Well-ness & Terror Experience in Niseko ツアー販売開始のお知らせ

一般社団法人倶知安観光協会

「北海道の秋と美食」をぜひニセコで。ラグジュアリーステイ×ガストロノミー×ウェルネスを、ニセコエリアの圧巻のロケーションでお届けします。あなたの知らない冬以外のニセコの奥深き魅力をぜひこの機会にご堪能ください。

ニセコを代表する羊蹄山・アンヌプリ・尻別川を初めとした豊かな自然環境を周遊し、地域のテロワールをとことんまで深く味わう。酒と食、温泉とアクティビティ、シェフと生産者。地域との新たな出逢いが誘う「ラグジュアリーな歩くフルコース」。

2日間に渡って繰り広げられる “歩くフルコース”は、まさにテロワールとガストロノミーのフロンティアを五感で見つけ出す壮大な旅路です。

Well-ness & Terror Experience in Niseko

非日常と特別な体験を求める方に。

蝦夷富士から流れる清流と豊穣な大地が育む、研ぎ澄まされた極上の時間をお届けします。

DAY1: “ニセコ ウェルネス×ONSEN・ガストロノミー”

8:00- 神仙沼トレッキング

11:30- 雪秩父温泉 入浴

12:30- ニセコプレミアムアウトドアダイニング

15:00- フリータイム

19:00- 蟹鮨加藤INORI 貸切ディナー

DAY2: “ニセコ テロワール×歩くフルコース ”

8:00- 半月湖トレッキング

11:30- ニセコ五色 温泉旅館 入浴

12:30- プライベート放牧テラスランチ

15:00- フリータイム

18:30- ニセコ蒸留所 貸切ナイトツアー & BAR

[期間]

9月1日~10月20日

※4月1日- 申込開始(随時)



[基本プラン]

料金: 7万円(税込) / 1DAY 1名あたり

人数: 最小催行人数4名、最大催行人数15名

食事: ランチ1回・ディナー1回(サービス料・ペアリングドリンク代を含む)

体験: ガイド付きトレッキングコース 2時間・日帰り温泉入浴料

※1DAY ツアーごとの料金体系になります。

※ホテルや交通の手配は別途オプションです。

Why visit Niseko during the green season?

世界中の富裕層を虜にするスノーリゾート「Niseko」

解ける雪の軽さ、羊蹄山と尻別川が生み出す神秘的な景観、

立ち並ぶ洗練を極めるコンドミニアム。

そんな代表的なニセコのイメージとは裏腹に、冷涼な気候を宿す大自然、豊穣さを讃えるテロワール、

新境地を開拓し続けるローカルイノベーターは、より本質的なローカリティをグリーンシーズンだからこそ表現しています。

誰も知らなかった至高の体験を、ぜひこの時期、この場所で。

詳細・ご予約はこちら :https://npwhokkaido.jp/onsen-gastronomy-niseko/一般社団法人北海道ナショナルパークワーケーション協会