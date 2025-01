【これで準備万端！英語プレゼンの技術　スキルアップ編】 サマリー動画を新たに公開《グローバル人材育成特化型 INSIGHT ACADEMY Eラーニング》

インサイトアカデミー株式会社[動画: https://www.youtube.com/watch?v=ekbQ_4Ll3YY ]

グローバル人材育成・研修業を手掛けるインサイトアカデミー株式会社(本社:東京都港区新橋、代表:金 珍燮)は、【実務英語】これで準備万端!英語プレゼンの技術 スキルアップ編 のサマリー動画を公開しました。本動画は、どなたでも会員登録不要でご覧いただけます。

これで準備万端!英語プレゼンの技術 スキルアップ編

サマリー動画を見る :https://insighta.jp/set/548?fcid=35

日本語でも苦労するプレゼンテーションを英語で行うとなると、英語力があっても不安に感じる人も多いと思います。ですが、英語でのプレゼンは、定番のフレーズがある程度決まっています。

「準備編」では成功する英語プレゼンのために、大事な準備のポイントを9つの観点からご紹介しました。

▶これで準備万端!英語プレゼンの技術 準備編

こちらのスキルアップ編では、困った時のお役立ち表現を始め、英語プレゼンで使える様々な英語表現や伝え方の技術を具体的にご紹介していきます。

例えば、英語では”Finish strong” “A strong ending motivates and empowers”と言われるようにプレゼンのエンディングでは強い印象を残すことが重要だと講師は述べています。”That’s all, Thank you”であっさり終了するのは勿体なく、聴衆に強い印象を残すことが叶いません。

そのため、プレゼンに必要なテクニックとしてConclusionの構成要素3つ目の「アクションを促す」際に、プレゼンの冒頭で質問やキーメッセージを投げかけておいて、結論で立ち返って締めくくる方法を具体的事例を以て解説しています。

本講座で紹介されている法則やトレーニング方法を実際のプレゼンテーションで活用いただくことで、英語での発信力向上並びにグローバル環境下での活躍の機会の幅が広がるきっかけになります。

英語プレゼンがハードルとなり英語の苦手意識がぬぐえなかった方を始め、英語でのプレゼン能力向上を目指す方にぜひご視聴いただきたい講座となっております。

講座構成

EP1:困ったときのお助けテンプレート イントロダクション編

EP2:困ったときのお助けテンプレート グラフ・チャート編

EP3:困ったときのお助けテンプレート コンクルージョン編

EP4:伝え方の技術 効果的なスピーチにする工夫

EP5:伝え方の技術 Description(描写)編

EP6:伝え方の技術 Comparison(比較)編

EP7:伝え方の技術 Suggestion(提案)編

EP8:相手の心を動かすデリバリースキル

EP9:プレゼンのまとめ技術

EP10:日常的に鍛える方法

《実務英語》シリーズとは

短期間で英語力を飛躍的に向上させることは難しくても、実務で使う用語や表現など、所謂「実務言語」は比較的短期間で習得可能です。

実務言語の習得により、対象国での実務の幅は格段に広がっていきます。



実務英語シリーズでは、「グローバルリーダー」「プレゼンテーション」「契約書」「会計」「技術・研究」等の切り口で実務英語の習得、業務への活用を支援します。

グローバル人材育成特化型「INSIGHT ACADEMY Eラーニング」とは

インサイトアカデミーは、グローバル人材育成特化型「INSIGHT ACADEMY Eラーニング」を提供し、大手上場企業200社以上、10,000名以上のグローバル人材育成を手掛けているグローバル人材育成の専門カンパニーです。

約11,000名の海外ビジネス専門家の知見を集約し、グローバルビジネスで必要となるスキル・マインド・応用力を体系的に強化できるグローバル人材育成専門のプログラム(1.グローバルマインド、2.異文化マネジメント力、3.経営知識、4.海外ビジネス環境理解、5.実務言語力、6.実戦適用力)が、「INSIGHT ACADEMY」の最大の特徴です。

また、「国別に」カスタマイズした研修プログラムを設計することが可能です。

会社概要

資料請求 :https://client.insighta.co.jp/document/service01-1インサイトアカデミー株式会社

本社:〒105-0004 東京都港区新橋1-12-9 新橋プレイス7F

代表取締役:金 珍燮

設立:2019年12月1日

資本金:9500万円

会社サイトURL:https://client.insighta.co.jp/

事業内容:グローバル人材育成・研修業

‐ INSIGHT ACADEMY「Eラーニング」:https://insighta.jp/

‐ INSIGHT ACADEMY「研修」:https://client.insighta.co.jp/service/interactive_training

‐ INSIGHT ACADEMY「語学」:https://client.insighta.co.jp/service/language