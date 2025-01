Remote Japan 株式会社

グローバルHRプラットフォーム「Remote」を運営するRemote(本社:米国カリフォルニア州サンフランシスコ)は、2025年1月29日(水)から1月31日(金)までの3日間、東京ビッグサイトで開催される「バックオフィス World 2025 春 東京」に初めて出展いたします。本展示会は、人事・経理・総務・法務向けのサービス・ソリューションが一堂に集うバックオフィス向けの総合展示会です。





Remoteは、給与計算や福利厚生、納税申告から移民支援まで、世界各国の法令に準拠したサービスを提供しています。そのため、企業は現地法人の有無にかかわらず、世界200カ国以上で法令に準拠した形でグローバル人材の雇用が可能になります。本プラットフォームを通じて、世界各国の法令や税制に準拠した雇用管理を実現でき、コンプライアンスリスクを最小限に抑えながら、新規市場への迅速な展開をサポートいたします。また、現地での給与支払いや社会保険手続き、税務申告などの煩雑な雇用関連業務をワンストップで処理することで、企業の管理部門の業務効率化を実現します。





日本企業では、みずほ証券株式会社、株式会社グロービス、JCRファーマ株式会社、スマートニュース株式会社といった企業にすでに利用いただいております。





■「バックオフィス World 2025 春 東京」について

バックオフィス Worldは、人事・経理・総務・法務向けのサービスやソリューションが一堂に集まる総合展示会です。バックオフィス業務の効率化や生産性向上を目指す企業が、最新の製品やサービスを比較検討し、豪華講師陣によるセミナーで最新トレンドを学ぶことができます。さらに、リアル展示会と並行して、オンラインでセミナーの視聴や製品資料のダウンロードが可能なため、いつでもどこでも情報収集が可能です。





■概要

【展示会】「バックオフィス World 2025 SPRING」

https://www.bizcrew.jp/expo/back-office-tokyo

【会 期】2025年1月29日(水)~1月31日(金)

【時 間】10:00~17:00

【会 場】東京ビッグサイト(東7・8ホール)

【主 催】バックオフィス World 実行委員会

【来場登録】無料

【入場方法】下記 URL からご登録の上、弊社ブースにお越しください。

https://www.bizcrew.jp/expo/entry/back-office-tokyo

【ブースNo.】小間番号 W07-30





▼ Remote について

Remoteのビジョンは「Talent is everywhere - opportunity is not.(優秀な人材を、どこでも雇用できる未来へ)」。Remoteの使命は、あらゆる場所に機会を創出し、雇用主が最高の人材を見つけ採用できるよう支援すると同時に、個人が経済的自立と個人の自由を実現できるよう支援することです。世界中の企業がRemoteを利用し、世界各地に分散する従業員の雇用・管理・給与支払いを、簡単かつコンプライアンスを遵守しながら行っています。Remoteは2019年に Job van der Voort と Marcelo Lebre によって設立され、SoftBank Vision Fund 2、Accel、Sequoia、Index Ventures、Two Sigma Ventures、General Catalyst、B Capitalなどの主要投資家から支援を受けています。





【本件に関するお問合せ】

問い合わせ:japan@remote.com