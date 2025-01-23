¥«¥Ó¤ò2ÅÙ¤ÈÈ¯À¸¤µ¤»¤Ê¤¤¿·¹©Ë¡¤ò³«È¯¡ª¥«¥Ó³×Ì¿¤¬Á´¹ñ¤ÇÄó¶¡³«»Ï
¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£²£°£²£µÇ¯£±·î£²3Æü
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥°¥¼¥¹¥¿¥¤¥ë
¶È³¦½é¤Î10Ç¯ºÆÈ¯ËÉ»ßÊÝ¾Ú¤Ä¤
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
½»Âð¥ê¥Õ¥©ー¥à»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥°¥¼¥¹¥¿¥¤¥ë¡Ê°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯£²·î1Æü¤è¤ê¡¢10Ç¯ÊÝ¾ÚÉÕ¤¤Ç¥«¥Ó¤ÎºÆÈ¯¤òËÉ¤°¿·¹©Ë¡¡Ö¥«¥Ó³×Ì¿¥³ー¥È¥Êー¡×»ö¶È¤ò¿·¤¿¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¡¢Àè¹ÔÍ½Ìó¤ÎÃÊ³¬¤ÇË¡¿Í¤ò´Þ¤á38·ï¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡¢30·ï¤Î¿½¤·¹þ¤ßÍ½Ìó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢°û¿©Å¹¤ä¿©ÉÊ¹©¾ì¡¢°ìÈÌ²ÈÄí¤Ê¤É¤Î¥«¥ÓÌäÂê¤ËÂÐ¤¹¤ë¸ú²ÌÅª¤Ê²ò·èºö¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö°û¿©Å¹¤ä¿©ÉÊ¹©¾ì¡¢¥¹ー¥Ñー¤Î¥«¥ÓÌäÂê¤Ë½ª»ßÉä¤òÂÇ¤Á¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¿¤Ã¤¿1²ó¤Î»Ü¹©¤ÇºÆ»Ü¹©¤ÎÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥«¥Ó¤ÎÌäÂê¤Ï°ìÈÌ²ÈÄí¤â´Þ¤á¤ÆÂ¿¤¯¤Î¶È¼Ô¤¬Æ¬¤òÇº¤Þ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²þÁ±¸å: ¥«¥Ó¤Ï°ì»þÅª¤Ë½üµî¤·¤Æ¤âºÆÈ¯¤·¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢»ýÂ³Åª¤ÊÂÐºö¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
´ûÂ¸¤Î¥«¥Ó¶È¼Ô¤Ï¥«¥Ó¤ò½üµî¤¹¤ë¤³¤È¤ËÆÃ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¼è¤ë¤³¤È¤ÏÆÀ°Õ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ï´Ä¶¤Ë°Ñ¤Í¤ë¤·¤«ÊýË¡¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ç²æ¡¹¤Ï¥«¥Ó¤òº¬¤Ã¤³¤«¤é½üµî¤¹¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥³ー¥È¥Êー¤Î¿·¸÷¿¨ÇÞ¤Îµ»½Ñ¤ò»È¤Ã¤Æ¡ÖºÇÄã¤Ç¤â10Ç¯´Ö¤Ï2ÅÙ¤ÈÈ¯À¸¤µ¤»¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö»ÜÀß»Ü¹©»öÎã¡×
¡Ö¿·¸÷¿¨ÇÞ¡×¤Ë¥«¥Ó¤ÎÍÞÀ©¤Ï¼¼ÆâÅô¤Î»ç³°Àþ¤Ç»àÌÇ
³èÀ»ÀÁÇ¤¬¥«¥Ó¤ò´°Á´¶îÃà
¿·¸÷¿¨ÇÞ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥«¥Ó³×Ì¿¥³ー¥È¥Êー¡×¤ò¶Ñ°ì¤Ë»Ü¹©¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥«¥Ó¤òÀ¸³¶¤Ë¤ï¤¿¤ê¶îÃà¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢µ©¤Ë¿·¸÷¿¨ÇÞ¤¬¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤â¹ÍÎ¸¤·¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏÁ´¤Æ¤Î¤ªµÒÍÍ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö10Ç¯´ÖÊÝ¾Ú¡×¤ò¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
