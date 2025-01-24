株式会社フロンティアワークスが2025年2月6日(木)から台湾で開催される「第13回 台北國際動漫節」にて『Identity V 第五人格』の人気商品販売！
株式会社フロンティアワークス(アニメイトグループ)より新情報をお届けいたします！
株式会社フロンティアワークス(本社：東京都板橋区 代表：辻 政英 以下：「フロンティアワークス」)は、2025年2月6日(木)～2月10日(月)に台湾で開催される「第13回 台北國際動漫節（Taipei International Comics ＆ Animation Festival）」に出展することが決定しました。
フロンティアワークスブースでは、非対称対戦型マルチプレイゲーム『Identity V 第五人格』から、日本で大好評の「第五人格幼稚園シリーズ」グッズ第1弾、第2弾を販売。キャラクターたちが可愛い幼稚園児になったイラストをお楽しみください！
グッズラインナップは缶バッジをはじめ、アクリルスタンド、アクリルキーホルダー、カードなど、集めて楽しいものばかり。幼稚園シリーズのほか、2024年の人気シリーズグッズも取り揃えております。
・グッズラインナップ
・第五人格幼稚園 トレーディング缶バッジ Vol.1
・第五人格幼稚園 トレーディングアクリルキーホルダー Vol.1
・第五人格幼稚園 アクリルスタンド10種
（医師／冒険家／機械技師／曲芸師／ポストマン／「囚人」／画家／玩具職人／白黒無常／夜の番人）
・第五人格幼稚園 トレーディングカード Vol.1
・第五人格幼稚園 トレーディング缶バッジ Vol.2
・第五人格幼稚園 トレーディングアクリルキーホルダー Vol.2
・第五人格幼稚園 アクリルスタンド Vol.2 10種
（庭師／納棺師／探鉱者／墓守／昆虫学者／作曲家／応援団／断罪狩人／写真家／魔トカゲ）
・第五人格幼稚園 トレーディングカード Vol.2
・アルカナシリーズ トレーディングスクエア缶バッジ
・アルカナシリーズ トレーディングカード
・WORLD TRAVEL～アラビアン～ トレーディング缶バッジ
・WORLD TRAVEL～アラビアン～ トレーディングカード
・真髄メモリアル トレーディング缶バッジ Vol.2
・真髄メモリアル トレーディングカード
・開催概要
台北國際動漫節（Taipei International Comics ＆ Animation Festival）
・期間：2025年2月6日(木)～2月10日(月)
・場所：台北南港展覧館1館
・公式サイト：https://www.ccpa.org.tw/tica/index.php?tpl=11
・著作権表記
(C)Joker Studio of NetEase All Rights Reserved.
・株式会社フロンティアワークス
事業内容：DVD・CD・書籍・雑誌・ラジオ・グッズ・ゲーム
イベント・ミュージカルの企画、制作、販売、映画配給
所在地：東京都豊島区東池袋三丁目22番17号 東池袋セントラルプレイス 4F・5F
代表者：辻 政英
設立：平成14年8月
公式サイト：https://www.fwinc.co.jp
公式X：@frontier_works https://x.com/frontier_works
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公式Instagram：https://www.instagram.com/frontierworksglobal
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