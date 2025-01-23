[Nextorage イメージング製品セール情報] 第2回Amazon スマイルSALE参加のお知らせ

Nextorage株式会社

Nextorage株式会社(ネクストレージ株式会社、代表取締役：本多 克行、神奈川県川崎市)は、Amazonにて2025年1月24日(金) 12:00～1月31日(金) 8:59に開催される「ハードライン事前セール」および、1月31日(金)9:00～2月3日(月)23:59に開催される「第2回Amazon スマイルSALE」に参加いたします。

Nextorageは、1月31日(金)からの「第2回AmazonスマイSALE」に先駆け、1月24日(金)からの「ハードライン事前セール」にも参加いたします。最新規格に対応したメモリーカードやカードリーダー、ポータブルSSDなどのイメージング製品を最大23％OFFでお求めいただけます。

今回のセールでは、2024年11月に発売したCFexpress(TM)4.0対応のCFexpress Type Aメモリーカード「NX-A2SEシリーズ」とCFexpress Type Bメモリーカード「NX-B3SEシリーズ」に256 GBの新たな容量を追加し、より多様なニーズにお応えできるよう商品ラインアップを強化いたしました。それぞれCFexpress Type A専用カードリーダー「NX-SA1PRO」やCFexpress Type B専用カードリーダー「NX-SB1PRO」と組み合わせてお使いいただくことで、次世代規格ならではの転送速度を発揮いたします。

さらにUSB 40Gbps対応のポータブルSSD「NX-PS1PRO」も併用することで、撮影からバックアップを取るまでにかかる時間を大幅に削減することが可能になります。撮影枚数が多い時や、いち早く写真の提供が必要な場面において、プロフェッショナルやハイアマチュアのニーズにもお応えできる商品をお求めやすい価格で販売いたします。

他にも新発売のUHS-I SDメモリーカード「NX-F2CLシリーズ」やSDカード用デュアルスロットカードリーダー「NX-DF1CL」などを含む計43アイテムがセール対象となっております。ぜひこの機会にお買い求めください。

＜ハードライン事前セール＆第2回AmazonスマイルSALE＞

【期間】

ハードライン事前セール: 2025年1月24日(金) 12:00 ～ 1月31日(金) 8:59

第2回AmazonスマイルSALE: 2025年1月31日(金) 9:00 ～ 2月3日(月) 23:59

Amazon Nextorage公式ストア セール対象商品ページ（Imaging）

<URL> https://www.amazon.co.jp/stores/page/2AAFA03C-5375-4AE9-A5EA-C46FEAAEFFB9?&linkCode=ll2&tag=nextimaging-22&linkId=6e9f5b404ffb84654338a3c90725ec0d&language=ja_JP&ref_=as_li_ss_tl(https://www.amazon.co.jp/stores/page/2AAFA03C-5375-4AE9-A5EA-C46FEAAEFFB9?&linkCode=ll2&tag=nextimaging-22&linkId=6e9f5b404ffb84654338a3c90725ec0d&language=ja_JP&ref_=as_li_ss_tl)

【対象商品】※表記価格はすべて税込みです。

■CFexpress Type Bメモリーカード

・NX-B2PROシリーズ：次世代規格CFexpress 4.0対応のCFexpress Type Bメモリーカード

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/89028/table/116_1_f921f760fcfd7ec51d6ff9eda9657cc9.jpg ]

・NX-B1PROシリーズ：プロフェッショナルの要求に応える、速度を追求したCFexpress Type Bメモリーカード

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/89028/table/116_2_b7de0ee7f8fdde305a26fb97c27641e8.jpg ]

・【新製品】NX-B3SEシリーズ：CFexpress4.0対応CFexpress Type Bメモリーカードのスタンダードモデル

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/89028/table/116_3_eda826ae4ff0b332bca73b945386b496.jpg ]

・NX-B2SEシリーズ： 8K30fps動画まで対応するマルチなCFexpress Type Bメモリーカード

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/89028/table/116_4_42ddce68f4c505a569bbe149ff32335d.jpg ]

