中学受験プロ個別指導の『SS-1』、2月より吉祥寺教室開校
中学受験 プロ個別指導のSS-1(エスエスワン) 吉祥寺教室 開校（2025年2月1日～）現在先行入塾予約受付中。
株式会社リンクアンドモチベーション（本社：東京都中央区、代表：小笹芳央、証券コード：2170）のグループ会社である株式会社モチベーションアカデミア（本社：東京都中央区、代表：佐々木快）は、運営する中学受験専門の個別指導塾「SS-1」（https://www.ss-1.net/）の新たな教室として、2025年2月1日（土）より、「SS-1吉祥寺教室」を開校します（教室ページ：https://www.ss-1.net/about/kichijoji_guide.html）。
「SS-1」は、中学受験集団塾の成績を上げ、第一志望校合格を実現するプロ個別指導教室として、これまで関東6教室（渋谷・白金台・自由が丘・下北沢・成城学園前・横浜）、関西3教室（大阪谷町・西宮北口・明石）、オンライン教室を展開して参りましたが、以前より吉祥寺エリアでの開校のご要望を多数お受けしており、より多くの皆様にお通いやすい立地で指導をご提供できるよう、この度、新教室として「SS-1 吉祥寺教室」を開校する運びとなりました。
現在、先行入塾という形で吉祥寺教室の会員の募集を開始しております。中学受験や集団塾の成績でお悩みの方には「無料学習カウンセリング」、また「無料体験授業」をご案内しております。
「SS-1吉祥寺教室」の詳細
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/146475/table/4_1_609430a39948321bdacbabc09f4f1e2f.jpg ]
吉祥寺教室のページはこちら :
https://www.ss-1.net/about/kichijoji_guide.html
吉祥寺教室開校キャンペーンを開催中
現在、1月31日（金）までにSS-1吉祥寺教室にご入会された方を対象に、入会金無料（税込み27,500円）や個別授業1コマ無料（税込み16,500円～28,600円）などのキャンペーンを実施しています。
キャンペーン内容
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/146475/table/4_2_b9f1e0d08d4f9059f9d29ee04bf535f1.jpg ]
中学受験 個別指導のSS-1は、吉祥寺教室の他に、関東6教室（渋谷・白金台・自由が丘・下北沢・成城学園前・横浜）、関西3教室（大阪谷町・西宮北口・明石）、オンライン教室を展開しています。首都圏・関西圏の方はもちろん、地方で中学受験を検討されている方も、オンラインで全国から個別指導を受講いただけます。
SS-1の資料請求
https://www.ss-1.net/contact/contact3.html
SS-1の無料学習カウンセリングお申込み
https://www.ss-1.net/contact/contact5.html
SS-1の無料体験授業お申込み
https://www.ss-1.net/contact/contact.html
■本件に関するお問い合わせ先
株式会社モチベーションアカデミア
https://forms.gle/WxeMJvN7yuLgm8FVA
モチベーションアカデミアでは、今後も定期的に中学受験・大学受験など、小学生～高校生の学びに役立つ最新情報を発信していく予定です。
■SS-1公式SNS
LINE https://line.me/R/ti/p/@801ponpm
X(受験情報発信アカウント) https://x.com/SS1teachers
X(広報アカウント) https://x.com/ss1chugakujuken
YouTube https://www.youtube.com/@jukenSS1
Instagram https://www.instagram.com/ss1chugakujuken/
Facebook https://www.facebook.com/jukenSS1/
株式会社モチベーションアカデミア（SS-1運営会社）
・資本金：1億6,000万円（株式会社リンクアンドモチベーション100％出資）
・本社：東京都中央区銀座4-12-15 歌舞伎座タワー15階
・創業：2011年5月
・運営塾：
[小学生対象] 進学塾に通う中学受験生のための個別指導塾「SS-1」
[中高生対象] 学習塾「モチベーションアカデミア」
リンクアンドモチベーショングループの概要
・代表取締役会長：小笹 芳央
・資本金：13億8,061万円
・証券コード：2170（東証プライム）
・本社：東京都中央区銀座4丁目12-15 歌舞伎座タワー15階
・創業：2000年4月
・事業内容
組織開発Division（コンサル・クラウド事業、IR支援事業）
個人開発Division（キャリアスクール事業、学習塾事業）
マッチングDivision（ALT配置事業、人材紹介事業）
ベンチャー・インキュベーション