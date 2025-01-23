CO2¥Õ¥êー¤Ç¿¹¤Å¤¯¤ê¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¿·¤·¤¤°ú±Û¡Ö¥¨¥·¥«¥ë°ú±Û¡×¤ò¥ê¥êー¥¹
¡¡³ô¼°²ñ¼Òparamita¡ÊÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ÎÓÆÆ»Ö¡¦Âçß·Å¯Ìé¡¡°Ê²¼¡Öparamita¡×¡Ë¤È³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥«¥¤°ú±Û¥»¥ó¥¿ー¡ÊÂçºåÉÜºæ»Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÅÄÅçÅ¯¹¯ °Ê²¼¡Ö¥µ¥«¥¤°ú±Û¥»¥ó¥¿ー¡×¡Ë¤Ï¡¢´Ä¶ÊÝÁ´¤äÃÏµå²¹ÃÈ²½ËÉ»ß¤Ë´Ø¿´¤Î¹â¤¤¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ¼¤Ë±þ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢CO2¥Õ¥êー¤Ç¿¹¤Å¤¯¤ê¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¿·¤·¤¤°ú±Û¥×¥é¥ó¡Ö¥¨¥·¥«¥ë°ú±Û¡×¤ò¶¦Æ±³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¨¥·¥«¥ë°ú±Û¡×¤È¤Ï¡¡
¡¡¡Ö¥¨¥·¥«¥ë°ú±Û¡×¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¤Î°ú±ÛÎÁ¶â¤Ë1,000±ß(ÀÇ¹þ)¤òÄÉ²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°ú±Û¤ËÈ¼¤¦Æó»À²½ÃºÁÇÇÓ½ÐÎÌ¤ò¥ª¥Õ¥»¥Ã¥È(Áê»¦)¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤¤¤¿¤À¤¤¤¿1,000±ß¤Ï¡¢2024Ç¯7·î31Æü¤Ë¥µ¥«¥¤°ú±Û¥»¥ó¥¿ー¤¬¶¨Äê¤òÄù·ë¤·¤¿»°½Å¸©ÈøÏÉ»Ô¤Î¿¹ÎÓÊÝÁ´¤äÀ¸ÂÖ·Ï¤ÎºÆÀ¸³èÆ°¤ËÌòÎ©¤Æ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¨¥·¥«¥ë°ú±Û¤ò¤ª¿½¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍÁ´°÷¤Ë¡¢¥¨¥·¥«¥ë°ú±Û¤Î¾ÚÌÀ¤È¤Ê¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢ー¥È¤òÁ÷ÉÕ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹(WEB¤è¤ê¿½¹þÍ×)¡£
¥¨¥·¥«¥ë°ú±Û¾Ò²ð¥Úー¥¸¡¡https://www.hikkoshi-sakai.co.jp/carbon/
¡Ö¥¨¥·¥«¥ë°ú±Û¡×Æ³Æþ¤ÎÇØ·Ê¡¡
¡¡±¿Á÷¶È³¦¤Ç¤Ï¡¢Êª¤ä¿Í¤ò±¿¤ÖºÝ¤Ë¼«Æ°¼Ö¤äÁ¥Çõ¤«¤éÂ¿ÎÌ¤ÎÆó»À²½ÃºÁÇ¤¬ÇÓ½Ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢°ú±Û¤â¤½¤Î°ìÎã¤Ç¤¹¡£°ìÊý¡¢ÆüËÜ¤Î¹ñÅÚ¤ÎÌó7³ä¤òÀê¤á¤ë¿¹ÎÓ¤Ï¡¢Æó»À²½ÃºÁÇ¤òµÛ¼ý¤¹¤ë½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ºàÌÚ²Á³Ê¤ÎÄã²¼Åù¤Î±Æ¶Á¤Ç´ÉÍý¤¬º¤Æñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Å¬ÀÚ¤Ê¿¹ÎÓ´ÉÍý¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¿¹ÎÓ¤ÎÆó»À²½ÃºÁÇµÛ¼ýÎÏ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡¡Ö¥¨¥·¥«¥ë°ú±Û¡×¤ò¿½¤·¹þ¤Þ¤ì¤¿¤ªµÒÍÍ¤Î¤´»Ù±ç¤Ï¡¢2024Ç¯7·î31Æü¤Ë¥µ¥«¥¤°ú±Û¥»¥ó¥¿ー¤¬¶¨Äê¤òÄù·ë¤·¤¿»°½Å¸©ÈøÏÉ»Ô¤Î¿¹ÎÓ¤«¤éÁÏ½Ð¤¹¤ë¥«ー¥Ü¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡Ê¢¨1)¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»°½Å¸©ÈøÏÉ»Ô¤Î¿¹ÎÓÊÝÁ´¤äÀ¸ÂÖ·Ï¤ÎºÆÀ¸³èÆ°¤ò»ýÂ³Åª¤Ë¿ä¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