■CFexpress Type Bメモリーカード用カードリーダー

・NX-SB1PRO：最新規格CFexpress 4.0に対応し、USB 40Gbpsインターフェースを採用したCFexpress Type B用カードリーダー

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/89028/table/116_5_cb5f937dacebec6f32c93e358060ea58.jpg ]

・NX-SB1SE：優れた放熱効果で安定したデータ転送を実現するCFexpress Type B用カードリーダー

[表6: https://prtimes.jp/data/corp/89028/table/116_6_ffc1680a199200f58194bf64cb905616.jpg ]

■CFexpress Type Aメモリーカード

・NX-A1PROシリーズ：高速連写撮影や高速ビットレート動画撮影に最適なCFexpress Type Aメモリーカード

[表7: https://prtimes.jp/data/corp/89028/table/116_7_04c21a8b7a189068c01c78b2a92313cd.jpg ]

・【新製品】NX-A2SEシリーズ：CFexpress4.0対応CFexpress Type Aメモリーカードのスタンダードモデル

[表8: https://prtimes.jp/data/corp/89028/table/116_8_a346c0fb8e4c11f7887b038a1d0361a0.jpg ]

・NX-A1SEシリーズ： 全容量VPG200準拠で安定した高画質動画撮影を可能にするCFexpress Type Aメモリーカード

[表9: https://prtimes.jp/data/corp/89028/table/116_9_20ce25bf8f71b61d239ca57fbab032b0.jpg ]

■CFexpress Type Aメモリーカード用カードリーダー

・NX-SA1PRO：最新規格CFexpress 4.0に対応し、USB 40Gbpsインターフェースを採用したCFexpress Type A用カードリーダー

[表10: https://prtimes.jp/data/corp/89028/table/116_10_c5983d8033afee039bc27ffc28db5cfa.jpg ]

■SDXC UHS-II メモリーカード

・NX-F2PROシリーズ：UHS-II規格の上限に迫る高速性能で8K動画撮影や高速連写に優れた性能を発揮

[表11: https://prtimes.jp/data/corp/89028/table/116_11_f9825e294ea126dbb885a22d85f17b1a.jpg ]

・NX-F2SEシリーズ：４Kなどの高品質動画の撮影や、静止画の連続撮影が必要なシーンでも活躍するスタンダードエディション

[表12: https://prtimes.jp/data/corp/89028/table/116_12_fc7066bf91322ed52b7d1edbe3c33bce.jpg ]

■SDXC UHS-I メモリーカード

・【新製品】 NX-F2CLシリーズ：最大読み出し速度200 MB/sを誇るUHS-I SDカードの新定番

[表13: https://prtimes.jp/data/corp/89028/table/116_13_96f7559ccb9d06225b53efb635d11548.jpg ]

・NF1Aシリーズ：幅広い撮影シーンで活躍するスタンダードなSDカード

[表14: https://prtimes.jp/data/corp/89028/table/116_14_96c060bb2698428112167bd1a9efcd1d.jpg ]

■SDカード用デュアルスロットカードリーダー

・【新製品】NX-DF1CL：2枚同時読み出し時も1枚読み出し時と同等の転送速度を発揮するデュアルスロットSDカードリーダー

[表15: https://prtimes.jp/data/corp/89028/table/116_15_d5055cc1d9ac5324cba84f6c4e1be554.jpg ]

■USB 40GbpsポータブルSSD

・NX-PS1PROシリーズ：USB 40Gbpsインターフェースと放熱性に優れた筐体で高速ながら安定したデータ転送を実現

[表16: https://prtimes.jp/data/corp/89028/table/116_16_6d5a7fbc9fd054945c22fe5520a3cad0.jpg ]

■microSDXC UHS-IIメモリーカード

・NX-M2SEシリーズ：UHS-II V60に対応し、カメラやゲーム機器など様々なユースケースに対応したmicroSDカード

[表17: https://prtimes.jp/data/corp/89028/table/116_17_522da2ef39bd11a21f24330525fd3aa1.jpg ]

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製品情報・画像(Google Drive)

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本件に関してのお問い合わせ先

Nextorage株式会社｜press@nextorage.jp