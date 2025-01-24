「春のラフフェスin森ノ宮2025」追加公演のラインナップ＆チケット情報発表!!
人気者から旬の若手まで、様々なラインナップでお届けするお笑いフェスティバル「春のラフフェスin森ノ宮2025」
この度、“笑いの本場“大阪でよしもと芸人と、人気上昇中のアイドルグループ＝LOVEとのコーナー企画『＋LIVE ～＝LOVE＆芸人ゲームバトル～』や、あまりにも濃厚な内容で「シンポジウム」といわれ、12年来の付き合いの苦楽をともにしたDr.ハインリッヒ・ヤーレンズによるユニットライブ『コーヒーブレイク』。
また珍豪華メンバーが集結し、色んな意味で”ギリギリ”を攻めていく『大喜利deチョップ』の追加公演が決定し、より一層「ラフフェス」を盛り上げる企画が盛りだくさんの内容となっております！
【追加公演】
「＋LIVE ～＝LOVE＆芸人ゲームバトル～」
日時：3月21日(金)
<第1部> 15:30開場／16:00開演
<第2部> 18:00開場／18:30開演
出演：NON STYLE 井上、平成ノブシコブシ 徳井、とにかく明るい安村、ネルソンズ 和田まんじゅう、大谷映美里、大場花菜、齋藤樹愛羅、高松瞳、野口衣織、諸橋沙夏（＝LOVE）
料金（両公演ともに）：前売6,000円／当日6,500円
オンライン配信 3,000円
人気急上昇中のアイドルグループ＝LOVEがよしもと芸人と一緒に笑いの本場、大阪でゲームコーナーに挑戦！第1部・第2部の結果で総合MVPが決定！楽しく遊び尽くす超豪華60分2本立て！
※第1部・第2部でゲーム内容が異なります。
※本イベントでは歌唱・ライブパフォーマンスはございません。
「大喜利deチョップ”ギリギリ”を攻めていくシン・大喜利ライブ！」
日時：3月22日(土) 11:30開場／12:00開演
出演：ヒューマン中村、Dr.ハインリッヒ 幸、黒帯、ランジャタイ 国崎和也(グレープカンパニー) ほか
料金：前売3,000円／当日3,500円
オンライン配信 2,000円
珍豪華メンバーが集結！色んな意味で”ギリギリ”を攻めていくシン・大喜利ライブを開催！
「コーヒーブレイク」
日時：3月22日（土）19:00開場／19:30開演
出演：Dr.ハインリッヒ、ヤ―レンズ（ケイダッシュステージ）
料金：前売3,500円／当日4,000円
オンライン配信 2,000円
ご好評につき、大阪でも開催決定！
一般的な「お笑いライブ」とは一線を画した、あまりにも濃厚なもはや「シンポジウム」ともいえるライブ！！！！「おもしろい」とはこう言うことだ！！ろ！！？
2組がコーヒーを飲みながら、トークして、気分で漫才もする！！
異質な空間を体験せよ！！！！配信もある！！！！
【公演ラインナップ】
「芸人とともに謎を解き明かせ！～38マイクの亡霊～」
日時：3月22日(土) 14:00開場／14:30開演
出演：ヒューマン中村、豪快キャプテン、ダブルヒガシ、バッテリィズ
料金（自由席）：前売3,800円／当日4,300円
オンライン配信なし
主催・企画制作：吉本興業株式会社
謎制作：クロネコキューブ
「芸人とともに謎を解き明かせ！？～笑いの無限回廊からの脱出～ 」
日時：3月22日(土) 16:30開場／ 17:00開演
出演：ヒューマン中村、黒帯、ランジャタイ 国崎和也(グレープカンパニー) ほか
料金（自由席）：前売3,800円／当日4,300円
オンライン配信なし
主催・企画制作：吉本興業株式会社
謎制作：クロネコキューブ
「シゲカズですpresents さらにさらにオワライ ～神豪華全組ネタと大阪名物神クセコーナーの日～」
日時：3月23日(日) 14:00開場／14:30開演
出演：シゲカズです、黒帯、豪快キャプテン、バッテリィズ、真空ジェシカ(プロダクション人力舎)、ママタルト(サンミュージックプロダクション)
料金：前売3,500円／当日4,000円 ※SOLD OUT
オンライン配信2,000円
「アブナイ ヨセin森ノ宮TTホール」
日時：3月23日(日) 16:45開場／ 17:15開演
出演：黒帯、鬼としみちゃむ、九条ジョー、軍艦、真空ジェシカ(プロダクション人力舎) ほか
料金：前売3,300円／当日3,800円
オンライン配信なし
【イベント概要】
「春のラフフェスin森ノ宮2025」
日程：2025年3月21日(金)～23日(日)※3日間
会場：COOL JAPAN PARK OSAKA TTホール（〒540-0002 大阪市中央区大阪城3-6）
公式HP：https://laughfes.jp/
主催・企画制作：吉本興業株式会社
【チケット情報】
▼FANY先行販売受付
1/25(土)11:00～1/27(月)11:00（FANYのみ、クレジット決済のみ）
▼一般販売・オンライン配信
1/30(木)10:00～（FANY、ぴあ、ローソン、イープラス）
ぴあ・Pコード: 531-857
ローソンチケット・Lコード：57327
●FANYチケット：https://yoshimoto.funity.jp/
●FANYオンラインチケット：https://online-ticket.yoshimoto.co.jp/