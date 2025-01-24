南大阪で節分を満喫！WHATAWONの福まき＆恵方巻ワークショップ

株式会社antiqua

株式会社antiqua（本社：大阪府和泉市）が手がけるエンターテインメントモールWHATAWON（ワタワン）で、節分ならではの楽しさを満喫できるイベント『福まき＆恵方巻ワークショップ』を開催いたします！豆まき大会や恵方巻作りの体験を通じて、日本の伝統行事を親子で楽しむ特別な1日をお届け。家族みんなで笑顔になれる節分イベントを、ぜひお見逃しなく！

節分を楽しもう！豆・お餅・お菓子をキャッチ！

『福まき』

日程：2025年2月2日（日）

時間：<1部>11:00~ ＜2部＞14:00~

場所：WHATAWON 入口モニュメント前

大阪府岸和田市岸の丘町1丁目32-1

料金：無料

オリジナル恵方巻を作ろう！

『恵方巻ワークショップ』

日程：2025年2月2日（日）

時間：<1部>15:00~16:00 ＜2部＞16:00~17:00

場所：WHATAWON内 ANTIQUA TREE CAFE

大阪府岸和田市岸の丘町1丁目32-1

料金：1人1本 2000円（税込）

※追加1本/1000円（税込）

定員：各回8人

予約：専用予約フォーム(https://docs.google.com/forms/d/1TJDtEBv3IxSY_5-aMoE5ZmsGE-Ay4fJOWWOtMjMZbRk/viewform?edit_requested=true)

豪華素材を堪能！贅沢な恵方巻

『恵方巻販売』

予約期間：2025年1月28日（火）まで

お受取日：2月1日(土)・2月2日(日)・2月3日(月)のいずれか

お支払い：現地決済（PayPayまたはクレジットカード）

商品紹介：１.贅沢カニいくら恵方巻き 2,000円（税込）

２.真鯛サーモンとカニいくらのハーフ＆ハーフ 1,800円（税込）

３.炙り真鯛とキングサーモンの柚子胡椒巻き 1,600円（税込）

４.キンパ＆油淋鶏のハーフ＆ハーフ 1,500円（税込）

５.キンパ恵方巻き 1,400円（税込）

６.油淋鶏恵方巻き 1,200円（税込）

専用予約フォーム(https://docs.google.com/forms/d/1R0geiT6ep69rjsVejNadWXLtiDaDbFf746yQxcGYdhU/edit)

■ANTIQUA TREE CAFEについて

大阪府和泉市「ANTIQUA TREE CAFE」の2号店となるカフェが遂にワタワンへ！オシャレなカフェで本格派コーヒーはもちろん、本格イタリアンシェフがお届けするお料理をお手頃価格で。「厳選国産野菜」や「市場直送」の新鮮なお魚とお肉、国産と有機など素材にも拘り、安心して食事をお召し上がりいただけます。

Web：https://www.antiqua.me/antiqua-tree-cafe

Instagram：https://www.instagram.com/antiqua_tree_cafe/

【住所】

大阪府岸和田市岸の丘町1丁目32-1

【営業時間】

平日：11:00～18:00 (ラストオーダー：17:30）

土日祝：11:00～20:30 （ラストオーダー：20:00）

【定休日】

毎週木曜日

■WHATAWONについて

ペット同伴OKの海外型モール

美味しいモノ。面白いモノ。お洒落なモノ。全てが揃う場所。 多様な人々がジャンルや価値観を超えて混ざり合う、目的があっても無くても楽しめる施設。完全キャッシュレスでお会計がスムーズ。飲食の提供や通知もモバイルで完結、広大な土地を切り開いた約8,740坪の壮大なスケールでペットも家族の一員として色々な場所へ連れていくことが当たり前になってほしいから、施設内のほとんどのエリアでペットの同伴も可能です。

■施設概要

所在地 ：大阪府岸和田市岸の丘町1丁目32-1

敷地面積：約8,740坪（29,000m2）

交通 ：阪和道岸和田和泉ICから車で5分

＜参考URL＞

WHATAWON（ワタワン）HP

https://www.whatawon.co.jp/

ANTIQUA（アンティカ）公式サイト

https://www.antiqua.co.jp/

株式会社antiqua（コーポレートサイト）

https://www.antiqua.me/