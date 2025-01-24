「春のラフフェスin森ノ宮2025」追加公演のラインナップ＆チケット情報発表!!

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吉本興業株式会社

人気者から旬の若手まで、様々なラインナップでお届けするお笑いフェスティバル「春のラフフェスin森ノ宮2025」


この度、“笑いの本場“大阪でよしもと芸人と、人気上昇中のアイドルグループ＝LOVEとのコーナー企画『＋LIVE　～＝LOVE＆芸人ゲームバトル～』や、あまりにも濃厚な内容で「シンポジウム」といわれ、12年来の付き合いの苦楽をともにしたDr.ハインリッヒ・ヤーレンズによるユニットライブ『コーヒーブレイク』。


また珍豪華メンバーが集結し、色んな意味で”ギリギリ”を攻めていく『大喜利deチョップ』の追加公演が決定し、より一層「ラフフェス」を盛り上げる企画が盛りだくさんの内容となっております！




【追加公演】




「＋LIVE　～＝LOVE＆芸人ゲームバトル～」



日時：3月21日(金)


<第1部> 15:30開場／16:00開演


<第2部> 18:00開場／18:30開演


出演：NON STYLE 井上、平成ノブシコブシ 徳井、とにかく明るい安村、ネルソンズ 和田まんじゅう、大谷映美里、大場花菜、齋藤樹愛羅、高松瞳、野口衣織、諸橋沙夏（＝LOVE）


料金（両公演ともに）：前売6,000円／当日6,500円


　　　　　　　　　　　オンライン配信 3,000円



人気急上昇中のアイドルグループ＝LOVEがよしもと芸人と一緒に笑いの本場、大阪でゲームコーナーに挑戦！第1部・第2部の結果で総合MVPが決定！楽しく遊び尽くす超豪華60分2本立て！


※第1部・第2部でゲーム内容が異なります。


※本イベントでは歌唱・ライブパフォーマンスはございません。







「大喜利deチョップ”ギリギリ”を攻めていくシン・大喜利ライブ！」



日時：3月22日(土) 11:30開場／12:00開演


出演：ヒューマン中村、Dr.ハインリッヒ 幸、黒帯、ランジャタイ 国崎和也(グレープカンパニー) ほか


料金：前売3,000円／当日3,500円


　　　オンライン配信 2,000円



珍豪華メンバーが集結！色んな意味で”ギリギリ”を攻めていくシン・大喜利ライブを開催！







「コーヒーブレイク」



日時：3月22日（土）19:00開場／19:30開演


出演：Dr.ハインリッヒ、ヤ―レンズ（ケイダッシュステージ）


料金：前売3,500円／当日4,000円


　　　オンライン配信 2,000円



ご好評につき、大阪でも開催決定！


一般的な「お笑いライブ」とは一線を画した、あまりにも濃厚なもはや「シンポジウム」ともいえるライブ！！！！「おもしろい」とはこう言うことだ！！ろ！！？


2組がコーヒーを飲みながら、トークして、気分で漫才もする！！


異質な空間を体験せよ！！！！配信もある！！！！




【公演ラインナップ】



「芸人とともに謎を解き明かせ！～38マイクの亡霊～」

日時：3月22日(土) 14:00開場／14:30開演


出演：ヒューマン中村、豪快キャプテン、ダブルヒガシ、バッテリィズ


料金（自由席）：前売3,800円／当日4,300円


　　　　　　　　オンライン配信なし


主催・企画制作：吉本興業株式会社


謎制作：クロネコキューブ






「芸人とともに謎を解き明かせ！？～笑いの無限回廊からの脱出～ 」

日時：3月22日(土) 16:30開場／ 17:00開演


出演：ヒューマン中村、黒帯、ランジャタイ 国崎和也(グレープカンパニー) ほか


料金（自由席）：前売3,800円／当日4,300円


　　　　　　　　オンライン配信なし


主催・企画制作：吉本興業株式会社


謎制作：クロネコキューブ








「シゲカズですpresents さらにさらにオワライ ～神豪華全組ネタと大阪名物神クセコーナーの日～」

日時：3月23日(日) 14:00開場／14:30開演


出演：シゲカズです、黒帯、豪快キャプテン、バッテリィズ、真空ジェシカ(プロダクション人力舎)、ママタルト(サンミュージックプロダクション)


料金：前売3,500円／当日4,000円 ※SOLD OUT


　　　オンライン配信2,000円






「アブナイ ヨセin森ノ宮TTホール」

日時：3月23日(日) 16:45開場／ 17:15開演


出演：黒帯、鬼としみちゃむ、九条ジョー、軍艦、真空ジェシカ(プロダクション人力舎) ほか


料金：前売3,300円／当日3,800円


　　　オンライン配信なし









【イベント概要】

「春のラフフェスin森ノ宮2025」


日程：2025年3月21日(金)～23日(日)※3日間


会場：COOL JAPAN PARK OSAKA TTホール（〒540-0002 大阪市中央区大阪城3-6）


公式HP：https://laughfes.jp/


主催・企画制作：吉本興業株式会社


【チケット情報】

▼FANY先行販売受付


1/25(土)11:00～1/27(月)11:00（FANYのみ、クレジット決済のみ）



▼一般販売・オンライン配信　


1/30(木)10:00～（FANY、ぴあ、ローソン、イープラス）


ぴあ・Pコード: 531-857　


ローソンチケット・Lコード：57327



●FANYチケット：https://yoshimoto.funity.jp/　　


●FANYオンラインチケット：https://online-ticket.yoshimoto.co.jp/