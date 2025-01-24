「EDO」シリーズ第二弾「EDO period」を1/28（火）に発売！
株式会社エル（本社：大阪府大阪市、代表取締役 木村 一恵）が手がける、島根県出雲の水性ネイルブランド「ANDIZUMO（アンディズモ）」は、1/17（金）に発売された「EDO」シリーズ ※1 の第二弾として、日本らしい文化が花開いた時代の、華やかで特徴ある江戸時代をネイルカラーで表現した「EDO period」を1/28（火）より、お取り扱い店舗とオンラインストアにて発売いたします。
また、パッケージは江戸時代の浮世絵にインスピレーションを受け、グラフィカルに表現しました。
カラーは、見る角度や光の当たり方により色が変わって見える偏光シアーカラーから、光が当たる角度によって虹色やメタリックな光沢を放つホログラムまで、春夏のトレンドを意識したカラーとなっております。
日本の魅力が色づく街、日本らしさが色めいた時代を表現した「EDO period」をぜひお楽しみください。
※1 販路限定商品
除光液を使わずにお湯で簡単に剥せる、水性ネイル
光の角度によって見え方が変わるカラー
EDO 山下白雨
EDO period 全6色
EDO period（全6色）
EDO 山下白雨 Rainstorm on Mt. Fuji
" EDO 山下白雨 Rainstorm on Mt. Fuji "
color：テラコッタ & ゴールドラメ
terracotta & gold glitter
価格：\2,750（税込）
EDO 沖波裏 The Great Wave
" EDO 沖波裏 The Great Wave "
color：ウェーブスプラッシュオーロラフレーク
wave splash hologram
価格：\3,520（税込）
EDO 四谷怪談 The Ghost of Yotsuya
" EDO 四谷怪談 The Ghost of Yotsuya "
color：オールドローズ & ゴールドラメ
old rose & gold glitter
価格：\2,750（税込）
EDO 幽玄 Quiet beauty
" EDO 幽玄 Quiet beauty "
color：シアーバイオレット & ブルーメタリック
sheer violet & blue metallic
価格：\2,750（税込）
EDO 大奥 OKU
" EDO 大奥 OKU "
color：シャンパンゴールド&ゴールドラメミックス
champagne gold & gold glitter mix
価格：\2,750（税込）
EDO 金屏風 GOLD SCREEN
" EDO 金屏風 GOLD SCREEN "
color：ゴールドメタリック
gold metallic
価格：\3,520（税込）
詳細を見る :
https://andizumo.jp/
EDO postcard set
" EDO " postcard set
※左から
・EDO 百年桜 longevity
・EDO 大奥 OKU & EDO 月の松
full moon shaped pine
・EDO 山下白雨 Rainstorm on Mt. Fuji
3枚セット
価格：550円（税込）
【お取り扱い店舗】
［ 東京 ]
■1/28（火）～
・style table
（ららテラス武蔵小杉店、吉祥寺パルコ店、渋谷ヒカリエ ShinQs店）
・Ethical&SEA
（品川プリンスホテル店、二子玉川ライズ店 ドッグウッドプラザ店）
・MCS Marunouchi Cosmetics Selection
（カメイドクロック店、銀座インズ1店、新丸ビル店、国分寺マルイ店）
・三喜雑貨 ラフォーレ原宿2F
■3/5（水）～
・@cosme TOKYO
［ 大阪 ]
■1/28（火）～
・@cosme OSAKA ルクアイーレ 3F
・BEAUTÈ de BLEUE（心斎橋パルコ店、みのおキューズモール店、枚方店）
・style table ルクアイーレ店
・naturaRhythm 阪神梅田本店 3F
・Ethical&SEA（阪急うめだ本店、梅田 蔦屋書店）
［ 広島 ]
■1/28（火）～
・Hiroshima Beauty Edit そごう広島店 1F
【POP UP EVENT 】
［ 新潟 ]
・2/1（土）～2/28（金）
アミング 燕三条店、牡丹山店
［ 愛知 ]
・2/1（土）～2/28（金）
アミング 藤が丘店
［ 福岡 ]
・2/1（土）～ 2/25（火）
ボンフェット ア・ドゥ 福岡パルコ本館店 5F
・2/16（日）～ 3/18（火）
ユトリエ 博多阪急 8F
【 EVENT INFO 】
NEW ENERGY TOKYO 2025
期間：2/14（金）～ 2/16（日）
場所：国立代々木競技場 第一体育館
住所：〒150-0041 東京都渋谷区神南2丁目 1－1
アクセス：山手線「原宿駅」から徒歩5分,東京メトロ副都心線「明治神宮前駅」から徒歩5分
詳しくはこちら :
https://new-energy.ooo/2025tokyo/
ANDIZUMO（アンディズモ）
サスティナブルな商品作り、地域と生きるをテーマにしている「ANDIZUMO」。
島根県出雲では、地元の業者さんやスタッフと共にブランドを作り上げています。
少しでも体やお肌に良いものを選択してほしいという思いからスタートした、除光液を使わずにお湯で簡単に剥がせる水性ネイルブランド「ANDIZUMO」は、体に優しいだけでなく、環境への負担にも配慮した水性ネイルブランドです。
【HP】https://andizumo.jp/
【Instagram】https://www.instagram.com/andizumo/
【商品問合せ先】info@elinc.jp
【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】info@elinc.jp