「マインクラフトでおふろスタディ ひらがな・カタカナひょう＆ABCポスター」1月24日発売！楽しく学べるお風呂ポスター登場

株式会社西東社

●ひらがな、カタカナ、ABC まで、幅広く学べる内容

本商品は、お風呂に貼って使用できるA4サイズの学習シート全8枚で構成されています。

内容は、「ひらがな」「カタカナ」「ABC」の各表に加え、濁音・半濁音・拗音のポスターも含まれており、幼児から小学生まで幅広くご利用いただけます。

マインクラフトの親しみやすいイラストとともに学習することで、文字やアルファベットの習得を楽しくサポートします。

●幼児から小学生まで！遊びながら学びを深めるアイテム

各シートはA4サイズで、小さなスペースにも貼りやすく、覚えたいシートだけを選んで使うことも可能です。

また、「や行」や「わ行」が覚えやすい配置になっており、濁音（が、ぎ、ぐ、げ、ご）や拗音（きゃ、きゅ、きょ）なども学べる工夫がされています。さらに、ABCのポスターも付属しているため、長くご活用いただけます。

本商品は、全国の書店、オンライン書店などでお買い求めいただけます。詳細については、弊社公式ウェブサイトをご覧ください。

お子さまの学習を楽しくサポートする『マインクラフトでおふろスタディ ひらがな・カタカナひょう＆ABCポスター』を、ぜひこの機会にお試しください。

●西東社『マインクラフトでおふろスタディ』シリーズ

マインクラフトでおふろスタディ かけざん九九ひょう＆算数ポスター

小学生に大人気のゲーム「マインクラフト」でスタディ！おふろで楽しく算数の知識が身につく！

★お風呂に貼れるく８枚の両面学習シート★

・A４サイズなので、小さなスペースにも貼りやすい！覚えたいシートだけ選んで貼れる！

・九九のかけ算をマスターした後も、単位の換算、分数、図形の公式・・・と高学年まで長く使える！

対象年齢：小学校低学年～高学年

【本書概要】

■タイトル：『マインクラフトでおふろスタディ ひらがな・カタカナひょう＆ABCポスター』

■発行元：株式会社西東社

■発売日：2025年1月24日（金）

■価格：1,100円（税込）

■判型・ページ数：A4判/8ページ

■ISBN：9784791633944

【販売ページ】

■Amazon：https://amzn.asia/d/4oD0ABW

■楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18095011/

【会社概要】

商号 ： 株式会社西東社

代表者 ： 代表取締役 若松和紀

所在地 ： 〒113-0034 東京都文京区湯島2-3-13

事業内容 ： 書籍、小冊子、電子出版物などの制作・販売

URL ： https://www.seitosha.co.jp/

■本件に関するお問い合わせ先

企業名：株式会社西東社

担当者名：小林

TEL：03-5800-3120

Email：media@seitosha.co.jp