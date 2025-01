【HAA for bath 日々】入浴剤の包み紙に綴られたエッセイとパッケージがリニューアル発売

株式会社HAA

HAA(ハー)は目まぐるしく過ぎる現代において、「日常に、深呼吸を届ける」をミッションに、日本古来の湯治文化を現代に取り入れたサービスやプロダクトを開発しています。

第一弾プロダクトである、限りなく天然温泉に近い入浴剤 「HAA for bath 」シリーズより、“ことばに包まれた入浴剤”「HAA for bath 日々」のエッセイ&パッケージがリニューアルいたします。

<リニューアル商品>HAA for bath 日々 (5個) ギフトボックス

【販売価格】3,300円(税込)

【販売開始日】2024年10月31日よりリニューアル販売中

【公式オンラインサイト】https://haajapan.com/products/haa-for-bath-hibi-5p

HAA for bath 日々 (10個) ギフトボックス

【販売価格】5,280円(税込)

【販売開始日】2025年1月24日よりリニューアル販売開始

【公式オンラインサイト】https://haajapan.com/products/haa-for-bath-hibi

※HAA取り扱い店では、3月以降順次切り替え予定です。

エッセイ全編、新たに書き下ろし

包み紙に綴られている800文字程度の書き下ろしエッセイ

入浴剤の包み紙に書かれているエッセイを、新たに25名の表現者の皆さんに書き下ろしていただきました。

HAA創業時から大切にしている、エッセイということばのギフト。今回も、は~っと呼吸を深めてくれる素敵な文章が揃いました。

エッセイのご紹介については、下記のジャーナルもご覧ください。

- HAA for bath 日々 (5個) ギフトボックス ~深呼吸をさそう、エッセイのご紹介~(https://haajapan.com/blogs/journal/hibi-5pc-essay)- HAA for bath 日々 (10個) ギフトボックス ~深呼吸をさそう、エッセイのご紹介~(https://haajapan.com/blogs/journal/hibi10-giftbox-essay)

ギフトボックスは、より使いやすく、よりこだわって

本棚にも収まる形のHAA for bath 日々 (5個) ギフトボックスHAA for bath 日々 (5個) ギフトボックスHAA for bath 日々 (10個) ギフトボックス

ギフトボックスは、和紙のような手触りで、より上品な質感の素材に生まれ変わりました。

1年以上の期間をかけて、ギフトボックスを改良。デザインの美しさはもちろん、手触り、丈夫さ、佇まいなど細部までこだわり、ラッピングなしでもお客さまにしっかりと喜んでいただけるよう、リニューアルしました。

各商品のリニューアル詳細は下記ジャーナルをご覧ください。

- HAA for bath 日々 (5個) ギフトボックスがあたらしくなりました(https://haajapan.com/blogs/journal/hibi-5pc-renewal)- HAA for bath 日々(10個)ギフトボックスがあたらしくなりました(https://haajapan.com/blogs/journal/hibi10-giftbox-renewal)

大切な人へ、こころと身体があたたまる贈り物を

お客さまの声も参考にさせていただきながら、より深呼吸が届くようにと試行錯誤した今回のリニューアル。新しくなったHAA for bath 日々で、こころも身体もポカポカ温まるひとときをお楽しみください。

HAAについて

HAAの所在地である大分県別府市 鉄輪(かんなわ)温泉の湯けむり

ブランド名:HAA(ハー)

運営会社名:株式会社HAA

設立:2021年7月9日

代表取締役:池田佳乃子

事業内容:目まぐるしく過ぎる現代において、「日常、深呼吸を届ける」をミッションに、日本古来の湯治文化を現代に取り入れたサービスやプロダクトを展開。

WEBサイト:https://haajapan.com/

Instagram:https://www.instagram.com/haa.japan

公式LINE@:https://lin.ee/CUnMwX