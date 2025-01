LFYT | reversal による豪華コラボコレクション ローンチのお知らせ

有限会社ラファイエット

ニューヨークを感じられるものをメインコンセプトとして展開するブランド「LFYT」と武道・格闘技をベースコンセプトに、様々なアートやカルチャーとクロスオーバーしたデザインを展開するブランド「reversal」のコラボレーションコレクション。

今回、「reversal」のブランド設立25周年を記念して、LFYTとreversalの初となるコラボが実現。

コラボレーションコレクションのラインナップは両ブランドのアイコンをサガラワッペンと刺繍でふんだんに落とし込んだスタジャンをはじめ、HIPHOPカルチャーのRAP TEEをモチーフにデザインされたグラフィックTシャツ、Lafayetteのロゴの一部を立体刺繍のreversalロゴで表現したコラボならではのスペシャルなスナップバックキャップなどコラボならではの魅力が詰まったアイテムがリリースされている。

またこの後もスペシャルなコラボアイテムが控えているのでお見逃しなく!

今回のコラボレーションコレクションのリリースを記念して、RIZE / The BONEZのフロントマンであるJESSE、ラッパーのサイプレス上野、格闘家の菅原美優や伊藤盛一郎をモデルにその世界観を映し出したシューティングが決行された。

JESSE(RIZE / The BONEZ) @jesse_mcfaddin_original photo by Kazuki MurataJESSE(RIZE / The BONEZ) @jesse_mcfaddin_original photo by Kazuki Murataサイプレス上野 @resort_lover photo by SOHEI TAKAHASHI菅原美優 @miyuu11224028 photo by SOHEI TAKAHASHI伊藤盛一郎 @seiichiro.21 photo by SOHEI TAKAHASHI

LFYT × rvddw STADIUM JACKET(https://www.lafayettecrew.jp/view/item/000000034106)

COLOR:NAVY/WHITE

SIZE:M-2XL

PRICE : 70,000 yen (+tax)

袖には革素材の中で最上級の位置づけにある「牛革」、身頃には良質なウール素材を使用したオーセンティックな雰囲気と高級感の両面を持ち合わせたスタジアムジャケット。

LFYT、reversalのモチーフをサガラワッペンと刺繍でふんだんに落とし込んだデザイン。

落ち着いた印象のネイビーを基調とした2トーンデザインはスタジャンの王道を踏襲。

フロントはスナップボタン仕様で、両サイドにポケットが付属。

裏地はキルティング仕様で、左側には小物用ポケットとジップ付きのサブポケットが付属。

JESSE(RIZE / The BONEZ) @jesse_mcfaddin_original photo by Kazuki MurataJESSE(RIZE / The BONEZ) @jesse_mcfaddin_original photo by Kazuki MurataJESSE(RIZE / The BONEZ) @jesse_mcfaddin_original photo by Kazuki Murata伊藤盛一郎 @seiichiro.21 photo by SOHEI TAKAHASHI

LFYT x reversal VS TEE(https://www.lafayettecrew.jp/view/item/000000034123)

COLOR:VINTAGE BLACK

SIZE:S-2XL

PRICE : 8,000 yen (+tax)

LFYTが得意とするHIPHOPカルチャーのRAP TEEをモチーフにデザインされたTシャツ。

LFYT、reversalをそれぞれ虎と豹として表現し、お互いが睨みあうような迫力のあるグラフィックをフロントに大胆に落とし込んだインパクトのあるデザイン。

ヘビーオンスの生地にウォッシュ加工を施し、ムラのある風合いのヴィンテージライクなオリジナルボディを使用。 グラフィックかすれやひび割れをプリントで忠実に表現したこだわりの一枚。

JESSE(RIZE / The BONEZ) @jesse_mcfaddin_original photo by Kazuki MurataJESSE(RIZE / The BONEZ) @jesse_mcfaddin_original photo by Kazuki Murata

LFYT x reversal RETRO SNAPBACK CAP(https://www.lafayettecrew.jp/view/item/000000034124)

COLOR:BLACK

SIZE:ONE SIZE

PRICE : 7,000 yen (+tax)

ボディにはフレックスフィットブランドが持つ最高の技術とスタイリッシュなデザインが融合したreversalオリジナルのボディ"FLEX FIT DELTA"を使用。

ハイテク素材とシームレス構造、パーツの軽量化を突き詰め、撥水性・透湿性・紫外線カット・吸水速乾・クッション性・抗菌防臭に優れたFLEXFITが誇る高機能軽量モデルを使用したアイテム。

シームレス化されたスタイリッシュなボディのフラットバイザーに立体刺繍が施されたニューフレイバーなテックデザインです。

様々なシーンにマッチし幅広く活躍するアイテム。

アジャスタブル仕様となっており、サイズ調整が可能。

コラボレーションアイテムの詳細は弊社オフィシャルサイトをご覧ください 。

【LFYT × reversal】

https://www.lafayettecrew.jp/view/news/20241230184435

LFYT × reversal chapter #1 - Starring JESSE(RIZE / The BONEZ)

https://www.instagram.com/reel/DE_qHUMS4lD/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==(https://www.instagram.com/reel/DE_qHUMS4lD/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==)

LFYT × reversal chapter #2 - Starring JESSE(RIZE / The BONEZ)

https://www.instagram.com/reel/DFFPu-XSKNE/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==(https://www.instagram.com/reel/DFFPu-XSKNE/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==)

@lafayette_nyc(https://www.instagram.com/lafayette_nyc/)

@rvddw_tokyo(https://www.instagram.com/rvddw_tokyo/)

- Starring JESSE(RIZE / The BONEZ)

@jesse_mcfaddin_original(https://www.instagram.com/jesse_mcfaddin_original/)

- Movie&Edit KENTARO

@kentarosnow(https://www.instagram.com/kentarosnow/)

- Beat sarutobiii

@saru_ibt(https://www.instagram.com/saru_ibt/)

- Special thanks

善行Z

@zengyoz(https://www.instagram.com/zengyoz/)

Lafayette FUJISAWA

@lafayette_fujisawa(https://www.instagram.com/lafayette_fujisawa/)

- All Produced & Directed

AKIRA KAISE @akirakaise(https://www.instagram.com/akirakaise/)

YOTA KOYANAGI @a_toy(https://www.instagram.com/a_toy/)

@Lafayette_LAB(https://www.instagram.com/lafayette_lab/) PRODUCTION

@lafayette_jpn(https://www.instagram.com/lafayette_jpn/)

■LFYT エルエフワイティー

2003年にスタートした「 LFYT 」のメインコンセプトは 、 ニューヨークを感じられるもの。

Street/ストリート、 Hiphop/ ヒップホップ、 Skateboards/ スケートボード、 Grafitti/ グラフィティ 、Black Culture/ブラックカルチャーをベースにデザインされたフルコレクションをシーズン展開。



LFYTオフィシャルサイト: https://lafayettecrew.com/



STORE LOCATION :

FUJISAWA / YOKOHAMA / TOKYO / NIIGATA / SENDAI / NAGOYA / NAGOYA PARCO & NEW YORK

■reversal リバーサル

1932年創業の老舗、武道用品製造メーカー 株式会社イサミ(ISAMI)のアパレルブランド。 武道・格闘技をベースコンセプトに様々なアートやカルチャーとクロスオーバーしたデザインで スポーツ・ミックス・アパレルとしてアクティブシーンからデイリーユースまでオリジナリティを重視したアイテムを展開。





