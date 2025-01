IFSジャパン株式会社

2025年1月15日 ロンドン(英国) - エンタープライズクラウドおよびインダストリアルAIソフトウェアのリーダーであるIFSは、「2024 Gartner(R) Peer Insights(TM) Voice of the Customer for Enterprise Asset Management Software(企業資産管理/EAM)」のCustomers’ Choiceに選出されました。この評価により、IFSはフィールドサービス管理(FSM)、製品中心型企業向けクラウドERPに加え、3つのソリューション分野でCustomers’ Choiceの1社に選ばれたことになります。

IFSの最高執行責任者(COO)であるマックス・ロバーツは次のように述べています。

「この評価は、業界特化型の革新とお客様重視の姿勢を示す力強い証であると考えています。多くのお客様がIFSソリューションの利用経験を共有し、これが企業資産管理(EAM)分野でのCustomers’ Choice選出につながったことを大変誇りに思います。お客様からのフィードバックは、IFSが引き続き革新を続け、資産およびサービス集約型組織が成長を加速し、産業用AIソリューションの価値を享受するための助けとなります。」



レポートの詳細はこちらをご参照ください。

www.ifs.com/assets/analyst/customers-choice-eam-gartner-peer-insights-report(https://www.ifs.com/ja/assets/analyst/customers-choice-eam-gartner-peer-insights-report)

IFSのエンタープライズ資産管理(EAM)ソリューションは、顧客の資産をライフサイクル全体にわたって管理します。資産ライフサイクル管理と資産パフォーマンス向上のためのAI機能を備えることで、お客様は資産状況を包括的に把握できるようになり、資産価値の最大化、安全性の向上、生産性の向上を実現できます。さらに、保守と安全性に特化したSaaS型EAMソリューションであるIFS Ultimoとともに、IFSは2つの独自のEAMオファリングを提供し、資産やサービスに大きなニーズを持つお客様にとって強力な差別化要素となっています。

2024年12月、IFSがGartner(R) Peer Insights(TM)のEnterprise Asset Management Software部門における 2024年Customers’ Choiceに唯一選出され、これは一連の評価の中でIFSにとって最新のものです。2024年7月には、IFSはフィールドサービス管理(Field Service Management)部門でも唯一のCustomers’ Choiceに選出されました。Customers’ Choiceの認定は、全体的な顧客体験とユーザー関心・採用率の両方で市場平均を上回るベンダーに与えられるものです。さらに、IFSは製品中心企業向けクラウドERP分野においても2024年のCustomers’ Choiceの1社に選ばれています。また、IFSは2023年の「Gartner(R) Market Share: All Software Markets, Worldwide、2023」において、企業資産管理(EAM)セグメントにおいて3年連続で1位のシェアを記録しました。

IFSが企業資産管理ソリューションを通じて、どのように組織をサポートしているかについて、詳しくは以下をご覧ください。

www.ifs.com/ja/solutions/enterprise-asset-management(https://www.ifs.com/ja/solutions/enterprise-asset-management)

Gartner(R), Peer Insights(TM), Voice of the Customer for Enterprise Asset Management Software, Peer Contributors, 2024年12月24日

Gartner(R), Peer Insights(TM), Voice of the Customer for Field Service Management, Peer Contributors, 2024年7月23日

Gartner(R) Peer Insights(TM), Voice of the Customer for Cloud ERP for Product-Centric Enterprises, Peer Contributors, 2024年3月22日

(The Market Share in 2023) Gartner(R), Market Share: All Software Markets, Worldwide, 2023, Varsha Mehta, Laurie Wurster, et al., 2024年4月22日

(The Market Share in 2021 & 2022 ) Gartner(R), Market Share: All Software Markets, Worldwide, 2022, Neha Gupta et al., 14 April 2023 (This research provides a historical snapshot in time.)

Voice of the Customer Methodology, 2025年1月21日,

https://gpivendorresources.gartner.com/en/articles/6746287-voice-of-the-customer-methodology

Gartnerは、Gartnerリサーチの発行物に掲載された特定のベンダー、製品またはサービスを推奨するものではありません。また、最高のレーティング又はその他の評価を得たベンダーのみを選択するようにテクノロジーユーザーに助言するものではありません。Gartnerリサーチの発行物は、Gartnerリサーチの見解を表したものであり、事実を表現したものではありません。Gartnerは、明示または黙示を問わず、本リサーチの商品性や特定目的への適合性を含め、一切の責任を負うものではありません。



GARTNERは、Gartner, Inc.および/または米国とその他の国におけるその関連会社の商標およびサービスマークであり、PEER INSIGHTSは、Gartner, Inc.および/またはその関連会社の登録商標であり、本書では許可を得て使用しています。All rights reserved.

Gartner Peer Insightsのコンテンツは、個々のエンドユーザー自身の経験による主観的な意見が集約されたものであり、Gartnerまたはその関連会社の見解を表すものではありません。

Gartnerは、Gartner Peer Insightsに掲載された特定のベンダー、製品またはサービスを推奨するものではありません。Gartnerは、商品性または特定目的への適合性の保証を含む、その正確性または完全性について、本コンテンツの内容に関する一切の責任を、明示または黙示を問わず負うものではありません。

FSについて

IFSは、製造、サービス、および地球に電力を供給するハードコアビジネス向けの産業用AIおよびエンタープライズソフトウェアの世界有数のプロバイダーです。当社のテクノロジーにより、商品の製造、複雑な資産の保守、サービス中心の業務の管理を行う企業は、産業用AI(TM)の変革の力を解き放ち、生産性、効率性、および持続可能性を向上させることができます。



IFSクラウドは、完全に構成可能なAIを搭載したプラットフォームであり、お客様の特定の要件とビジネスの進化に対して究極の柔軟性と適応性を実現するように設計されています。企業資源計画 (ERP)(https://www.ifs.com/solutions/enterprise-resource-planning)、企業資産管理 (EAM)(https://www.ifs.com/solutions/enterprise-asset-management)、サプライチェーン管理 (SCM)(https://www.ifs.com/ja/solutions/capabilities/supply-chain)、情報技術サービス管理 (ITSM)(https://www.ifs.com/solutions/capabilities/it-service-management)、およびフィールドサービス管理 (FSM)(https://www.ifs.com/solutions/field-service-management) のニーズに対応しています。IFSのテクノロジーは、AI、機械学習、リアルタイムデータ、アナリティクスを活用して、お客様が十分な情報に基づいて戦略的な意思決定を行い、サービスの瞬間 (Moment of Service(TM)) を実現できるように支援します。



IFSは1983年に、最初のお客様の敷地の外にテントを張った五人の大学の友人によって設立されました。彼らは、年中無休で対応し、お客様のニーズを第一に考えていました。それ以来、IFSは80カ国で7,000人以上の従業員を抱えるグローバルリーダーに成長しました。機敏性、顧客中心主義、信頼という基本的な価値に基づいて、IFSは価値を提供し、戦略的変革を支援することで世界的に認められています。当社は、この分野で最も推奨されるサプライヤーです。その理由については、ifs.com/ja(https://www.ifs.com/ja)をご覧ください。

※本プレスリリースは、2025年1月15日に英国で発表されたニュースリリースの抄訳版です。