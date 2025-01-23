¥¨¥Ë¥¥ã¥ê¤¬¥Þ¥ë¥Á¥Æ¥Ê¥ó¥È·¿ÊªÎ®»ÜÀß¡ÖMCUDµ×´îII¡×ÆâÍ÷²ñ¤ËÅÐÃÅ¡Ê1/29¡¦1/30³«ºÅ¡Ë
¥é¥¹¥È¥Þ¥¤¥ëÊªÎ®¤ËÆÃ²½¤·¤¿ÊªÎ®¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥Ë¥¥ã¥ê¡Ê°Ê²¼¥¨¥Ë¥¥ã¥ê¡Ë¤Ï¡¢1·î29Æü¡Ê¿å¡Ë¡¢1·î30Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Î2Æü´Ö¡¢¥Þ¥ë¥Á¥Æ¥Ê¥ó¥È·¿ÊªÎ®»ÜÀß¡ÖMCUDµ×´îII¡×¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÆâÍ÷²ñ¤Î¥»¥ß¥Êー¤ËÅÐÃÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¹Ö±é³µÍ×
¡Ö2030Ç¯¤Ë¸þ¤±¤¿ÊªÎ®´íµ¡¤Ø¤ÎÂÐ±þºö¡×
～¾Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¥é¥¹¥È¥Þ¥¤¥ë²þ³×¤¬µÞÌ³¡ª～
ÊªÎ®¶È³¦Á´ÂÎ¤Ç¤Î¶¡µëÉÔÂ¤¬36¡ó¤ËÃ£¤·¡¢ÇÛÁ÷¤ÎÃÙ¤ì¤äÇä¾å¸º¾¯¤¬¿¼¹ï²½¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤ë2030Ç¯¡£´´ÀþÍ¢Á÷¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¥é¥¹¥È¥Þ¥¤¥ëÇÛÁ÷¤Ç¤Ï¡¢Âç¼ê¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÀÖ»ú¼ý»Ù¡¢ÇÛÁ÷¥È¥é¥Ö¥ë¡¢ÇÛÁ÷ÎÁ¶â¤ÎÃÍ¾å¤²¤È¤¤¤Ã¤¿¶È³¦Á´ÂÎ¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë¸·¤·¤¤¸½¼Â¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¤¿¤á¡¢ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢ÊÀ¼Ò¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ÈÊªÎ®´íµ¡¤Ø¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÂÐ±þºö¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¹Ö»Õ¡Û
¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥Ë¥¥ã¥ê ÊªÎ®¥·¥Ë¥¢¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È Á°Ã« Àµ¹°
¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥Ë¥¥ã¥ê ÊªÎ®¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È ÅçÅÄ ¸¿Í
¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥Ë¥¥ã¥ê ¥»ー¥ë¥¹¥Þ¥Íー¥¸¥ãー ËÙÆâ Âó³¤
¢¨²ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹Ö»Õ¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§MCUDµ×´îIIÆâÍ÷²ñ
ÆüÄø¡§1·î29Æü¡Ê¿å¡Ë¡¢1·î30Æü¡ÊÌÚ¡Ë
»þ´Ö¡§Âè1²ó 11:00～¡¢Âè2²ó 13:30～¡¢Âè3²ó 15:30～
²ñ¾ì¡§MCUDµ×´îII¡Êºë¶Ì¸©µ×´î»Ô¹¾ÌÌ»úÅìÁ°Ã«340ÈÖ1³°¡Ë
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ
¼çºÅ¡§»°É©¾¦»öÅÔ»Ô³«È¯³ô¼°²ñ¼Ò
¿½¹þ¥Õ¥©ー¥à¡§https://form.run/@mcudkuki2-Application-for-preview
¢¨»ÜÀß³µÍ×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¢ª¡¡https://www.mcud.co.jp/news/1699
