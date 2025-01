日本のエンタメも“NO LIMIT!”に１０周年の 『ユニバーサル・クールジャパン』 が明日、１月２４日（金）開幕　国内外問わず活躍する俳優福士蒼汰さんが招待ゲストと一緒に開幕宣言

合同会社ユー・エス・ジェイ

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、日本発の様々な世界的人気エンターテイメント・ブランドの魅力を“超リアル”に体験できるスペシャル・イベント『ユニバーサル・クールジャパン』の10周年を記念し、2025年1月24日(金)から約1年を通して、『ユニバーサル・クールジャパン2025』を開催します。

優福士蒼汰さんが招待ゲストと一緒に開幕宣言

本日1月23日(木)、『ユニバーサル・クールジャパン』10周年を記念した開幕セレモニーとプレスプレビューを開催。明日からスタートする第一弾プログラムで登場の、日本が誇る2大ミステリー、東野圭吾原作の「マスカレード」シリーズ、「名探偵コナン」とコラボレーションした最新エンターテイメントを報道陣に公開しました。

本日、午前11時30分ごろ開催された開幕セレモニーには、国内外問わず活躍する俳優で、東野圭吾原作の映画や、「名探偵コナン」劇場版作品へも声優としてご出演経験をもつ福士蒼汰さんが、10周年スペシャルゲストとしてレッドカーペットに登場。桜吹雪が舞うなか、『ユニバーサル・クールジャパン』10周年の開幕を宣言しました。

パーク内『ステージ 33』で開催されたセレモニーは、アニバーサリーイヤーならではの演出となる、『ユニバーサル・クールジャパン』の10年の軌跡を振り返るスペシャルムービーで幕開け。 会場の興奮冷めやらぬ中、タキシードに身を包んだ福士蒼汰さんがレッドカーペットにサプライズ登場すると、特別に招待されたゲストから大きな拍手と歓声が上がりました。

福士蒼汰さんがレッドカーペットにサプライズ登場

セレモニーに先駆けてプロダクトを体験した福士さんは、「僕は今、超元気になってます!ワクワクが止まらないです!何年も“ユニバーサル・スタジオ・ジャパンに行きたい!”と言い続けてきて、昨年初めて来れたんですが、時間が短かったんです。今日は長時間楽しめるので、本当に夢が叶いました!」と熱く語りました。さらに、セレモニー前に体験した『ユニバーサル・クールジャパン2025』については、「東野圭吾原作「マスカレード」シリーズ 『狙われた仮面舞踏会』は、仮面を付けて参加する体験型アトラクションで、一流ホテルで今まさに行われているようなライブ感・リアル感があり、実際に自分も推理を進めていき、小説の世界に入っていく感じでした。考えることが大好きな僕は、どっぷりと世界観に浸りながら考えることを楽しめました!」「『名探偵コナン・ザ・エスケープ ~残像の序幕~』は、初めての謎解き脱出ゲーム体験で、すごく楽しかったです。コナンの世界に入りながらできる圧倒的な非日常感が魅力的ですね。」と超興奮した様子で語りました。

続いて、「マスカレード」シリーズ原作者の東野圭吾先生、「名探偵コナン」原作者の青山剛昌先生から、本日のセレモニーのために寄せられたスペシャルメッセージが披露され、福士さんは「日本が誇る二大ミステリーの作者の方々からコメントが来ることに、『ユニバーサル・クールジャパン』への期待を強く感じました。10周年でさらにレベルアップした『ユニバーサル・クールジャパン』に僕もすごく期待しています」と語りました。

ファンの期待と興奮が最高潮に達するなか、福士さんは「ユニバーサル・クールジャパン10周年開幕!」と宣言。周年を祝うように桜吹雪が舞う会場で、日本発の素晴らしい作品に新たな体験価値を与え、その魅力を国内外に発信し続けている『ユニバーサル・クールジャパン』の10周年を盛大に祝いました。

「ユニバーサル・クールジャパン10周年開幕!」と宣言

最後に、福士さんは「『ユニバーサル・クールジャパン』は日本のエンタメを世界に届ける素晴らしい機会だと思います。日本のエンタメの面白さを、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンから、ユニバーサル・クールジャパンを通して、世界に発信しています。僕も海外作品への出演を通して、俳優として日本の良さを発信して行くために、世界に向けてがんばります!ユニバーサル・スタジオ・ジャパンが日本のエンタメを世界に発信し続けているように、僕も自分の価値を届け続け、これからも頑張っていきたいと思います。」

『狙われた仮面舞踏会』体験の様子『狙われた仮面舞踏会』体験の様子『名探偵コナン・ザ・エスケープ~残像の序幕(プロローグ)~』体験の様子

今後も、一年間にわたって開催する『ユニバーサル・クールジャパン』の新アトラクションや、パークオリジナルのフードやグッズの情報を随時お届けします。どうぞ、ご期待ください。

