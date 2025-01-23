【1/28開催】UXデザイナーと考える新規事業-共感と洞察でつくる未来と、グッドパッチのカルチャーの秘密-

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ヤマトヒューマンキャピタル株式会社

ヤマトヒューマンキャピタル株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：堀江 大介）は、2025年1月28日(火) 19:00よりオンラインにて、株式会社グッドパッチ UXデザイナー / ディレクター　秋野 比彩美 氏にご登壇いただくウェビナー『UXデザイナーと考える新規事業-共感と洞察でつくる未来と、グッドパッチのカルチャーの秘密-』を開催いたします。

詳細を見る :
https://yamatohc.co.jp/dd/gp_250128_1/?linkid=pr

数多くのビジネス変革に携わる秋野比彩美氏をお迎えし、UXデザイナーの立場から新規事業を成功に導くための「2つのアプローチ方法」と「5つのポイント」の視点で秘伝のナレッジを大公開！！


UXデザインの本質を学びながら、デザインがビジネスに与えるインパクトを紐解きます。


グッドパッチが誇る独自のカルチャーや、UXデザイナーとしてのキャリアの魅力にも迫ります！


UXデザイナーの方、これから目指す方、超必見のウェビナーです。



セミナー概要


セミナー　：UXデザイナーと考える新規事業-共感と洞察でつくる未来と、グッドパッチのカルチャーの秘密-


会場　　　：オンライン


日程　　　：2025年1月28日(火) 19:00-20:00


参加費用　：無料


締切　　　：当日　12:00まで


主催　　　：ヤマトヒューマンキャピタル株式会社



登壇者


株式会社グッドパッチ


UXデザイナー / ディレクター　


秋野 比彩美 氏



詳細を見る :
https://yamatohc.co.jp/dd/gp_250128_1/?linkid=pr