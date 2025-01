TBS系金曜ドラマ『クジャクのダンス、誰が見た？』主題歌、Ado「エルフ」　1月24日（金）配信開始！

ユニバーサル ミュージック合同会社

ユニバーサル ミュージック合同会社(本社:東京都渋谷区、 社長兼最高経営責任者(CEO):藤倉尚 / 以下、 ユニバーサル ミュージック)は、Adoの新曲「エルフ」を1月24日(金)より配信します。

2020年10月「うっせぇわ」でのメジャーデビューから、今年2025年で5周年に突入する22歳の歌い手、Ado。

本楽曲はアーティストの“てにをは”が作詞・作曲を担当し、ドラマ『クジャクのダンス、誰が見た?』の主題歌として書き下ろしたバラードです。いつまでも続く孤独を背負った人間を、悠久の時を生きる長命のエルフになぞらえた、郷愁的でありながらもファンタジックな楽曲で、聴き手の心を震わせ鼓舞する“挑戦歌”であり、旅立ちの歌となっています。ミュージックビデオは1月24日(金)23:00よりプレミア公開される予定です。「ギラギラ」や「永遠のあくる日」も手がけたイラストレーターの沼田ゾンビ!?がジャケット写真とともに担当。少女の成長と神秘が交錯する、幻想的なMVに仕上がっています。

『クジャクのダンス、誰が見た?』は、2025年1月期の金曜ドラマ枠(毎週金曜よる10時)で、楽曲の配信開始日となる1月24日(金)より放送がスタート。浅見理都の同名漫画を原作に、クリスマスイブの夜に元警察官の父親を殺された娘が、遺された手紙を手がかりに真相に迫るヒューマンクライムサスペンスです。主演は、金曜ドラマ初主演の広瀬すずが務めています。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=SbxR25brgoE ]

2025年1月24日(金)23:00配信開始

https://ado.lnk.to/elfPR

■金曜ドラマ『クジャクのダンス、誰が見た?』

[放送日時]

2025年1月24日(金)スタート よる10:00-10:54

[スタッフ]

製作 TBSスパークル TBS

原作 浅見理都『クジャクのダンス、誰が見た?』(講談社「Kiss」所載)

脚本 金沢知樹(『半沢直樹』「サンクチュアリ-聖域-」「サバカン SABAKAN」)

プロデュース 中島啓介 内川祐紀 丸山いづみ

演出 田中健太 青山貴洋 福田亮介 棚澤孝義

主題歌 Ado「エルフ」(ユニバーサル ミュージック)

[公式 X]@kujaku_tbs

[公式 Instagram]kujaku_tbs

[公式 TikTok]kujaku_tbs

【プロフィール】

22歳の歌い手。2020年に「うっせぇわ」でメジャーデビューを果たし社会現象に。2022年1月に発売した1stアルバム『狂言』や主題歌/劇中歌を含む全7曲の歌唱を担当した映画『ONE PIECE FILM RED』の楽曲を収録したCDアルバム『ウタの歌 ONE PIECE FILM RED』もランキングを席巻しロングヒット。2024年2月からは世界ツアー「Wish」、4月には女性ソロアーティストとして初の国立競技場でのライブ、Ado SPECIAL LIVE 2024「心臓」を開催した。7月からは初の全国アリーナツアー “Ado JAPAN TOUR 2024『モナ・リザの横顔』”を開催。7月には自身2枚目となるオリジナルアルバム『残夢』を発売し、10月24日には自身初となるCDシングル『桜日和とタイムマシン with 初音ミク/初夏』を発売。2025年にはメジャーデビュー5周年イヤーを迎え、4月には自身初のベストアルバム『Adoのベストアドバム』発売、自身2度目となるワールドツアー『Ado WORLD TOUR 2025 “Hibana” Powered by Crunchyroll』がスタートする。