『ユニバーサル・クールジャパン2025』第一弾プログラム 開催期間

東野圭吾原作「マスカレード」シリーズ 『狙われた仮面舞踏会』(参加型リアル・ミステリーショー)

2025年1月24日(金)~6月30日(月)

『名探偵コナン・ザ・エスケープ ~残像の序幕(プロローグ)~』(リアル脱出ゲーム)

2025年1月31日(金)~ 6月30日(月)

『名探偵コナン×ストーリー・ライド ~標的の絶叫(スリル)車両(コースター)~』(ストーリー・ライド)

2025年1月31日(金)~ 6月30日(月)※1

※1 メンテナンスのため、2025年2月5日(水)~2月24日(月)の期間、休止します

『名探偵コナン・ミステリー・レストラン』(推理ライブ・レストラン)

2025 年1月31日(金)~ 6月1日(日)

■ 東野圭吾先生スペシャルメッセージ

「拙作『マスカレード・ホテル』からイメージされたミステリイベントがユニバーサル・スタジオ・ジャパンで実施されることに、大きな歓びと期待に胸を膨らませています。ひとりでも多くの方々がこのショーを楽しみ、大切な思い出としてくださることを心より祈念しております。 」

■ 青山剛昌先生スペシャルメッセージ

「ユニバーサル・クールジャパンはなんと今年で10周年!アニメや漫画の世界をこれだけリアルに再現し、体験できるイベントはなかなか無いと思います。10周年を飾る第一弾に『名探偵コナン・ワールド』があってめっちゃうれしいです!ユニバーサル・スタジオ・ジャパンに「名探偵コナン」が最初に登場したのが2017年。それ以来毎年のように遊びに行っていますが、特に『名探偵コナン・ザ・エスケープ』は、謎解きも非常に凝っていて、漫画やアニメから抜け出たかのようなエンターテイナーが演じていて、毎回毎回感動します!漫画やアニメでは感じることのできない「名探偵コナン」の世界を存分に味わって、元気をもらって行ってくださいね。」

■ 担当者インタビュー

合同会社ユー・エス・ジェイ

コンテンツビジネス開発ユニット ユニバーサル・クールジャパン ディレクター 御園 研策(Misono Kensaku)

『ユニバーサル・クールジャパン』は、おかげさまで今年で10周年を迎えました。10周年を記念し、2025年は年間を通してイベントを開催していきます。『ユニバーサル・クールジャパン』では、あらゆる作品世界の真っただ中に体ごと入り込み、他にはない超衝撃・超リアルな体験を味わうことができます。日本生まれの魅力溢れる素晴らしい作品に、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンならではの “体験”を付加して、作品の魅力をより広げ、新たな体験価値を与えて、その魅力を国内外に発信し続けるプラットフォームとして、『ユニバーサル・クールジャパン』は進化し続けています。

コンテンツビジネス開発ユニット ユニバーサル・クールジャパン ディレクター 御園 研策

大人気作品の真っただ中へ入り込める『ユニバーサル・クールジャパン』を、ぜひ多くの方に体験いただきたいです。また、約1年にわたって開催する今年の『ユニバーサル・クールジャパン10周年』の第二弾情報など、今後も発表いたします情報に、ぜひご期待ください。

■ユニバーサル・スタジオ・ジャパンについて

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンはコムキャスト NBCユニバーサルが完全所有しています。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、国内のみならず海外からも多くのゲストが訪れるエンターテイメント、レジャー界における一大ランドマークとしての地位を築きあげています。ハリウッドの人気映画だけではなく、日本のアニメなどのさまざまな世界的人気エンターテイメント・ブランドをテーマとする本格的なアトラクションやショー、ゲストが思いきり楽しめるシーズナル・イベントなど、世界最高クオリティのエンターテイメントを提供しています。ここにしかない“超感動・超興奮”の忘れられない体験を通して、訪れるすべてのゲストが自分の殻を破り“超元気”になれる特別な場所『超元気特区』として、皆さまをお迎えしています。

2001年の開業以来、常に革新をし続けており、近年は「ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター」が絶大な人気を博しているほか、「ジュラシック・パーク」エリア一帯を滑走する画期的なフライングコースター「ザ・フライング・ダイナソー」、大人気エリア「ミニオン・パーク」ではミニオンたちが繰り広げる想像を超える“ハチャメチャ”が楽しめる「ミニオン・ハチャメチャ・ライド」、そして任天堂のゲームの世界をテーマにした「スーパー・ニンテンドー・ワールド」では、実際に自分の全身を使ってアソビの本能を解き放つ、これまでにない“アソビ体験”をお楽しみいただけるなど、次々と世界最高エンターテイメントを打ち出し、さらなる進化・成長を遂げています。

