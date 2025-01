ITTI (イッチ)がジェイアール名古屋タカシマヤにてポップアップイベントを開催

株式会社イクオリティITTI Illustrated BookITTI POPUP SHOP@ジェイアール名古屋タカシマヤ

株式会社イクオリティ(事務所:渋谷区神宮前)が展開する、ファッション視点により生み出されるレザーグッズブランドITTI(イッチ)が、ジェイアール名古屋タカシマヤに初上陸。

1/29(水)~2/11(火)の期間でポップアップショップを開催いたします。





今回のテーマは「ITTI Illustrated Book -図鑑-」。ITTIへの知識、好奇心をかき立てる「扉」として、多くの人に親しみと選ぶきっかけを与えられるような空間になっております。今季限定カラー#TANのANNIE RICE BAG iii / DIPLO SKYバッグ×チャーム×お財布の人気な組み合わせCRISTY RING RING / SHIRO



定番のアイテムをはじめ、今季限定カラーのバーガンディ、タンのレザーグッズも展開。財布を中心とした幅広いラインナップをご覧いただけます。

ITTIの中でもギフトとして選ばれることの多い、キーチャームやキーリングもバリエーション豊富に展開いたします。財布やバッグ、ストラップとセットでのギフトがおすすめです。

お財布のカスタムオーダーイベント

カスタムオーダーされたクロコダイルのお財布CRISTY COIN CARD WLTのカスタムバリエーションCRISTY VERY COMPACT WLT .5のカスタム

ITTIで恒例の人気のイベント、クロコダイルのカスタムオーダーフェアを開催。

今回のイベントでは、ブランド定番の "CRISTY VERY COMPACT WLT .5" と "CRISTY COIN CARD WLT" の2型からオーダーいただけます。



レザーの種類はもちろん、内装やファスナーなど多彩な組み合わせの中から、あなただけの"イッチ"をぜひ見つけてください。

<ITEM LINEUP>

◻︎ CRISTY VERY COMPACT WLT .5

PRICE:\66,000- (tax in)



◻︎ CRISTY COIN CARD WLT

PRICE:\58,300- (tax in)



※オーダーの最終受付は19:30までとさせていただきます。

※オーダー時に全額前払いでのお支払いをお願いいたします。

※お客様都合による返品・交換、キャンセルはお受けできません。

※オーダー品は2025年5月下旬から6月上旬頃のお届けとなります。

※お引越しなどによりお届け先が変更する場合、ジェイアール名古屋タカシマヤまでご連絡お願いいたします。

先行販売アイテム

LINC ORIGINAL MAKERS×ITTI LEATHER LIP CASE ITTI Ver.LINC ORIGINAL MAKERS×ITTI LEATHER LIP CASE ITTI Ver.

株式会社リンク(本社:東京都世田谷区)が展開する「末永く愛される”あなたの必需品”」をコンセプトとしたライフスタイルビューティーブランド「LINC ORIGINAL MAKERS(リンクオリジナルメーカーズ)」(以下、LINC)とITTIのコラボレーションアイテム、"LINC ORIGINAL MAKERS×ITTI

LEATHER LIP CASE ITTI Ver." が、ジェイアール名古屋タカシマヤにて先行販売です。

ストラップと組み合わせて首から下げたり、バッグにつけてアクセサリー感覚で使ったりと、使用シーンに合わせてカスタマイズできるアイテムです。

こちらは市販のリップクリームにも対応しております。

素材にはクロム鞣し製法で長い歴史を持ち、名だたるメゾンと対等にモノ作りをおこなってきたドイツ社のシュランケンカーフを採用。強調したシボにより弾力性に富み、水や汚れに強く、傷がつきにくい、機能的な革です。また、クラシックでありながらモダンな印象を受ける美しいカラーリングは、他にはない仕上がりとなっております。

LINCのリップバームとセットになった専用ボックスでの発売です。

<ITEM ABOUT>

Material: DIPLO FJORD(牛革)

Color:Black,Taupe,Yellow,Orange,J.Blue

Size:H8.2cm×W3.7cm(本体)

Price:9,900(tax in)

※ジェイアール名古屋タカシマヤではLINC Ver.の発売はございません。

※数量限定につき無くなり次第終了となります。何卒ご了承ください。

ご購入者ノベルティー

ノベルティー ITTI Illustrated Book -図鑑-ノベルティー ITTI Illustrated Book -図鑑-

期間中ご購入のお客様にITTI Illustrated Bookをプレゼント。

※数量限定につき無くなり次第終了となります。何卒ご了承ください。

●会期:2025/1/29(水)~2025/2/11(火)

●会場:ジェイアール名古屋タカシマヤ4F STYLE&EDIT

●時間:午前10時~午後8時

●電話番号 052-566-8254 (STYLE&EDIT information)

ITTI

国内外より伝統ある素材を中心に選定し、

豊富な経験より生み出されるファッション視点の財布やバッグといったレザー中心のグッズを展開。

さらにシンプルでありながらもジャンルなどカテゴライズされない、革新的なデザインを提案。

HP : https://itti-tokyo.jp/

CONTACT

ICHI GALLERLY プレス 高瀬亜美

TEL|03-5454-5111 TEL|080-1196-5615

mail|ichi@itti-tokyo.jp mail|a.takase@itti-tokyo.jp