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥Ë¥¥ã¥ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¨¥Ë¥¥ã¥ê¤ÏÀßÎ©°ÊÍè¡¢¥·¥§¥¢¥ê¥ó¥°¥¨¥³¥Î¥ßー¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÖÃÏ°è¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥é¥¹¥È¥Þ¥¤¥ëÊªÎ®¥¤¥ó¥Õ¥é¡×¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¡Ê*1¡Ë¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î¹½ÃÛ¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÇÛÁ÷´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¼´¤Ë¡¢¥Ç¥ê¥Ð¥êー¤ª¤è¤Ó¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥È¤Î¹½ÃÛ¡¢¸Ä¼Ò¤Îµ¬ÌÏ¤äÍ×·ï¤Ë±þ¤¸¤¿ÇÛÁ÷¥·¥¹¥Æ¥à¤Î³«È¯¡¢¶¦Æ±ÇÛÁ÷ÌÖ¤ä¸Ä¼ÒÀìÍÑÇÛÁ÷ÌÖ¤Î¹½ÃÛ¡¦Äó¶¡¤Ê¤É¡¢¥é¥¹¥È¥Þ¥¤¥ëÊªÎ®¤òÁí¹çÅª¤Ë»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾®Çä¶È¡¢EC»ö¶È¼Ô¡¢ÉÔÆ°»º¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥Ñー¡¢ÇÛÁ÷»ö¶È¼Ô¤Ê¤É¡¢¶È¼ï¶ÈÂÖÌä¤ï¤º¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¸¤¿ºÇÅ¬¤Ê¥é¥¹¥È¥Þ¥¤¥ëÊªÎ®¤Î¹½ÃÛ¡¦±¿ÍÑ»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦ÊªÎ®DX¤Ç¤¹¡£
¡Ê*1¡Ë¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤È¤Ï¡¢¥È¥é¥Ã¥¯Åù¤ÎÍ¢Á÷¼êÃÊ¤ÈÁÒ¸Ë¤Î¥·¥§¥¢¥ê¥ó¥°¤ò´ðÈ×¤È¤¹¤ë¡¢¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¡¦²ÔÆ¯Î¨¸þ¾å¤ÈÇ³ÎÁ¾ÃÈñÎÌ¡¦CO2ÇÓ½ÐÎÌÄã¸º¤Ë¤è¤ë»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÊªÎ®¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¥¯¥¹¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤¬2040Ç¯¤Þ¤Ç¤ËÌÜ»Ø¤¹¿·¤·¤¤ÊªÎ®¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£¥Çー¥¿¤ò²ô¤ÇÁ÷¿®¤¹¤ë¥Ñ¥±¥Ã¥È¸ò´¹¡á¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÄÌ¿®¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡£
¡ã¥¨¥Ë¥¥ã¥êÇÛÃ£°÷¡Ê¥¤¥áー¥¸¼Ì¿¿¡Ë¡ä
¡ãÇÛÃ£´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖADMS¡×¡ä
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
Ì¾¾Î¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥Ë¥¥ã¥ê
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ¾®Ö¿ ½¨¿®¡Ê¤³¤µ¤ ¤Ò¤Ç¤Î¤Ö¡Ë
ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÊ¿²ÏÄ®ÆóÃúÌÜ5ÈÖ3¹æ
ÀßÎ©¡§2019Ç¯8·î8Æü
»ñËÜ¶â¡§1,000Ëü±ß
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥é¥¹¥È¥Þ¥¤¥ëÊªÎ®DX
´ë¶È¥µ¥¤¥È¡§https://www.anycarry.co.jp/
ÇÛÃ£´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖADMS¡×¤Î¾Ò²ðÆ°²è¡§https://youtu.be/Bx-awxqlPEc
¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹·ÇºÜÀè¡§https://www.anycarry.co.jp/category/press/
¥í¥´¥Çー¥¿Åù¥×¥ì¥¹¥¥Ã¥È¡§https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/56779?tab=press_kit
¡ÚÅ¹ÊÞ¡¦´ë¶È¤´Ã´Åö¼Ô¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥Ë¥¥ã¥ê »ö¶È¿ä¿ÊËÜÉô DX¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥óÉô ¥»ー¥ë¥¹¥Áー¥à
Tel¡§03-6416-0089 ¡Ê¼õÉÕ¡§Ê¿Æü11:00-20:00¡Ë
¡ÚÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥Ë¥¥ã¥ê ¹ÊóÁë¸ý
Tel¡§080-4104-7711¡ÊÃ´Åö¡§¹À¥¡Ë
Mail¡§anycarry_press@happy-pr.co.jp