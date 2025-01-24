ナガオカ　movio 光学ズーム5倍・オートフォーカス等、充実した機能を搭載した デジタルカメラを発売開始

株式会社ナガオカトレーディング

ナガオカは、アウトドアデジタル製品を扱う「movio」ブランドから、光学ズーム5倍やオートフォーカスなどの充実した機能を搭載したデジタルカメラ「MOP400」を全国の家電量販店・ECサイトにて、2025年1月30日より発売いたします。

メーカー想定売価は 24,800円(税抜) / 27,280円(税込)

本製品は本体重量139gの軽量設計ながら、光学ズーム5倍機能を搭載しており、画質を落とさずに拡大することが可能です。オートフォーカス機能も搭載されており、最大1300万画素の高画質モデルです。また、デュアルスクリーン搭載で自撮りにも最適です。マクロ設定により、最短で約50cmまで被写体に寄って接写する事ができます。ISOは最大1600対応により、高感度撮影が可能です。

スマホが禁止されている修学旅行や遠足、散歩カメラ、お仕事の記録に最適なデジタルカメラです。

MOP400 製品仕様

品名 : movio 光学ズーム5倍機能搭載デジタルカメラ

型番 : MOP400

JAN : 4967736083386

想定売価: 24,800円(税抜) / 27,280円(税込)

イメージセンサー : 1/3.2型CMOS

最大画素数 : 1300万画素

有効画素数 : 約1200万画素

写真解像度 : 12M , 8M , 5M

動画解像度/フレーム数 : 1920×1080/30fps, 1280×720/30fps

ズーム : 光学ズーム5× + デジタルズーム4×

シャッタースピード : 1/2000秒～1/2秒

セルフタイマー : オフ, 2秒, 5秒, 10秒

手振れ軽減 : 電子式 (静止画のみ)

レンズ : F/3.2±5%, f=5.0mm

焦点距離 (35mmﾌｨﾙﾑ換算): 28mm-140mm

ISO :100, 200, 400, 800, 1600

撮影距離 :静止画 : 約0.5m～ , 動画 : 約0.5m～

ホワイトバランス :オート, 昼光, 曇り, 電球, 蛍光灯

保存型式 :MP4(ビデオ) / JPEG (写真)

記録媒体 :SDカード (SDHC 4-32GB, SDXC64-256GBまで対応

Class10以上対応) ※別途購入が必要です。

本体重量 :約139g

本体サイズ :約102×65×26mm

スクリーンサイズ :スクリーン1 : 2.8インチ, スクリーン2 : 1.54インチ

電源 :リチウムイオン充電池 (BL-5B)

最大連続使用時間 :最大50分(写真) / 最大40分 (ビデオ)

充電時間 :約3時間

入出力ポート :USB Type-C ※高速充電に対応した充電器は使用できません。

パッケージ内容 :カメラ本体, リチウムイオン充電池, ストラップ, 充電ケーブル,

ポーチ, 取扱説明書兼保証書

保証期間 :ご購入後12か月

製品URL

https://www.nagaoka.co.jp/item/mop_400.html

プレスリリースURL

https://www.nagaoka.co.jp/release/202501001746.html

問い合わせ先

Email ： info@nagaokatrd.co.jp

TEL : 03-3479-8181

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