»Ü¹©¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ë¤Ï¡¢10Ç¯´Ö¤Ë¥«¥Ó¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¡¢Ìµ½þ¤Ç¥«¥Ó½üµî¤ª¤è¤Ó¿·¸÷¿¨ÇÞ¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¤òºÆ»Ü¹©¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢°Â¿´¤·¤Æ¤´°ÍÍê¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
´ûÂ¸¤Î¸÷¿¨ÇÞ¤È¤Î°ã¤¤¤Ï¥Ð¥¤¥ó¥Àー¥ì¥¹¤È¥Ê¥Î²½¤Ë¤è¤ë¡¢¼¼ÆâÅô¤ÎÈù¼å¤Ê»ç³°Àþ¤Ç¤âÉÒ´¶¤ËÈ¿±þ¤¹¤ë¤³¤È¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Þ¤¹¡£¥«¥Ó³×Ì¿¥³ー¥È¥Êー¤Ë¥«¥Ó¤¬¿¨¤ì¤ë¤È¿¨ÇÞÈ¿±þ¤ÇË¦»Ò¤ÎÃÊ³¬¤Ç»àÌÇ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¥«¥Ó¤¬ÄêÃå¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¥«¥Ó³×Ì¿¥³ー¥È¥Êー¡×¤Ï½¾Íè¤Î¸÷¿¨ÇÞ¤È°Û¤Ê¤ê¡¢¥Ð¥¤¥ó¥Àー¡ÊÀÜÃåºÞ¡Ë¤ò»ÈÍÑ¤»¤º¡¢¤½¤Î¤¿¤á¸ú²Ì¤¬¹â¤¤¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
º£¤Þ¤Ç¤Î¸÷¿¨ÇÞ¤È¤Î°ã¤¤
¼¼Æâ³°¤Î»ç³°Àþ¤Ç¥«¥Ó¤ä±ø¤ì¤ò½üµî
¡Ö¥«¥Ó³×Ì¿¥³ー¥È¥Êー¡×¤Ï³°ÊÉ¤Ë¤âÂç¤¤Ê¸ú²Ì¡ª
¼¼Æâ³°¤Î»ç³°Àþ¤Ç³èÀ»ÀÁÇ¤¬±ø¤ì¤ä¥«¥Ó¤ò´°Á´¶îÃà
¥«¥Ó³×Ì¿¥³ー¥È¥Êー¤Ï¼¼Æâ¤Î¥«¥Ó¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³°ÊÉºà¤Î¥«¥Ó¤ä±ø¤ì¤Ë¤â¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Í×ÎÎ¤ÏÆ±¤¸¤Ç³°ÊÉ¤Î¥«¥Ó¤ä±ø¤ì¤ò½üµî¤·¤Æ¤«¤é¡¢¥«¥Ó³×Ì¿¥³ー¥È¥Êー¤ò»Ü¹©¤¹¤ë¤ÈÂÀÍÛ¤Î¸÷¤Ç¥«¥Ó¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤âË¦»Ò¤ÎÃÊ³¬¤Ç»àÌÇ¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢2ÅÙ¤È¥«¥Ó¤ÇÇº¤à¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥«¥Ó³×Ì¿¥³ー¥È¥Êー¡×¤ò»Ü¹©¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢±ø¤ì¤¬¤Ä¤¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥«¥Ó³×Ì¿¥³ー¥È¥Êー¡×¤Ï¿·¸÷¿¨ÇÞ¤Îµ»½Ñ¤Ç¥»¥ë¥Õ¥¯¥êー¥Ë¥ó¥°¸ú²Ì¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¥»¥ë¥Õ¥¯¥êー¥Ë¥ó¥°¤È¤Ï±«¤¬ÂÝ¤ä±«¿â¤ì¡¢±ø¤ì¤òÁÝ½ü¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ½üµî¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢±«¤¬¹ß¤ì¤ÐºÆ¤Ó¤¤ì¤¤¤Ê¾õÂÖ¤ËÌá¤ë¤¿¤á¡¢¥«¥Ó¤ä±ø¤ì¤Î¿´ÇÛ¤¬·Ú¸º¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Ê¬»Ò´Ö·ë¹ç¤Ç·úºà¤¬ÇË²õ¤µ¤ì¤Ê¤¤¸Â¤ê¤ÏÀ¸³¶Çí¤¬¤ì¤ë¤³¤È¤¬Ìµ¤¤¤Î¤Ç¡¢10Ç¯´Ö¥Îー¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤Ç»Ü¹©²Õ½ê¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤ÇÀ¸³¶¥³¥¹¥È¤¬10Ê¬¤Î£±¤Ë²¼¤¬¤ê¸ÜµÒ¥á¥ê¥Ã¥È¤Ë·Ò¤²¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
