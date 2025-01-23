【1/28開催】UXデザイナーと考える新規事業-共感と洞察でつくる未来と、グッドパッチのカルチャーの秘密-
ヤマトヒューマンキャピタル株式会社
ヤマトヒューマンキャピタル株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：堀江 大介）は、2025年1月28日(火) 19:00よりオンラインにて、株式会社グッドパッチ UXデザイナー / ディレクター 秋野 比彩美 氏にご登壇いただくウェビナー『UXデザイナーと考える新規事業-共感と洞察でつくる未来と、グッドパッチのカルチャーの秘密-』を開催いたします。
詳細を見る :
https://yamatohc.co.jp/dd/gp_250128_1/?linkid=pr
詳細を見る :
https://yamatohc.co.jp/dd/gp_250128_1/?linkid=pr
ヤマトヒューマンキャピタル株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：堀江 大介）は、2025年1月28日(火) 19:00よりオンラインにて、株式会社グッドパッチ UXデザイナー / ディレクター 秋野 比彩美 氏にご登壇いただくウェビナー『UXデザイナーと考える新規事業-共感と洞察でつくる未来と、グッドパッチのカルチャーの秘密-』を開催いたします。
https://yamatohc.co.jp/dd/gp_250128_1/?linkid=pr
数多くのビジネス変革に携わる秋野比彩美氏をお迎えし、UXデザイナーの立場から新規事業を成功に導くための「2つのアプローチ方法」と「5つのポイント」の視点で秘伝のナレッジを大公開！！
UXデザインの本質を学びながら、デザインがビジネスに与えるインパクトを紐解きます。
グッドパッチが誇る独自のカルチャーや、UXデザイナーとしてのキャリアの魅力にも迫ります！
UXデザイナーの方、これから目指す方、超必見のウェビナーです。
セミナー概要
セミナー ：UXデザイナーと考える新規事業-共感と洞察でつくる未来と、グッドパッチのカルチャーの秘密-
会場 ：オンライン
日程 ：2025年1月28日(火) 19:00-20:00
参加費用 ：無料
締切 ：当日 12:00まで
主催 ：ヤマトヒューマンキャピタル株式会社
登壇者
株式会社グッドパッチ
UXデザイナー / ディレクター
秋野 比彩美 氏
詳細を見る :
https://yamatohc.co.jp/dd/gp_250128_1/?linkid=pr