Leminoで韓流・アジアコンテンツを楽しもう！韓国・中国・タイドラマ全37作品を期間限定で全話無料配信中！！

株式会社NTTドコモ(以下、ドコモ)は、映像配信サービス「Lemino(R)」において、2025年3月31日(月)までの期間限定で韓流・アジアコンテンツ全37作品を無料配信中です。

Leminoは、豊富なラインアップで韓流・アジアコンテンツを配信しています。この度、韓国ドラマ12作品、中国ドラマ19作品、タイドラマ6作品を3か月にわたって全話無料配信いたします。王道韓国ラブコメドラマ、タイBLドラマ、中国古装ドラマなど人気作品をイッキ見できるチャンス!ぜひお楽しみください。

【注目作品ご紹介】

<韓国ドラマ>

■宮~Love in Palace

皇太子イ・シンは皇帝の病の悪化により、皇太后から許婚と結婚するようにとの命を受ける。一方、生活が苦しい中でも幸せなチェギョン一家は、ある日突然 チェギョンが皇太子の許婚だと知らされる。そして、シンとチェギョンは仕方なく結婚をすることになり…。

視聴ページ :https://lemino.docomo.ne.jp/contents/Y3JpZDovL3BsYWxhLmlwdHZmLmpwL2dyb3VwL2IxMDAwOWQ=?pit_git_type=SERIES&utm_source=lemino&utm_medium=other&utm_campaign=lemino_202501_nr-loveinpalace-0123

■イタズラなKiss~Playful Kiss

2年前の夏 、夢の中で眩しい森の精霊と出会ったオ・ハニ(チョン・ソミン)。彼女はパラン高校のIQ200の天才ぺク・スンジョ(キム・ヒョンジュン)が、自分が夢で見たその森の精霊だと固く信じ、熱烈に彼に片思いをしている。2年間の片思いの末、一大決心し、スンジョに告白するハニだったが、「頭の悪い女は嫌いなんだ」とあっけなく玉砕してしまう。さらにハニの新居が震度2の地震で倒壊してしまうという、不運に見舞われる。行き場所がなくなったハニ一家は父の友人宅に身を寄せることになるのだが、そこはなんとスンジョの家だった…。

視聴ページ :https://lemino.docomo.ne.jp/contents/Y3JpZDovL3BsYWxhLmlwdHZmLmpwL2dyb3VwL2IwMDUwNGQ=?pit_git_type=SERIES&utm_source=lemino&utm_medium=other&utm_campaign=lemino_202501_nr-playfulkiss-0123

■金持ちの息子

学費を使い込んでカフェを開くも経営がうまくいかず、借金まで抱えたヨンハは、借金を肩代わりしてくれた父ウォニョンに返済をするため、アルバイトに励む日々を過ごしていた。そんなある日、喧嘩別れした元彼のグァンジェが彼女を連れて、ヨンハのアルバイト先に現れる。ヨンハは冷静に2人に接客しようとするが、動揺を隠せずミスをしてしまい、ブランドバッグを弁償するはめになる。そのことでヨンハはお店をクビになり、先生と慕うテイルから新しいアルバイト先を紹介してもらえることに。そこは、グァンジェの父であるゲドンが代表を務めるカムジャタンのお店“カミ”だった。ヨンハがカミで働いていることを知ったグァンジェは、ゲドンに頼んで自らもホールスタッフとして働き始めることに。実はグァンジェは、ヨンハのことが忘れられずにいたのだった――。

視聴ページ :https://lemino.docomo.ne.jp/contents/Y3JpZDovL3BsYWxhLmlwdHZmLmpwL2dyb3VwL2IwMDg5ZDU=?pit_git_type=SERIES&utm_source=lemino&utm_medium=other&utm_campaign=lemino_202501_nr-therichson-0123

■その他全話無料配信中の韓国ドラマはこちら

・王道韓国ラブコメ:https://lemino.docomo.ne.jp/recommend/list/pickup1541/genre/2-1-104(https://lemino.docomo.ne.jp/recommend/list/pickup1541/genre/2-1-104?utm_source=lemino&utm_medium=other&utm_campaign=lemino_202501_nr-freelovecome-0123)

・50話以上作品 3ヵ月無料!:https://lemino.docomo.ne.jp/recommend/list/pickup1537/genre/2-1-104(https://lemino.docomo.ne.jp/recommend/list/pickup1537/genre/2-1-104?utm_source=lemino&utm_medium=other&utm_campaign=lemino_202501_nr-freeover50-0123)

<中国ドラマ>

■女医明妃伝~雪の日の誓い~

允賢(いんけん)は代々医者の家系で、祖父は侍医として皇帝に仕えていた。しかし政争に巻き込まれ、濡れ衣を着せられた祖父は無実を訴え自害。その後、一族は医学を禁じられ改姓し軍職に就いていたが、幼少の頃から聡明だった允賢は、祖母の下で密かに医術を学んでいた。ある日、允賢は父の代理で祝宴に出かけると、大怪我を負った一人の男を助ける。その男は皇帝の義母弟、祁ギョク(きぎょく)であった。その日を境に、祁ギョクは自分の命を救ってくれた允賢に思いを寄せていく…。時を同じくして、祈祷のために寺を訪れた允賢は、主人を助けてほしいと懇願する女性に出会う。しかし、邸宅までの足がなく返答に窮していると、そこに鄭斉(ていせい)と名乗る男が現れる。その男は、時の皇帝 祁鎮(きちん)であった。そうとも知らず、傲慢で身勝手な鄭斉の態度を不愉快に思う允賢だったが、鄭斉の助けもあり一命を取り留めたことで、允賢は医学への想いを強くする。