³°ÊÉ¤Ë¤âÍ¸ú¤ËºîÍÑ
¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢Ë¡¿Í¤Î¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤ÎÁêÃÌ¡£
¥«¥Ó¤ò°ì»þÅª¤Ë½üµî¤·¤Æ¤âºÆÈ¯À¸¤Î¥ê¥¹¥¯¡¦¡¦¡¦´°Á´ÇÓ½ü¤¹¤ëÊýË¡¤ÏÌµ¤¤¤«¡©
¡¡
¡Ö¥«¥Ó³×Ì¿¥³ー¥È¥Êー¡×¥µー¥Ó¥¹¤Î¤¤«¤Ã¤±¤Ï¡¢Åö¼Ò¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë¡Ö¥«¥ÓÌäÂê¤òº¬ËÜ¤«¤é²ò·è¤·¤¿¤¤¡×ÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤«¤é¤Ç¤·¤¿¡£
´ûÂ¸¤Î¥«¥Ó½üµî¶È¼Ô¤Ç¤Ï½üµî¤Ï½ÐÍè¤ë¤¬ºÆÈ¯ËÉ»ß¤Ï½ÐÍè¤Ê¤¤¡£²¿ÅÙ¤â»Ü¹Ô¤¹¤ë¤È¤ªµÒÍÍ¤Î¥³¥¹¥È¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤³¤Ç¡Ö³°ÊÉ³×Ì¿¥³ー¥È¥Êー¡×¤Î¿·¸÷¿¨ÇÞ¤Î¸ú²Ì¤ò³è¤«¤·¡¢¥«¥Ó¤ò½üµî¤·¤Æ´°Á´ºÆÈ¯ËÉ»ß¤Î¸ú²Ì¤¬ÆÀ¤é¤ì¡¢¹¹¤ËÀ¸³¶¥³¥¹¥È¤¬10Ê¬¤Î£±¤ËÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¥«¥ÓÂÐºö¤ò»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¹©Äø£±
¹©Äø£²
SDGs¡¡»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥«¥ÓÂÐºö¤Ø
£±£°Ç¯ÊÝ¾Ú¤ÎÃæ¿È
½¾Íè¤Î¥«¥ÓÂÐºö¤Ï½üµî¤òÁ°Äó¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö¥«¥Ó³×Ì¿¥³ー¥È¥Êー¡×¤Ï»ýÂ³²½²ÄÇ½¤Ê¥«¥ÓÂÐºö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¸½ºß¤âÌ¤Íè¤âËþÂ½ÐÍè¤ë¼Ò²ñ¤È¤Ê¥ê¤Þ¤¹¡£
¥«¥Ó³×Ì¿¥³ー¥È¥Êー¤Ï¤ªµÒÍÍ¤Ë°Â¿´¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë10Ç¯ÊÝ¾Ú¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
10Ç¯´Ö¤ÏÁÇºà¤¬²õ¤ì¤Ê¤¤¸Â¤ê¤Ï¸ú²Ì¤¬·ÑÂ³¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¡¢²¾¤Ë¸ú²Ì¤¬½Ð¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤ÏÌµ½þ¤ÇºÆ»Ü¹©¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ºÇÄã¤Ç¤â10Ç¯´Ö¤ÏºÆÈ¯ËÉ»ßÊÝ¾Ú
°ìÈÌ½»Âð¤«¤éÂç·¿»ÜÀß¤Þ¤Ç²ÄÇ½¡£¤¢¤é¤æ¤ë¥«¥Ó
´ûÂ¸¤Î±ø¤ì¤ÏÍî¤È¤·¤Æ¤«¤é»Ü¹©¤¹¤ë¤Î¤Ç¸«¤¿ÌÜ¤â¥«¥Ó¤â°ìÀ¸³¶¤µ¤è¤¦¤Ê¤é
»Ü¹©ÂÐ¾Ý¤Ï°ìÈÌ½»Âð¤«¤éÂç·¿»ÜÀß¡¢¥¹ー¥Ñー¡¢¿©ÉÊ¹©¾ì¡¢°û¿©Å¹¡¢¹©¾ì¡¢Ê©Áü¡¢¤ª»û¡¢¥Ç¥£ー¥éー¤Þ¤ÇÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£
