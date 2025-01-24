２店舗限定販売！NEW「onちゃんＴシャツ」が新登場！
HTBのマスコットキャラクター「onちゃん」の新デザインTシャツが発売になります。今回は店舗限定の販売！サイズもSからXXLまでの5サイズをご用意しました。
「HTB熊？出没注意」「ラブ札幌onちゃん」Tシャツの2種
HTB熊？出没注意Tシャツ(C)HTB
ラブ札幌onちゃんTシャツ(C)HTB
HTB本社1階タリーズコーヒー 札幌HTB創世スクエア店、そしてさっぽろ地下街にあるHTBコーナーの各店舗限定販売となるTシャツが2月1日(土)に発売開始となります。
【左側・HTB熊？出没注意Tシャツ】は＜タリーズコーヒー 札幌HTB創世スクエア店のみ＞での販売。イエローボディのインパクトがあるTシャツはonちゃんの他にHTB初代マスコットキャラクター「くん太くん」もデザインされています。
【右側・ラブ札幌onちゃんTシャツ】は＜HTBコーナーのみ＞の販売。ホワイトボディのTシャツに「札幌」の文字と大きなハートが描かれたonちゃんのTシャツは札幌観光のお土産としても喜ばれること間違いなし！
それぞれの店舗限定販売商品となりますので、来店記念に1枚いかがでしょうか？
HTB熊？出没注意Tシャツ
■商 品 名 ：HTB熊？出没注意Tシャツ
■発 売 日 ：2025年2月1日(土)～
■価 格：2,970円(税込)
■サ イ ズ ：Ｓサイズ：身丈66cm 身巾49cm 肩巾44cm 袖丈19cm
Ｍサイズ：身丈70cm 身巾52cm 肩巾47cm 袖丈20cm
Ｌサイズ：身丈74cm 身巾55cm 肩巾50cm 袖丈22cm
ＸＬサイズ：身丈78cm 身巾58cm 肩巾53cm 袖丈24cm
ＸＸＬサイズ：身丈82cm 身巾61cm 肩巾56cm 袖丈26cm
■素 材：綿100%（ベトナム製）
■発売場所：HTB本社1階 タリーズコーヒー 札幌HTB創世スクエア店のみ
ラブ札幌onちゃんTシャツ
■商 品 名 ：ラブ札幌onちゃんTシャツ
■発 売 日 ：2025年2月1日(土)～
■価 格：3,520円(税込)
■サ イ ズ ：Ｓサイズ：身丈66cm 身巾49cm 肩巾44cm 袖丈19cm
Ｍサイズ：身丈70cm 身巾52cm 肩巾47cm 袖丈20cm
Ｌサイズ：身丈74cm 身巾55cm 肩巾50cm 袖丈22cm
ＸＬサイズ：身丈78cm 身巾58cm 肩巾53cm 袖丈24cm
ＸＸＬサイズ：身丈82cm 身巾61cm 肩巾56cm 袖丈26cm
■素 材：綿100%（ベトナム製）
■発売場所：HTBコーナー(さっぽろ地下街ポールタウン)のみ