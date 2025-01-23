【会場マップを公開】いよいよ来週開催！バックオフィス World
エバーリッジ株式会社
来週1.29(水)-31(金)の3日間にわたり開催する当展示会は、
人事・経理・総務・法務・経営・マーケティング・営業などあらゆる部門に向けたソリューションが集結します。
【マーケティング・セールス World(https://www.bizcrew.jp/expo/marketing-sales-tokyo)】
[貴社名] バックオフィス World／マーケティング・セールス World 実行委員会
東京ビッグサイトにて開催するバックオフィス Worldの会場マップを公開しました。
■会場図ダウンロード
https://www.expo-registration.jp/map/bkmsw-tokyo
来週1.29(水)-31(金)の3日間にわたり開催する当展示会は、
以下12の展示会で構成されており、300社が出展します。
人事・経理・総務・法務・経営・マーケティング・営業などあらゆる部門に向けたソリューションが集結します。
【バックオフィス World(https://www.bizcrew.jp/expo/back-office-tokyo)】
人事支援 EXPO
法務支援 EXPO
経理支援 EXPO
総務支援 EXPO
バックオフィス業務改革 EXPO
～同時開催～
【マーケティング・セールス World(https://www.bizcrew.jp/expo/marketing-sales-tokyo)】
マーケティング支援 EXPO
販促支援 Week
広告支援 EXPO
営業支援 Week
CS・CX支援 EXPO
EC通販支援 EXPO
フロントオフィス業務改革 EXPO
▼来場登録はこちら
https://www.bizcrew.jp/expo/entry/back-office-tokyo
本リリースに関するお問い合わせ：
[貴社名] バックオフィス World／マーケティング・セールス World 実行委員会
[お問合せ先] 広報担当
[メールアドレス] back_office-expo@bizcrew.jp
[メディア様問合せフォーム]https://www.bizcrew.jp/press