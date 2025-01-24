本日ドラマCD「フェロモホリック」発売・配信！　サイン色紙（那木 渡・斉藤壮馬・江口拓也・西山宏太朗・阿座上洋平）等が当たるキャンペーン開催♪

株式会社リブレ

＼ドラマCD「フェロモホリック」本日発売＆配信!!／

獰猛ライオン×強気ウサギ(ハート) 繁殖と恋の弱肉強食BL「フェロモホリック」ドラマCD発売を記念したキャンペーンや展示開催中♪

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●出演声優は、斉藤壮馬・江口拓也・西山宏太朗・阿座上洋平・他

●サイン色紙が抽選で当たるキャンペーン開催

●アニメイト池袋本店・名古屋・天王寺で「抽選会」開催

●ポスターを記念展示なども♪

●PV・試聴動画・キャストインタビューなども公開中(ハート)

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▼特設サイト

https://www.b-boy.jp/special/pheromoholic/cd/

▼PV動画

https://youtu.be/tO5l_oQ3-Lk?feature=shared

▼試聴動画

https://youtu.be/y49gQ_j4rV8?feature=shared

▼YouTube再生リスト

https://youtube.com/playlist?list=PLLeDS4SzEuTttLEj3P3kYdv8NhWQHhYFW&feature=shared(https://youtube.com/playlist?list=PLLeDS4SzEuTttLEj3P3kYdv8NhWQHhYFW&feature=shared)

▼キャストインタビュー

https://www.b-boy.jp/special/pheromoholic/cd/interview.html#int

◆フェア＆キャンペーン情報（特装盤・通常盤共通）◆

●アニメイト

アニメイト池袋本店・名古屋店・天王寺店では、「ちびキャラパネル」や「サイン色紙」（那木 渡・斉藤壮馬・江口拓也・西山宏太朗・阿座上洋平）が当たる抽選会を開催！

⇒ https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=111919

アニメイト池袋本店6階では、ドラマCDの貴重な色校正・サイン色紙・特典等を展示いたします。

またアニメイト一部店舗ではB2ポスターの展開も!! お近くにお立ち寄りの際は、ぜひご覧ください♪

●とらのあな

対象店で期間中にご購入いただくと、抽選で「サイン色紙」（那木 渡・斉藤壮馬・江口拓也・西山宏太朗・阿座上洋平）をプレゼント！

⇒ https://news.toranoana.jp/292662

◆キューエッグX◆

期間中、感想や愛をXで投稿した方より抽選で3名様に「サイン色紙」（那木 渡・斉藤壮馬・江口拓也・西山宏太朗・阿座上洋平）をプレゼント！

<応募方法>

１. キューエッグレーベル公式X（ https://x.com/BLCD_CEL ）をフォロー

２. 【#フェロモホリックCD】をつけてXに感想や愛を投稿（何度でも応募OK）

３. 当選者にDM

<応募〆切>

2月5日（水）23:59

◆商品情報◆

ドラマCD「フェロモホリック」

＜あらすじ＞

クール系モデル・兎和はウサギとクマノミの草食キメラ。

次の仕事相手は人気モデル…なのだが、天敵の肉食キメラでライオン種の一世だった！

一世は幼少期に触れた兎和のフェロモンが忘れられず「一回お前を抱いてすっきりしてぇ」とぐいぐい迫ってきて…!?

兎和は繁殖特化の発情フェロモンを持つ体質が嫌で、恋愛もHも一生しないと決めたのに、一世の猛獣フェロモンに身体が抗えず…！

百獣の王に愛しつくされる(ハート) 獰猛ライオン×強気ウサギ、繁殖と恋の弱肉強食ラブ(ハート)

コミックス1＆2巻《一世×兎和編》をドラマCD化!!

音声配信も同日開始。

CD特装盤は、那木 渡 描き下ろしマンガ小冊子つき★

＜原作＞

那木 渡

（BE×BOY COMICS DELUXE「フェロモホリック１・２」所載／リブレ刊）

＜キャスト＞

［兎和］斉藤壮馬

［一世］江口拓也

［流兎］西山宏太朗

［光］阿座上洋平

［鋭司］興津和幸

［千尋］鈴木裕斗

［雪弥］石谷春貴

［牙］佐藤悠雅

●通常盤

商品名：ドラマCD「フェロモホリック」通常盤

価格：5,720円（税込）／仕様：CD2枚組

●特装盤

商品名：ドラマCD「フェロモホリック」特装盤【描き下ろしマンガ小冊子セット】

価格：6,160円（税込）／仕様：CD2枚組＋描き下ろしマンガ小冊子

兎和＆一世のその後が読める(ハート) 那木 渡 描き下ろしマンガ8ページ収録!!

◆音声配信◆

配信限定！ 録り下ろし一世＆兎和の「ショート音声」つき(ハート)

［音声配信サイト］

●ポケットドラマCD

https://pokedora.com/products/detail.php?product_id=125145

●アニメイト通販

https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3040218/

●Renta!

https://renta.papy.co.jp/renta/sc/frm/item/391896

●honto

https://honto.jp/ebook/pd_33988286.html

●DLsiteがるまに

https://www.dlsite.com/bl-drama/work/=/product_id/BJ01799749.html

◆店舗特典◆

●アニメイト

【特典】那木 渡 描き下ろしマンガペーパー

https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/2950562/

●コミコミスタジオ

【特典】キャストトークCD（出演：斉藤壮馬・江口拓也）

https://comicomi-studio.com/goods/detail?goodsCd=G0103540008000173290

●とらのあな

【特典】アクリルコースター

https://ecs.toranoana.jp/joshi/ec/item/210006657040/

●ステラワース

【特典】キャラクターメッセージ入り2L判ブロマイド

https://www.stellaworth.co.jp/shop/item.php?item_id=S2BsL0uL5WS

●音声配信

【特典】ショート音声

https://www.b-boy.jp/special/pheromoholic/cd/#onsei

◆公式WEB＆SNS◆

●ドラマCD「フェロモホリック」特設WEBサイト

⇒ https://www.b-boy.jp/special/pheromoholic/cd/

●BLCDキューエッグ公式X @BLCD_CEL

⇒ https://x.com/BLCD_CEL

●那木 渡 先生 X @nagi_wata

⇒ https://x.com/nagi_wata

●ビーボーイ編集部公式X @bboy_editor

⇒ https://x.com/bboy_editor

◆権利表記◆

(C) Wataru Nagi/libre

◆株式会社リブレとは◆

「世界中のオトメに夢と希望と癒しを届けたい」私たちは、コンテンツを通して、世界中のオトメの心を持つすべての人に夢と希望をお届けする事を使命と考え、日々進化し続けます。

https://libre-inc.co.jp/