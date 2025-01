【SOEJU (ソージュ)】「SOEJU Fitting Room」1周年を迎え、ソージュアイテム回収ボックスを設置

モデラート株式会社

この度、「SOEJU(ソージュ)」は、代官山にある「SOEJU Fitting Room」(ソージュフィッティングルーム)が1周年を迎えたことをお知らせいたします。

オープンから1年間で、約8000人*のお客様にご来店いただきました。ご愛顧いただいております全てのお客様に、深く感謝申し上げます。

「SOEJU Fitting Room」は、お客様に洋服を試着すること自体を気軽に楽しんでいただくことを目的に設けた空間です。ブランド設立当初から「購入を目的としないご試着体験」を提供したいという考え方を大切にし、試着を通じて新たな発見やスタイルの提案を行っております。

2024年1月には、より多くのお客様にこの特別な体験を楽しんでいただけるよう、予約なしでもご利用いただけるスペースを拡張いたしました。また、同時に「SOEJU 代官山サロン」(予約制)から名称を「SOEJU Fitting Room」に変更し、よりオープンでアクセスしやすい形でサービスをご提供しております。

今後も多くのお客様にとって、試着がもっと自由で楽しい時間となることを目指してまいります。お洋服選びの新しい形として、「SOEJU Fitting Room」を是非ご体験ください。

*SOEJU Fitting Room(代官山)フリーエリアの延べ来場者数。予約来店やイベント来場などは含まない

「SOEJU CYCLO CULTIVATION 」を常設展開

「SOEJU」では、ファッションで得られた価値を社会還元する取り組み「「SOEJU CYCLO(ソージュシクロ)」と連携し、ライフスタイルや体型・好みの変化などにより役目を終えた「SOEJU」製品を回収するアップサイクルプロジェクト「SOEJU CYCLO CULTIVATION 」を POP UP STORE など開催時に期間限定で展開してまいりましたが、このたび「SOEJUFitting Room」1 周年を機に「SOEJU CYCLO CULTIVATION 」を常設展開し、「SOEJU Fitting Room」に回収ボックスを設置いたします。

なお、回収した「SOEJU」製品は、「SOEJU CYCLO(ソージュ シクロ)」での販売やリサイクルにつなげていく予定です。

回収対象アイテム

ソージュ製品(アクセサリー・バッグなどファッション小物は除く)

※「手洗い可」表示のあるアイテムはお持ち込み前にお洗濯のご協力をお願いいたします。

回収方法

不織布に包んでいただき、回収ボックスへお入れください。ご持参いただいた袋をご使用いただいても構いません。

注意事項

・回収アイテムはソージュ製品に限ります。

・他社製品は回収対象外です。

・点数の制限はございません。

・回収アイテムは返却できかねます。ご了承ください。



【SOEJU CYCLO CULTIVATIONとは】

SOEJU CYCLO CULTIVATIONは、ファッションで得られた価値を社会還元する取り組み「SOEJU CYCLO(ソージュシクロ)」の一環となるアップサイクルプロジェクトです。

ソージュはサステナブルなファッションの在り方を目指すブランドとして、定番アイテムを継続販売、セールを行わない販売形式をとっております。

継続販売が叶わないアイテムに関しては、期間限定で特別価格にて販売し、「廃棄を避ける」「適正価格を問う」という課題に向けて取り組んでまいりました。

次なるアクションは、「ソージュアイテムの回収」を行います。

ライフスタイルや体型、好みの変化など、皆さまにとって役目を終えたアイテムを、ぜひ回収させてください。

回収したアイテムは、SOEJU CYCLOストアでの古着販売や、リサイクルにつなげていく予定です。

ソージュアイテムをご購入くださるお客様、素材や製品の作り手の方々、企画販売する私たちそれぞれの想いが、その先の社会にまで繋がっていくことを願い「円・環・回転」という意味を持つ言葉「CYCLO(シクロ)」と名付けられたこの取り組みを、より進化させていくための一歩となれば幸いです。皆様のご参加をお待ちしております。

スタイリングサービス「SOEJU personal」について

プロのスタイリストによるファッションカウンセリングサービスを前身として、2018年9月の「SOEJU」ローンチに合わせてスタートしたスタイリングサービス。「SOEJU Fitting Room」での経験豊富なプロのスタイリストによる1対1の「カウンセリング」(有料/対面・オンライン)をはじめ、購入検討中の「SOEJU」アイテムの試着やスタイリングの相談ができる「SOEJUスタイリング」(無料/対面・オンライン)をご提供。カウンセリング時にお客様からいただいたご要望なども「SOEJU」の商品開発に活かしています。

「SOEJU Fitting Room」店舗概要

店舗名:SOEJU Fitting Room(ソージュ フィッティング ルーム)

所在地:〒150-0033 東京都渋谷区猿楽町24‐1 ROOB2 2F

東急東横線「代官山駅」から徒歩約3分

営業日時:火~土曜日11:00~17:00

※日曜日は予約制サービスのみの営業

SOEJU Fitting Room :https://store.soeju.com/collections/salon-allmenu

D2Cファッションブランド「SOEJU」について

“自分自身を表現しながら社会と心地よくつながる”ことを原点にブランドフィロソフィー“I like the way I am.“のもと、ブランド立ち上げ初期から「SOEJU」の約束として3つの“less‟を掲げ、お客様から共感をいただいております。また、試着促進を重視した‟売らない“コミュニケーションにより、“オンライン”によるご自宅での試着のほか、主要都市部では東京・代官山の「SOEJU Fitting Room」や百貨店でのポップアップストア、地方都市では出張型サロンの開催により“オフライン”での試着の場をご提供し、顧客本位の体験を通じて事業成長を実現しております。

1.Sceneを“less”に

フォーマルやビジネスからカジュアルなシーンまで、どんなシーンでも着られる

1万人以上のスタイリングを手がけてきたプロスタイリストの目線でデザイン。着回しのための色とシルエットを意識。オンのシーンで長く愛用いただきたい上質な生地を、オフのコーディネートにも。

2.Ageを“less”に

どんな世代の方でも着られる

トレンドに流されずに、年齢関係なく着られる定番デザイン。ベーシックながら、どこかに“らしさ”も。

ライフステージにより価値観や体型が変わっても、スタイリング次第で着続けられる服。

3.Priceを“less”に

セールをせずに、「誠実な価格」を維持

セール分を見越した高めの価格設定をせず、適正価格でご提供。上質な素材を使いながらもバリエーションを絞ることで生産を効率化。

SOEJUオンラインストア :https://store.soeju.com/