ファスティング酵素ドリンク「優光泉」の試飲と受注生産（OEM）サービスを提案！エリカ健康道場が2025年2月3日（月）から5日（水）に行われる「ビューティーワールドジャパン福岡」に出展します。

株式会社エリカ健康道場

ファスティング関連商品の販売と断食道場の運営を行う株式会社エリカ健康道場（所在地：佐賀県佐賀市兵庫北7丁目16-7、代表取締役：北島昭博）は、断食のプロが開発した酵素ドリンク「優光泉」をベースにしたオリジナル酵素ドリンクの受注生産（OEM）サービスを2025年2月3日（月）から5日（水）に行われる「ビューティーワールドジャパン福岡」に出展します。

ビューティーワールドジャパン福岡公式サイトはこちら：

https://beautyworld-japan-fukuoka.jp.messefrankfurt.com/fukuoka/ja/facts-figures.html

エリカ健康道場の特設ページはこちら：

https://beautyworld-japan-fukuoka.jp.messefrankfurt.com/fukuoka/ja/exhibitor-search.detail.html/erika-kenko-dojo.html#exhibitorheadline

■ビューティーワールド ジャパン 福岡について

(C)ビューティーワールド ジャパン 福岡／メッセフランクフルト ジャパン

「ビューティーワールドジャパン福岡」は、九州で開催される数少ない美容の見本市です。本イベントでは、美容に関するあらゆる製品、サービス、情報、技術が一堂に集います。エリカ健康道場は今回の出展で、断食のプロが開発した酵素ドリンク「優光泉」の試飲と、オリジナル酵素ドリンクの受注生産（OEM）サービスに関する提案を行います。

※来場には事前登録が必要です。事前登録はこちら：

https://beautyworld-japan-fukuoka.jp.messefrankfurt.com/fukuoka/ja/planning-preparation/visitors/visitor-registration.html

■イベント概要

・会場：マリンメッセ福岡A館

・期間：2025年2月3日（月）-5日（水）

・時間：10:00-17:00（最終日は16:30まで）

・エリカ健康道場 展示商品

ファスティング用酵素ドリンク「優光泉」

オリジナル酵素ドリンク製造（OEM）サービス

・出展場所（ブースNO.）：A046

https://beautyworld-japan-fukuoka.jp.messefrankfurt.com/fukuoka/ja/exhibitor-search/igp.html?url=/BEAUTYWORLDJAPANFUKUOKA/boothDetail/exhibitor/erika-kenko-dojo?hallId=H00A&layerId=L000&boothNumber=A046&boothId=erika-kenko-dojo&fromExhibitionSearch=true&lang=ja-JP(https://beautyworld-japan-fukuoka.jp.messefrankfurt.com/fukuoka/ja/exhibitor-search/igp.html?url=/BEAUTYWORLDJAPANFUKUOKA/boothDetail/exhibitor/erika-kenko-dojo?hallId=H00A&layerId=L000&boothNumber=A046&boothId=erika-kenko-dojo&fromExhibitionSearch=true&lang=ja-JP)

■エリカ健康道場のブースでできること

・断食のプロが開発した酵素ドリンク「優光泉」の試飲

・オリジナル酵素ドリンクの商品開発に関するご相談・ご提案

酵素ドリンク優光泉について

優光泉は、断食のプロが監修し、健康的なライフスタイルを支えるために開発された酵素ドリンク（植物性発酵飲料）です。ファスティング時の食事の置き換えとして飲むことで、食事に対する満足感を保ちながら「キレイ」や「スッキリ」を実感できます。





お客様からも「食事が気にならなくなり、毎日が軽やかに感じられる」といった成功体験が多く寄せられています。また、毎日の食事にプラスすることで、不足しがちな野菜や発酵食品の栄養素を補う効果も期待できます。





優光泉はその品質においても徹底した追求を行っております。安心して飲んでいただけるよう、使用している128種類の原材料はできるだけ地元九州の信頼できる農家さんから仕入れを行い、一つひとつ丁寧に製造しています。

エリカ健康道場のOEMサービスについて

エリカ健康道場では、小ロット対応や短期納品が可能なOEMサービスを提供しています。「優光泉」をベースにした場合、ヒアリングから最短1ヶ月でオリジナル商品を納品でき、最少12本から製造可能なため、初期投資を抑えた商品開発が実現します。

製造からデザイン、納品までを一貫してサポートするため、複雑な手続きや管理の負担を軽減。デザイン経験が少ないお客様には、自社デザイナーがヒアリング内容を基にオリジナルデザインを提案し、制作を支援します。さらに、商品形状はボトルタイプとパウチタイプから選択可能で、用途に応じた柔軟な対応が可能です。

自社の調査では、優光泉の定期購入者の96％（※）が初回購入から3ヶ月以内にリピートしています。この実績を活かし、OEMサービスはEC事業者様の売上アップやリピート率改善に貢献します。



※2024年8月-10月の間に『断食道場SHOP楽天市場店』にて定期購入を行った2,886件が対象

エリカ健康道場『OEMサービス』の詳細ページはこちら：https://www.danjiki-net.jp/lp/OEM/

■エリカ健康道場について

エリカ健康道場は、佐賀県の小さな花屋から始まりました。創業者の北島一隆氏が花の肥料研究を行う中で「発酵」に魅了され、花だけでなく人の健康も支えたいという想いから生まれたのが、植物性発酵飲料優光泉です。





さらに研究を進める中で、体をリフレッシュさせるファスティングという健康法にも行きつき、優光泉を使ったファスティングを通じて多くの人々の健康をサポートしています。





エリカ健康道場の製品づくりで最も大切にしているのは、長年愛してくれるお客様が喜ぶ商品であるかどうかです。健康寿命100歳を目指し、日本人に合う製品の開発にも注力しています。





地元の農家の方との協力や自然素材の活用など、環境にも配慮しながら、健康と笑顔を届ける活動を続けています。

■公式SNS

優光泉公式LINE：https://page.line.me/596lqecl?openQrModal=true

優光泉公式Instagram： https://www.instagram.com/yuukousen.official/

#優光泉 #エリカ健康道場 #ファスティング #置き換え



■株式会社エリカ健康道場

代表者：北島昭博

本社所在地：佐賀県佐賀市兵庫北7丁目16-7

創業年：1988年(昭和63年)

企業HP：https://www.erika-kouso.com/

断食道場SHOP 公式HP：https://www.danjiki-net.jp/

断食道場SHOP 楽天市場店：https://www.rakuten.co.jp/danjiki-dojo/

断食道場SHOP Yahoo!店：https://store.shopping.yahoo.co.jp/danjiki-dojo/

断食道場SHOP Amazon店：https://www.amazon.co.jp/stores/page/B9781B27-70AD-4993-B228-318F3EDD9D5A/

Instagram：https://www.instagram.com/yuukousen.official/

LINE：https://page.line.me/596lqecl?openQrModal=true