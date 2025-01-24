恋せよまやかし天使ども POP UP SHOPが池袋P′PARCO 3FにてOPEN！
今回のイベントでは、恋せよまやかし天使どもの新作グッズを販売いたします。
ファンの皆様にお楽しみいただけるイベントとなっておりますので、是非チェックしてみてください！
【特設ページ】
https://www.the-chara.com/blog/?p=87552
【イベント情報】
イベント名：恋せよまやかし天使ども POP UP SHOP
開催期間：2025年2月1日(土)～2月16日(日) ※2月12日(水) 休館
開催場所：池袋P'PARCO 3F
【ご購入者様特典】
【販売商品】
ホログラムハートカンバッジセット Valentine ver.
価格：1,980円(税込)
種類数：全1種
サイズ：約57mm×53mm
デカアクリルスタンド
Valentine ver.
価格：2,200円(税込)
種類数：全2種
サイズ：高さ約180mm
硬質カードケースセット
Valentine ver.
価格：1,430円(税込)
種類数：全2種
サイズ：B7・B8
クリアファイル Valentine ver.
価格：550円(税込)
種類数：全1種
サイズ：A4
ハーバリウム
価格：4,400円(税込)
種類数：全2種
サイズ：[本体容量]200cc・[アクリルチャーム]全高約50mm
ハート型アクリルキーホルダー
価格：770円(税込)
種類数：全7種
サイズ：全高約50mm
ステッカーシート Valentine ver.
価格：880円(税込)
種類数：全2種
サイズ：B6
カンバッジ(ブラインド)
価格：550円(税込)
セット：5,500円(税込)
種類数：全10種
サイズ：(約)直径56mm
※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。
インスタントフォト風ブロマイド(ブラインド)
価格：440円(税込)
セット：4,400円(税込)
種類数：全10種
サイズ：約89mm×63mm
※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。
アクリルフィギュア
価格：1,650円(税込)
種類数：全4種
サイズ：高さ約150mm
ミニアクリルアート
価格：2,530円(税込)
種類数：全5種
サイズ：B6
皆様のお越しを心よりお待ちしております。
【関連サイト】
公式URL：
卯月ココ先生Xアカウント
https://x.com/uzcoco_66
講談社コミックプラス
https://kc.kodansha.co.jp/title?code=1000044549
コミックDAYS
https://comic-days.com/episode/4856001361160531516
(https://comic-days.com/episode/4856001361160531516)THEキャラ：https://www.the-chara.com/
【権利表記】
(C)卯月ココ／講談社
【会社概要】
会社名：株式会社コンテンツシード
所在地：〒141-0022東京都品川区東五反田2丁目10-2 東五反田スクエア 6F
代表者：代表取締役 大塚 則和
設立：平成24年8月1日
URL：https://contents-seed.co.jp/
事業内容：キャラクターグッズの企画・製造・販売