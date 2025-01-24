最大16K対応！高速伝送＆HDR対応、ver2.1に対応したDisplayPortケーブルを1月24日に発売
サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、 代表取締役社長 山田 和範)が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では高解像度・高リフレッシュレートの画像表示が可能でDHDRにも対応した、DisplayPort規格ver.2.1のDP40で正規認証を取得している2ｍのDisplayPortケーブル「500-KC046-20」を発売しました。
おすすめポイント
・最大16K対応：超高解像度で臨場感あふれる映像
・高速伝送：UHBR13.5による54Gbpsの転送速度を実現
・HDR対応：Dynamic-HDRで映像を鮮やかに再現
掲載ページ
DisplayPort ケーブルDisplayPort ver.2.1 DP40 VESA認証取得 最大16K60Hz（DSC圧縮時/UHBR13.5） 医療現場 動画編集 ブラック 2m
型番：500-KC046-20 販売価格：2,710円（税抜）
https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/500-KC046-20
■DisplayPort 2.1対応の高性能ケーブル
DisplayPort 2.1に対応し、VESA認証を取得した高性能ケーブル。最大16K解像度をサポートし、動画編集や医療現場での高精度な表示が可能です。DP40規格の採用により、高速かつ安定したデータ転送を実現しました。
■Dynamic-HDR対応で映像の明暗差を鮮明に表現
HDRおよびDynamic-HDR技術に対応。フレームごとに映像の明暗差を調整し、リアルで鮮明な映像を伝送できます。暗い映像はより深く、明るい映像はより鮮やかに表現され、映画やゲームに最適です。
■抜け止めフック搭載
抜け止めフックを搭載しているため、従来品に比べてケーブルが抜けにくい仕様です。
■音声も同時伝送可能な多機能性
1本のケーブルで画像と音声の同時伝送が可能。最大32チャンネル、1536kHz/24bitのオーディオストリームに対応しており、映像と音声の高品質な同期が求められる環境で威力を発揮します。
■ノイズ対策と耐久性に優れた設計
三重シールド構造とノイズに強いツイストペア線を採用し、大切なデータをしっかり保護。さらに、コネクタ部分には金メッキ処理を施し、経年劣化を抑えることで長期間の使用にも対応します。
■多用途に対応する互換性と柔軟性
DisplayPort 2.0/1.4/1.3/1.2環境でも使用可能。マルチディスプレイ構築やハブ経由での接続にも対応し、柔軟な使用が可能です。プロフェッショナルな現場から家庭での利用まで幅広い用途でご利用いただけます。
■製品仕様
画像素材
サンワダイレクト各店掲載ページ
サンワサプライ直営ショップサンワダイレクト（本店）
https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/500-KC046-20
サンワダイレクト楽天市場店
https://item.rakuten.co.jp/sanwadirect/500-kc046-20/
サンワダイレクトYahoo!ショッピング店
https://store.shopping.yahoo.co.jp/sanwadirect/500-kc046-20.html
サンワダイレクトau Pay マーケット店
https://wowma.jp/item/723310693
サンワダイレクトAmazon店
https://www.amazon.co.jp/dp/B0DT3GTH2D/
サンワダイレクト関連商品掲載ページ
DisplayPortケーブルの商品一覧を見る
https://direct.sanwa.co.jp/contents/sp/dispcbl/displayport.html
ケーブル・LAN・変換の商品一覧を見る
https://direct.sanwa.co.jp/ItemList/001007
変換アダプタ・ケーブルの商品一覧を見る
https://direct.sanwa.co.jp/ItemList/001007049
サンワダイレクト 公式ホームページ・SNS
サンワダイレクト 公式ホームページ
https://direct.sanwa.co.jp
サンワダイレクト公式X(旧Twitter)
https://twitter.com/sanwadirect
サンワダイレクト公式Instagram
https://www.instagram.com/sanwadirect
サンワダイレクト公式YouTubeチャンネル
https://www.youtube.com/user/sanwadirect/
サンワダイレクト公式LINEアカウント
https://page.line.me/?accountId=jgl3920e
社名 ：サンワサプライ株式会社
サイト名：サンワダイレクト
設立 ：昭和26年(1951年)
本社 ：〒700-0825 岡山県岡山市北区田町１-１０-１
本店 ：東京都品川区南大井６-５-８
展示場 ：東京都港区芝大門２-２-２ 芝大門サンワビル ９階
：大阪府淀川区宮原４-５-３６ ONEST新大阪スクエア １０階
業務内容：各種コンピュータサプライ商品の企画・製造・販売/パソコン・周辺機器の取り扱い
■お問い合わせ
サンワダイレクト
TEL ：086-223-5680
FAX ：086-223-5123
E-Mail ：direct@sanwa.co.jp
※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。
仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。