1月23日(木)発売「週刊少年チャンピオン」8号の表紙＆巻頭グラビアは、えなこちゃん&東雲うみちゃん&南あみちゃん(ハート) 両面BIGポスターが付録としてつくほか、限定QUOカード応募者全員サービス企画も！

株式会社 秋田書店

株式会社秋田書店(所在地：東京都文京区、代表取締役社長：山口徳二)は、発行している週刊少年漫画誌『週刊少年チャンピオン』(編集長：松山英生)1月23日(木)発売の8号にて、表紙&巻頭グラビアにえなこちゃん&東雲うみちゃん&南あみちゃんが登場することをお知らせいたします。両面BIGポスター付録＆限定QUOカード応募者全員サービス企画も実施いたします。

超スーパーコスプレイヤーのえなこちゃん、最強二刀流グラドルのうみちゃん、超絶キュートな新人グラドルあみちゃん、プライベートでも仲良しの３人が週チャンで初コラボ！

友達同士だからこそ出せる素のかわいい成分をたくさん摂取しちゃいましょ!!

両面BIGポスター付録＆限定QUOカード応募者全員サービス企画も！

（３人のコメント）

「３人ともまったく違うタイプでそれぞれの良さがあるので、一人ひとりじっくり見てほしいです(ハート)わたしたちの表情にも注目してね」

〈商品概要〉

●掲載誌：「週刊少年チャンピオン」8号

●発売日：1月23日(木曜日)

特別定価：400円(10%税込)

全国の書店、コンビニエンスストアにて

●出版社：秋田書店

週刊少年チャンピオン公式HP :https://www.akitashoten.co.jp/w-champion

株式会社 秋田書店

代表者：代表取締役社長 山口徳二

所在地：〒113-0021 東京都文京区本駒込二丁目28番8号

文京グリーンコートセンターオフィス18F

創立：1948年8月10日

事業内容：雑誌・書籍・コミックス・文庫・児童図書・メディアミックスなど

社員数：約160名

https://www.akitashoten.co.jp/