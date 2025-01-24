大阪・京橋 FULALI KYOBASHIにて「京橋アニソンカーニバル vol.2」が開催決定！【開催日】2025年3月15日(土)～16日(日) 【開催時間】13:00～19:00
大阪・京橋のFULALI KYOBASHIにて、待望の「京橋アニソンカーニバル vol.2」が2025年3月15日(土)～16日(日)に開催されます！
前回開催では2日間で1,100人超の入場を記録！(会場内カウンタにて計測)
JR京橋駅直結の好立地の会場でアニソンやコスプレなどのポップカルチャーを最大限楽しもう♪
■ イベント名
「京橋アニソンカーニバル vol.2」
■ 京橋アニソンカーニバルとは？
フードやドリンク、季節感に合わせた演出など、空間をまるごと楽しめるアニソン主軸のコスプレDJイベント！
大阪JR京橋駅直結のFULALI KYOBASHIを舞台に、アニソンやコスプレなどのポップカルチャーを楽しもう♪
■ 開催日時
2025年3月15日 (土) 13:00～19:00
2025年3月16日 (日) 13:00～19:00
■ 会場
FULALI KYOBASHI
〒534-0025
大阪府大阪市都島区片町2丁目3－56
HP：https://fulalikyobashi.aeonmall.com/(https://fulalikyobashi.aeonmall.com/)
■ アクセス
JR 京橋駅直結
京阪京橋駅より徒歩1分
大阪メトロ京橋駅より徒歩3分
■ 参加料金
入場料 無料
コスプレ更衣室利用料 \1,000(税込)
■ チケット販売
2025年1月23日(木)販売開始
https://t.livepocket.jp/e/kyobashi_anisoncarnivalvol2
<コスプレパフォーマンス出演者募集中！>
詳しくはこちら
https://anison-carnival.com/cosplay-performance/
■ 公式HP
https://anison-carnival.com
■ 公式X（旧Twitter）
https://x.com/anison_carnival
■ 主催
京橋アニソンカーニバル実行委員会
■制作
KAGIROI株式会社
■お問い合わせ
メール / info@anison-carnival.com
<会社概要>
「陽炎(KAGIROI)のようなエンタメの熱狂を作る」をミッションとして設立されたエンターテイメント・クリエイティブ集団です。イベント制作、楽曲制作などのクリエイティブを通してエンタメを盛り上げます。
■ 制作：KAGIROI株式会社
■ 問い合わせ：メール / info@kagiroi.co.jp
■ HP : https://kagiroi.co.jp/