´ûÂ¸¤Î¥«¥Ó¤ÏÆÃ¼ì¤ÊÀö¾ô¤Ç¥«¥Ó¤ò½üµî¤·¡¢¥«¥Ó¥³ー¥È¥Êー¤ò»Ü¹©¤¹¤ë»ö¤Ç10Ç¯´Ö¥¥ì¥¤¤Ê¾õÂÖ¤òÊÝ¤Ä¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¸½Â¸¤¹¤ë¸÷¿¨ÇÞ¤Ç¤Ï¥Ð¥¤¥ó¥Àー¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÇíÎ¥¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤È¡¢¸ú²Ì¤¬Á´¤¯È¯´ø¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£ÍýÍ³¤Ï¥Ð¥¤¥ó¥Àー¤¬¸÷¿¨ÇÞ¤ò¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤Æ¡¢µ¡Ç½Äã²¼¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ËÜÍè¤ÎÎÏ¤Î30¡ó¤·¤«½Ð¤»¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¡Ö¥«¥Ó³×Ì¿¥³ー¥È¥Êー¡×¤Ï¸÷¿¨ÇÞ¤ò¥Ê¥Î¥µ¥¤¥º¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥ë¥ïー¥¯¥¹ÎÏ¤òÀ¸¤ß¤À¤·¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÁÇºà¤ÈÊ¬»Ò´Ö·ë¹ç¤ò²ÄÇ½¤È¤·¡¢¸÷¿¨ÇÞ¤Î100¡ó¤ÎÎÏ¤òÈ¯´ø¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¥¹ー¥Ñー¤Î»Ü¹©»öÎã
¸Ä¿ÍÂð¤Î»Ü¹©»öÎã
´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¥â¥Ë¥¿ーÊç½¸
¡Ö¥«¥Ó³×Ì¿¥³ー¥È¥Êー¡×¤Ï¥«¥Ó¤Ë¤ªº¤¤ê¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¶È¼ïÍÍ¤«¤é¤Î¥â¥Ë¥¿ー¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥«¥Ó¤ò´°Á´¤Ëº¬Àä¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤òÀ§Èó¡¢¤´ÂÎ´¶¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢²¼µ¤Þ¤Ç¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¥µー¥Ó¥¹³µÍ×
¡Ö¥«¥Ó³×Ì¿¥³ー¥È¥Êー¡×¤Î¼ç¤Ê¥µー¥Ó¥¹ÆâÍÆ
¡¦´ûÂ¸¤Î¥«¥Ó¶È¼Ô¤Ç¤ÏÂÐ±þ¤Ç¤¤Ê¤¤¥«¥ÓºÆÈ¯ËÉ»ßµ»½Ñ
¡¦¿·¸÷¿¨ÇÞ¤Î¥«¥Ó½üµî¤Î¥í¥¸¥Ã¥¯
¡¦¥«¥Ó½üµî¡¦ºÆÈ¯ËÉ»ß¹©»ö¤ò£±£°Ç¯ÊÝ¾Ú¤Ç¤´Äó¶¡
¡¦¸½ÃÏÀâÌÀ²ñ¤ò¿ï»þ³«ºÅ
2025Ç¯£²·î1Æü¤è¤ê¥µー¥Ó¥¹³«»Ï¡£
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§¤Þ¤º¤Ï¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Þ¤¿¤Ï¤ªÅÅÏÃ¤«¤é¡¢¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»²¼¤µ¤¤¡£
±¿±Ä¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥°¥¼¥¹¥¿¥¤¥ë
¡Ú¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Û
https://kabi.coatner.com/
ÂåÍýÅ¹Êç½¸Ãæ
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥°¥¼¥¹¥¿¥¤¥ë
½»½ê¡§Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è´Ý¤ÎÆâ£²－£±£·－£±£³¡¡NK´Ý¤ÎÆâ¥Ó¥ë2F
Ï¢ÍíÀè¡§052-222-3750
URL¡§https://kabi.coatner.com/
¢£¼èºà°ÍÍê¡¦Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥°¥¼¥¹¥¿¥¤¥ë
½»½ê¡§Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è´Ý¤ÎÆâ£²－£±£·－£±£³¡¡NK´Ý¤ÎÆâ¥Ó¥ë2F
Ï¢ÍíÀè¡§TEL¡¡052-222-3750¡¡FAX050-3588-4627¡¡
mail¡§inoue@exestyle.com
URL¡§https://exestyle.com/