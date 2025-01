May’n アーティストデビュー20周年記念コンサート

株式会社ホリプロインターナショナル

SANKYO presents May'n 20th Anniversary Concert Gratz from MACROSS F

May’n&シェリルコラボビジュアル解禁!

ファンクラブ会員限定「2DAYS指定席」チケット先行(抽選制)

1月23日(木)23時受付開始!!

4月に『マクロスF オールタイムベストアルバム「娘々グレイテスト☆ヒッツ!」』の発売を控え、2025年も、なお盛り上がりを見せるアニメ『マクロスF(フロンティア)』。ヒロインのひとり、銀河の妖精 シェリル・ノームの歌を担当しているMay’nの20周年を記念して、5月に横浜で開催されるコラボライブ「SANKYO presents May’n 20th Anniversary Concert Gratz from MACROSS F」から、『マクロスF』キャラクターデザイン 江端里沙氏による新規描きおろしコラボキービジュアルが解禁、そしてMayʼn からのコメントも発表された!

May'nコメント

歌手活動20年を迎えます。

音楽が大好き!楽しい!!という気持ち。

小さい時と同じように、いや、あの時以上に感じながらここまで歌い続けてこられているのは、"あなた"と歌える、ライ部(LIVE)があったからです。

特別な瞬間に出会わせてもらえてること。

1人じゃない、って思えること。

死んでもいいと思えるこのステージこそが、1番の死ねない理由なんだってこと。

わたしに感じさせてくれる"あなた"は

ファンの皆様、そして、シェリルです。

2日間。大切な曲たちをたくさん歌えます。

どの曲も想いを込めて歌います。

"あなた"がいてくれたから

こんなにも歌うことが楽しいです。

"あなた"と

特別な二日間を過ごせますように!

May'n

本ライブは、5月9日(金)「With you -Sheryl On Stage-」、10日(土)「With you -May'n Space-」と題して、パシフィコ横浜 国立大ホール(神奈川)にて開催されるが、両日それぞれ全く別のライブとして制作を予定しており、余すところなく楽しんでもらいたいという想いから、ファンクラブ会員限定にて、2日間通して入場できる「2DAYS指定席(キービジュアルチケット付き)」チケットを用意。

その「2DAYS指定席」チケット先行(抽選制)受付※1は、May’n Official Fan Club「ふぁんくラ部」と「超時空ファンクラブ マクロス魂」会員限定にて、本日1月23日(木)23時より受付開始されるので、各ファンクラブサイトをチェックしてほしい

※1:1DAY指定席チケットの発売は、後日発表予定となります)

<公演名>

SANKYO presents May'n 20th Anniversary Concert Gratz from MACROSS F

(さんきょー ぷれぜんつ めいん とぅえんてぃー あにばーさりー こんさーと ぐらっつ ふろむ まくろす ふろんてぃあ)

<公演日>

(1)2025年5月9日(金)「With you -Sheryl On Stage-」

出演 シェリル・ノーム starring May’n

(2)2025年5月10日(土)「With you -May'n Space-」

出演 May’n

<会 場>

パシフィコ横浜 国立大ホール

(神奈川県横浜市西区みなとみらい1丁目1-1)

<料 金>

(1)2DAYS指定席(キービジュアルチケット付き) 19,600円(税込)

※「キービジュアルチケット」は、会場でのお渡し予定となります。引渡方法は後日、チケットご購入された方にご案内いたします

(2)1DAY指定席 9,800円(税込)

※「キービジュアルチケット」は、付属しません

<チケット販売> ※「1DAY指定席」チケット販売は後日発表予定となります

★May’n Official Fan Club「ふぁんくラ部」会員「2DAYS指定席」先行(抽選制)★

受付期間:2025年1月23日(木)23:00~2025年2月6日(木)23:59

受付URL:https://account.mayn.jp/login.php(https://account.mayn.jp/login.php)

★「超時空ファンクラブ マクロス魂」プレミアム会員「2DAYS指定席」先行(抽選制)★

受付期間:2025年1月23日(木)23:00~2025年2月6日(木)23:59

受付URL:https://macrosstamashii.com(https://macrosstamashii.com)

★「超時空ファンクラブ マクロス魂」スタンダード会員「2DAYS指定席」先行(抽選制)★

受付期間:2025年2月6日(木)23:00~2025年2月20日(木)23:59

受付URL:https://macrosstamashii.com(https://macrosstamashii.com)

<特別協賛>

SANKYO

<主 催>

ホリプロインターナショナル/ビックウエスト

<企 画・制 作>

ホリプロインターナショナル/ビックウエスト/フライングドッグ/サウンドクリエーター/プローダス

<公演に関するお問い合わせ先>

キョードー横浜 045-671-9911(11:00~15:00 平日)

※上記内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。

