LEDダウンライトを発売。

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株式会社ヤザワコーポレーション


【材質】 アルミ


【本体寸法】 φ111×H72


【本体質量】 約130kｇ


【電源】 AC100-240V


【設計寿命】 50,000時間


【防水等級】 IP43


【配光角】 25°



[表: https://prtimes.jp/data/corp/5615/table/299_1_937dc6b3801324c9d62e10dfdb0e640d.jpg ]
株式会社ヤザワコーポレーション

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