【会場マップを公開】いよいよ来週開催！マーケティング・セールス World

写真拡大

エバーリッジ株式会社


東京ビッグサイトにて開催するマーケティング・セールス Worldの会場マップを公開しました。



■会場図ダウンロード


https://www.expo-registration.jp/map/bkmsw-tokyo



来週1.29(水)-31(金)の3日間にわたり開催する当展示会は、
以下12の展示会で構成されており、300社が出展します。


人事・経理・総務・法務・経営・マーケティング・営業などあらゆる部門に向けたソリューションが集結します。



【マーケティング・セールス World(https://www.bizcrew.jp/expo/marketing-sales-tokyo)】
マーケティング支援 EXPO　　　　
販促支援 Week　　
広告支援 EXPO　　　　　　　　　
営業支援 Week　　
CS・CX支援 EXPO　　　　　　 　
EC通販支援 EXPO
フロントオフィス業務改革 EXPO



～同時開催～


【バックオフィス World(https://www.bizcrew.jp/expo/back-office-tokyo)】
人事支援 EXPO　　　　　
法務支援 EXPO 　　　　
経理支援 EXPO 　　　　　
総務支援 EXPO　　　　　 　　
バックオフィス業務改革 EXPO

▼来場登録はこちら
https://www.bizcrew.jp/expo/entry/marketing-sales-tokyo



本リリースに関するお問い合わせ：


[貴社名] バックオフィス World／マーケティング・セールス World 実行委員会
[お問合せ先] 広報担当
[メールアドレス] back_office-expo@bizcrew.jp
[メディア様問合せフォーム]https://www.bizcrew.jp/press