LEDダウンライトを発売。
株式会社ヤザワコーポレーション
[表: https://prtimes.jp/data/corp/5615/table/299_1_937dc6b3801324c9d62e10dfdb0e640d.jpg ]
株式会社ヤザワコーポレーション
https://www.yazawa.co.jp/
【材質】 アルミ
【本体寸法】 φ111×H72
【本体質量】 約130kｇ
【電源】 AC100-240V
【設計寿命】 50,000時間
【防水等級】 IP43
【配光角】 25°
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株式会社ヤザワコーポレーション
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〒116-0014 東京都荒川区東日暮里1-32-6 CROSSビル
広報一般：商品本部 TEL 03-5615-0241
商品について：商品お問い合わせセンター TEL 03-5615-1680
【 受付時間:月～金／9:30～17:30(土日祝祭日を除く) 】
※製品及びパッケージの仕様は予告なく変更することがあります。