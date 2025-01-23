Salesforce¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëÏ«Æ¯ÎÏ¤ÇÀ¸»ºÀ­¤ò¹â¤á¤ëAgentforce for Retail¡¢Å¹ÊÞ¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤òÅý¹ç¤¹¤ëRetail Cloud¤òÈ¯É½

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¢¨ËÜµ»ö¤Ï2025Ç¯1·î10Æü¤ËÊÆ¹ñ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿ Salesforce Unveils Agentforce for Retail to Boost Productivity with Digital Labor and Retail Cloud to Unite In-Store and Digital Shopping(https://www.salesforce.com/news/press-releases/2025/01/10/agentforce-retail-cloud-pos-announcement/) ¤Î¾¶Ìõ¤Ç¤¹¡£ËÜµ»ö¤ÎÀµ¼°¸À¸ì¤Ï±Ñ¸ì¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤ª¤è¤Ó²ò¼á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï±Ñ¸ì¤¬Í¥Àè¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
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