチ的探求に邁進。そこから得た経験を、あくまでポップさに拘りつつ、楽曲に落とし込み。

2009年1000枚限定自主制作の1st アルバムをリリース。無名の新人としては異例の1ヶ月で完売し、話題となった。

様々な経験を積み、コンスタントにリリースされる耳馴染みの良いトラックはApple MusicやSpotifyでのプレイリストにも選曲され注目を集めている。

最近では、乃木坂出演 CM や 、ユニクロ、KIRIN などのCM ソングも手がける。

https://linktr.ee/idiotpop