「niko and ...」スタッフの商品プロデュース企画 “make stuff” から、大人気スタッフmisayoが手掛ける新ライン「be with M」が誕生！ 1月24日（金）より先行予約開始

株式会社アダストリア

「Play fashion!」をミッションに掲げ、”グッドコミュニティ共創カンパニー” を目指す株式会社アダストリア(本部:東京都渋谷区渋谷2-21-1、代表取締役社長:木村 治)が展開するスタイルエディトリアルブランド「niko and ...(ニコアンド)」は、スタッフが商品企画を行うプロジェクト “Make Stuff(メイク スタッフ)“ から大人気スタッフmisayoの手掛ける新ライン「be with M(ビーウィズエム)」を2025年1月24日(金)より公式WEBストア and ST(アンドエスティ)にて先行予約を開始、2月7日(金)より公式WEBストア and ST(アンドエスティ)と一部のリアル店舗にて本発売いたします。

第一弾となる今回のコレクションは、名門テニスメーカー「Prince(プリンス)」のワンポイントをあしらった「be with M」限定販売のスペシャルモデルも登場します。

“Make Stuff“は、2022春夏より取り組みが開始された「niko and ...」人気スタッフによる商品企画のプロジェクトです。企画を行ったスタッフが、SNSでのライブ配信や、全国4,000名を超えるスタッフが日々のライフスタイルを発信する公式WEBストア and ST内のコンテンツSTAFF BOARD(スタッフボード)を通して、プロジェクトの裏側や商品の魅力を発信してきました。企画した商品の中には即完売となるアイテムも誕生しています。

今回、新ラインのディレクターに就任したmisayoは “make stuff” に初年度から参加している、「niko and ...」イオンモール宮崎店の大人気スタッフです。こなれ感のある大人カジュアルなスタイリング提案と親近感のあるキャラクターが反響を呼び、SNSの総フォロワー数は30万人を超え、同世代を中心に大きな支持を集めています。

「be with M」という名前には”寄り添う“という意味が含まれており、misayo自身が商品を手に取るお客さまの悩みや、気持ちに寄り添ってアイテムを企画したいという想いが込められています。misayoの強みでもある大人カジュアルを軸に、ジャンパースカートやベスト、ワイドパンツにはミリタリーデザインや素材の切り替えなどmisayoらしいエッセンスを加えた7型を企画しました。さらに、バッグやブルゾンなど、名門テニスメーカー「Prince」のワンポイントをあしらった「be with M」限定販売のスペシャルモデルも4型ラインアップしています。

■先行予約/発売概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/1304/table/2463_1_1b4b995ef5ec44542a041d06809376b3.jpg ]

■misayoプロフィール

イオンモール宮崎店スタッフ

こなれ感のある大人カジュアルなスタイリング提案と親近感のあるキャラクターが反響を呼び、SNSの総フォロワー数は30万人超。

同世代を中心に人気を集めている。

<STAFF BOARD> https://www.dot-st.com/cp/sb-staff-detail/?user_id=14693

<Instagram> https://www.instagram.com/n.misayo/

■商品詳細(一部抜粋)

商品名 :STF/Miハギワイパン

価格 :7,000円(税込)

カラー展開:ブラック / ベージュ / カーキ

サイズ :M / L

商品名 :STF/MiフリドキPO

価格 :6,600円(税込)

カラー展開:グレー / ブラック

サイズ :FREE

商品名 :STF/MiマルチT

価格 :5,000円(税込)

カラー展開:ホワイト / クロシロボーダー / イエローボーダー

サイズ :FREE

商品名 :STF/MiミリコレサスOP

価格 :8,500円(税込)

カラー展開:キャメル / カーキ / インディゴ

サイズ :M / L

商品名 :STF/Miハギッテデニベスト

価格 :8,000円(税込)

カラー展開:ブラック / ブルー

サイズ :FREE

商品名 :STF/MiキレミエプリSK

価格 :7,500円(税込)

カラー展開:ブラック / アイボリー / ブルー

サイズ :M / L

■Prince(プリンス)について

「PRINCE(プリンス)」は、1970年にアメリカ・ニュージャージーで創業した名門テニスメーカーです。 1976年にフェイス面積の大きなラケット「プリンスクラシック」を発表し、 世界的なラージサイズラケットブームを巻き起こしました。 大きなラケットが一般のプレイヤーもテニスを楽しめるきっかけとなり、 日本がテニスブームに沸いた1980年代には、「グラファイト」シリーズが人々の憧れとなりました。 かつては、マルチナ・ナブラチロワやマリア・シャラポワ、近年では、ダビド・フェレール、ジョン・イズナーなど 世界のトッププレーヤーが愛用したブランドとして知られています。 画期的なテクノロジーを使ったラケットを開発するなど、 グランドスラムを制したトッププレーヤーからテニス愛好家まで多くのテニスプレーヤーを支えてきたブランドです。 本国アメリカでは、スポーツ領域からライフスタイル領域へと事業を拡大しています。

■「niko and ...」について

「niko and ...」は、アパレルや雑貨、家具、飲食を展開する “style editorial brand” です。実用性だけでなく、どこかユーモアを感じさせるアイテムをラインアップしており、意外な驚きと発見に “であう”、やがて自分のライフスタイルに “にあう”。そんなメッセージのもと、20~30代の男女に向けて事業展開しています。

全国145店舗展開(2024年12月末時点、WEBストアを含む)。

<公式WEBストア and ST(アンドエスティ)> http://www.dot-st.com/nikoand/

<公式ブランドサイト> https://www.nikoand.jp/

<Instagram> https://www.instagram.com/nikoand_official/

■株式会社アダストリアについて

株式会社アダストリア(代表取締役社長:木村 治)は、「グローバルワーク」「ニコアンド」「ローリーズファーム」など、グループで30を超えるブランドを国内外で約1,500店舗展開するカジュアルファッション専門店チェーンです。2023年に創業70周年を迎え、ファッションを通じてすべての人の人生をワクワクさせる「Play fashion!」をミッションのもと、人と情報が行き交うオープンなコミュニティをつくり、新たな価値を生み出す “グッドコミュニティ共創カンパニー” となることを目指しています。

<本部所在地> 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号 渋谷ヒカリエ

<URL> https://www.adastria.co.jp/