¤Î»ñ¶â¤ä»ñºà¤È¤·¤Æ±¿ÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¾°¡¢º£²ó¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢paramita¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖSINRA¡×(¢¨2)¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥µ¥«¥¤°ú±Û¥»¥ó¥¿ー¤Ç¤Ï¡¢±¿Á÷¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ëºÇ½ÅÍ×²ÝÂê¤Ç¤¢¤ëCO2ÇÓ½ÐÎÌºï¸º¤Ë¸þ¤±¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¼ÖÎ¾¤ÎÆþ¤ìÂØ¤¨¤äÇ³Èñ²þÁ±¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥ê¥æー¥¹»ö¶È¤ÎÅ¸³«¤òÄÌ¤¸¤Æ°ú±Û¤Ë¤ª¤±¤ëÇÑ´þÊª¤Îºï¸º¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¥¨¥·¥«¥ë°ú±Û¡×¤Ï¡¢¤³¤ì¤Ë²Ã¤¨¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÃ¦ÃºÁÇ¤Î¿ä¿Ê¤ò¤ªµÒÍÍ¤È¤È¤â¤ËÌÜ»Ø¤¹¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¡¢paramita¤Ï¡¢SINRA¤òÄÌ¤¸¤Æ´ë¶È¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¶¯²½¤·¡¢Â¿¤¯¤ÎÀ¸³è¼Ô¤¬ÃÏ°è²ÝÂê¤Î²ò·è¤ä¡¢ÃÏµå²¹ÃÈ²½¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëµ¤¸õÊÑÆ°¤Ø¤ÎÂÐºö¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú°ú±Û¤Ë¤è¤ëCO2ÇÓ½ÐÎÌ¤Î»î»»¡Û
¡¡°ú±Û¤ÎÍ¢Á÷¼êÃÊ¤¬ÅÔÅÙÊÑ²½¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢1¿Í¤¢¤¿¤ê¤ÎCO2ÇÓ½ÐÎÌ¤ò³µ»»ÃÍ¤Ç·×»»¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¦Ç¯´Öºî¶È·ï¿ô¡§Ìó80Ëü·ï¡Ê2023Ç¯ÅÙ·è»»Êó¹ð»ñÎÁ¤è¤ê¡Ë
¡¡¡¦¼«¼Ò¼ÖÎ¾¤Ë¤è¤êÇÓ½Ð¤µ¤ì¤ëCO2ÇÓ½ÐÎÌ¡§Ç¯´ÖÌó45,000tCO2 ¡Ê2023Ç¯ÅÙ·è»»Êó¹ð»ñÎÁ¤è¤ê¡Ë
¤è¤ê¡¢1²ó¤Î°ú±Û¤ËÉÕ¤Ê¿¶Ñ0.056tCO2¤ÎÇÓ½Ð¤È¤·¤Æ»î»»
¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤¤¤¿¤À¤¤¤¿1000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ï¥·¥¹¥Æ¥àÍøÍÑÎÁÅù¤ò½ü¤¡¢¥«ー¥Ü¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤Î¹ØÆþÎÁ¶â¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨1¡Ë¥«ー¥Ü¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤È¤Ï¡¢²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹¤Îºï¸º¤äµÛ¼ý¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆÀ¤é¤ì¤ë¼è°ú²ÄÇ½¤Ê¾Ú½ñ¤Ç¤¹¡£¥¨¥·¥«¥ë°ú±Û¤Ç¤Ï£Ê¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
J¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÀ©ÅÙ¤È¤Ï¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¿¹ÎÓ´ÉÍý¤Ë¤è¤ëCO2Åù¤ÎµÛ¼ýÎÌ¤ò¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¹ñ¤¬Ç§¾Ú¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£
¢¨2) SINRA¡§https://sinra.app/
―ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»―
³ô¼°²ñ¼Òparamita ¹ÊóÃ´Åö
pr@paramita.co.jp