子どもとパパが一緒に楽しめる！新感覚のリゾートゴルフイベント『KIRAKIRA GOLF FESTIVAL』を初開催：3月15日（土）・16日（日）【キラナガーデン豊洲】
屋外レジャー・レストランの複合施設「キラナガーデン豊洲」を運営する株式会社Kiranah Resort（読み：キラナリゾート、本社：東京都千代田区）は、ゴルフを愛する経営者が集まるゴルフコミュニティを運営する株式会社FLAGと協働し、『KIRAKIRA GOLF FESTIVAL』を3月15日（土）・16日（日）に初開催いたします。
当イベントは、普段からゴルフを楽しむ大人だけではなく、ゴルフ未経験のお子さまも楽しめるコンテンツを多数用意。ファミリーでゴルフの楽しさ・魅力を体験してもらうことで、未来のプロゴルファー発掘や業界の発展を目指すイベントです。
【イベント特設サイト】
https://kirakira-golf.com/
【開催企業】
●株式会社Kiranah Resort（キラナガーデン豊洲）
・HP：https://www.kiranahresort-toyosu.com
・Instagram：https://www.instagram.com/kiranah_garden_toyosu/
●株式会社FLAG
・HP：https://flag-golf.jp/
■『KIRAKIRA GOLF FESTIVAL』開催概要
＜開催日時＞
2025年3月15日（土）・16日（日）
＜場所＞
キラナガーデン豊洲
※会場へのアクセスはこちらhttps://www.kiranahresort-toyosu.com/access/
＜入場料＞
●前売りチケット（当日券より550円お得）
・入場料＋ソフトドリンク飲み放題／2,200円（税込み）
・上記＋アルコールチケット2枚／3,300円（税込み）
※13歳以下無料
【前売りチケットの購入はこちら】
https://www.tablecheck.com/shops/kiranahresort-toyosu/reserve?menu_lists%5B%5D=678487fde73e03d59bd33542
また、BBQ・レストランCREAをご予約の方は、入場チケットなしでご来場いただけます。
【BBQご予約はこちら】
https://www.kiranahresort-toyosu.com/bbqreservation/
【レストランCREAご予約はこちら】
https://tabelog.com/tokyo/A1313/A131307/13281233/
＜コンテンツ＞
●メインエリア
ドラコンプロによるドラコンショーや、豪華ゲストによるトークショー、来場者が参加できるドラコン大会やキッズイベント、レッスン会など、メインエリアでは1日を通して会場を盛り上げるイベントを開催いたします。
●キッズエリア
ゴルフが初めてのお子さまも参加可能！スナッグゴルフの体験コーナーや「未来のプロゴルファー発掘プロジェクト」の予選会などが行われます。
●クラブフィッテイングエリア
【COOLCLUBS】マット・クーチャーはじめ、著名プロが多数依頼する、USPGAツアーフィッテングが体験できます。※クラブ・パターフィッテング（無料）
●その他ブース
その他、ゴルフクラブメーカー・ゴルフアパレルメーカ・サントリーウイスキーイベント協力企業のブースが施設内に並びます。
詳細はこちら：https://kirakira-golf.com/event/
＜ゲスト＞
・南出仁寛（ドラコンプロ／PGAティーチングプロ）
・今野一哉（JGTOツアープレーヤ／実業家／キッズゴルフ代表）
・瀬戸晴加（ゴルフタレント・モデル・実業家）
・山中慎志（JGTOツアープレーヤー）
・はやしりか（女性声優／「オーイ！とんぼ」大井とんぼ役）
・松本健太郎（PGAトーナメントプレーヤー）
詳細はこちらhttps://kirakira-golf.com/staff/
＜協賛企業＞
・STEP GOLF：https://stepgolf-inc.jp/
・ゴルフダイジェスト社：https://www.golfdigest.co.jp/digest/
・ベリーベスト法律事務所：https://www.vbest.jp/
・GOLFIN : https://golfin.io/
・SHARD AVICHII：https://shardavichii.com/
・株式会社錠屋（GOLF FACTORY）：https://k-kagiya.co.jp/
・ARMS CORPORATION
・SHIP GROUP：https://www.ship-ac.jp/
・OLDMAN MOVIE：https://oldmanmovie.jp/
・株式会社東京クロスビジュアル：https://tokyo-cv.co.jp/
・キッズゴルフクラブ：https://kids-golf-club.com/
■施設概要
施設名 ：キラナガーデン豊洲
公式サイト：https://www.kiranahresort-toyosu.com
住所 ：東京都江東区豊洲6-5-27
交通 ：新交通ゆりかもめ 市場前駅 徒歩10分ほど
施設面積 ：約7,000平方メートル
席数 ：BBQ施設 700席 レストラン100席
電話番号 ：03-6910-1818