視聴ページ :https://lemino.docomo.ne.jp/contents/Y3JpZDovL3BsYWxhLmlwdHZmLmpwL2dyb3VwL2IwMDYwOTQ?pit_git_type=SERIES&utm_source=lemino&utm_medium=other&utm_campaign=lemino_202501_nr-snowdaypromise-0123

■琉璃~めぐり逢う2人、封じられた愛~

少陽(しょうよう)派掌門の娘・ちょ・せんきは天真爛漫で明るく元気な女の子に見えるが、視覚や聴覚、味覚など六識が不完全な身体で生まれたため、痛みや感情などがわからず涙を流したことがない。そんなせんきを双子の姉・玲瓏(れいろう)はいつもそばで見守ってきた。ある日2人は五大修仙門派の達人が一堂に会する、4年に一度の武芸大会“簪花(しんか)大会”の手伝いをすることに。参加者の出迎えを任される2人だったが、せんきが参加者の一人である乱暴者の烏童(う・とう)に連れ去られてしまう。ピンチを救ったのは離沢(りたく)宮の禹司鳳(う・しほう)。常に仮面を着け、「よそ者の前で仮面を取らないこと」を掟とする厳格な門派の弟子だった。

視聴ページ :https://lemino.docomo.ne.jp/contents/Y3JpZDovL3BsYWxhLmlwdHZmLmpwL2dyb3VwL2IwMGMzNDI%3D?pit_git_type=SERIES&utm_source=lemino&utm_medium=other&utm_campaign=lemino_202501_nr-ruri-0123

■夢幻の桃花~三生三世枕上書~

九尾狐族の姫・白鳳九は、妖怪に襲われた時、ずっと憧れていた天族の中でも最高位の東華帝君に命を救われた。そして白鳳九は、その恩返しのために彼のそばに居ようとしている。一方、東華帝君は、魔尊を封印するため修為を使い切ってしまったため、回復するために人間界で劫を受けることになった。それを聞いた白鳳九は、彼と共に人間界に行き、そこで記憶を失い太子となった東華帝君と出会い、恋に落ちる。二人は劫を渡って天界に戻ったら結婚しようとしたが、東華帝君は結婚式に欠席することになってしまう。

視聴ページ :https://lemino.docomo.ne.jp/contents/Y3JpZDovL3BsYWxhLmlwdHZmLmpwL2dyb3VwL2IwMGE3MGI=?pit_git_type=SERIES&utm_source=lemino&utm_medium=other&utm_campaign=lemino_202501_nr-dreampeach-0123

■その他全話無料配信中の中国ドラマはこちら

・中国古装ドラマ:https://lemino.docomo.ne.jp/recommend/list/pickup1480/genre/2-1-104(https://lemino.docomo.ne.jp/recommend/list/pickup1480/genre/2-1-104?utm_source=lemino&utm_medium=other&utm_campaign=lemino_202501_nr-freechinaold-0123)

<タイドラマ>

■Wedding Plan-新郎のイジワルな恋愛計画-

ウエディングプランナーとして仕事漬けの日々を送るナムヌアは、ある日自分の好みにぴったりの男性を目にする。理想の人との出会いに心を躍らせるナムヌアだったが、その想いはすぐに封じなければならなくなる。なぜなら、ナムヌアの元にその男性が結婚式を予定している新郎として現れたからだ。若手ビジネスマンである新郎のサイロムには、イワーという完璧な婚約者がいたのだった。サイロムのことを思いながらも、その気持ちを断ち切り彼らの結婚式を成功させるために奔走するナムヌア。しかし2人の結婚は家族をあざむくためのもので、イワーにはマリーンという愛する存在がいた。2人の事情をまったく知らないナムヌア。サイロムがついたウソが原因で、2人の関係はこじれ始め…。

視聴ページ :https://lemino.docomo.ne.jp/contents/Y3JpZDovL3BsYWxhLmlwdHZmLmpwL2dyb3VwL2IxMDBiYjc?pit_git_type=SERIES&utm_source=lemino&utm_medium=other&utm_campaign=lemino_202501_nr-weddingplan-0123

■Love in The Air

嵐が吹き荒れるある夜、大学生のレインは車の故障により道路の真ん中で立ち往生してしまう。困り果てたレインの前に現れたのは、バイクに乗った青年。慣れた手つきで車を修理し、名乗ることなくその場を去ってしまう。助けてくれた彼のことがずっと頭から離れないレインは、同じ学部の友人・スカイがうんざりするほどあの夜の出来事を聞かせ、憧れを募らせていた。そんな折、2人が通う建築学部に伝わる“伝説の先輩”の話をレインは耳にする。そしてその先輩こそ、あの日自分を助けてくれた彼・パーユだったことを知るのだった。学部の先輩との集まりで再会を果たした2人だったが、パーユはレインのことを「覚えていない」と言い、レインはがっかりしてしまう。しかしその日の帰り道、またしても車の故障で動けなくなったレインは再びパーユに助けられ彼の自宅へ行くことに。

視聴ページ :https://lemino.docomo.ne.jp/contents/Y3JpZDovL3BsYWxhLmlwdHZmLmpwL2dyb3VwL2IxMDA1ZGM?pit_git_type=SERIES&utm_source=lemino&utm_medium=other&utm_campaign=lemino_202501_nr-loveintheair-0123

■その他全話無料配信中の韓国ドラマはこちら

・タイドラマ:https://lemino.docomo.ne.jp/recommend/list/pickup1538/genre/2-1-104(https://lemino.docomo.ne.jp/recommend/list/pickup1538/genre/2-1-104?utm_source=lemino&utm_medium=other&utm_campaign=lemino_202501_nr-freethai-0123)

