ナガオカ　movio 光学ズーム5倍・オートフォーカス等、充実した機能を搭載した デジタルカメラを発売開始

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株式会社ナガオカトレーディング





ナガオカは、アウトドアデジタル製品を扱う「movio」ブランドから、光学ズーム5倍やオートフォーカスなどの充実した機能を搭載したデジタルカメラ「MOP400」を全国の家電量販店・ECサイトにて、2025年1月30日より発売いたします。



メーカー想定売価は 24,800円(税抜) / 27,280円(税込)



　本製品は本体重量139gの軽量設計ながら、光学ズーム5倍機能を搭載しており、画質を落とさずに拡大することが可能です。オートフォーカス機能も搭載されており、最大1300万画素の高画質モデルです。また、デュアルスクリーン搭載で自撮りにも最適です。マクロ設定により、最短で約50cmまで被写体に寄って接写する事ができます。ISOは最大1600対応により、高感度撮影が可能です。


　 スマホが禁止されている修学旅行や遠足、散歩カメラ、お仕事の記録に最適なデジタルカメラです。









MOP400 製品仕様


品名 : movio 光学ズーム5倍機能搭載デジタルカメラ


型番 : MOP400


JAN : 4967736083386


想定売価: 24,800円(税抜) / 27,280円(税込)


イメージセンサー : 1/3.2型CMOS


最大画素数　　 　: 1300万画素


有効画素数　　 　: 約1200万画素


写真解像度 : 12M , 8M , 5M


動画解像度/フレーム数 : 1920×1080/30fps, 1280×720/30fps


ズーム : 光学ズーム5× + デジタルズーム4×


シャッタースピード : 1/2000秒～1/2秒


セルフタイマー　　: オフ, 2秒, 5秒, 10秒


手振れ軽減　　　　: 電子式 (静止画のみ)


レンズ　　　　　　: F/3.2±5%, f=5.0mm


焦点距離 (35mmﾌｨﾙﾑ換算): 28mm-140mm


ISO :100, 200, 400, 800, 1600


撮影距離　　　　　　　 :静止画　: 約0.5m～　, 動画　: 約0.5m～


ホワイトバランス　　　:オート, 昼光, 曇り, 電球, 蛍光灯


保存型式　　　　　　　:MP4(ビデオ) / JPEG (写真)


記録媒体　　　　　　　:SDカード　(SDHC 4-32GB, SDXC64-256GBまで対応　


　　　　　　　　　　 　Class10以上対応) ※別途購入が必要です。


本体重量　　　　　　　:約139g


本体サイズ　　　　　　:約102×65×26mm


スクリーンサイズ　　　:スクリーン1　: 2.8インチ, スクリーン2 : 1.54インチ


電源　　　　　　　　　:リチウムイオン充電池　(BL-5B)


最大連続使用時間　　　:最大50分(写真) / 最大40分　(ビデオ)


充電時間　　　　　　　:約3時間


入出力ポート　　　　　:USB Type-C　※高速充電に対応した充電器は使用できません。


パッケージ内容　　　　:カメラ本体, リチウムイオン充電池, ストラップ, 充電ケーブル,


　　　　　　　　　　　 ポーチ, 取扱説明書兼保証書


保証期間　　　　　　　:ご購入後12か月




製品URL


https://www.nagaoka.co.jp/item/mop_400.html


プレスリリースURL


https://www.nagaoka.co.jp/release/202501001746.html



問い合わせ先


Email ： info@nagaokatrd.co.jp


TEL : 03-3479-8181


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