¥·¥ã¥È¥ë¥í¥Ã¥¯¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¢TikTok ¥³¥á¥ó¥È¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤òÂ¥¤·¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÉ¾²Á¤Î¸þ¾å¤Ë¤è¤ê¾ðÊó³È»¶¤¬ÁÀ¤¨¤ë¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡³«»Ï

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***(https://www.emarketer.com/content/tiktok-facing-scrutiny-many-markets-around-world) EMARKETER¡Ö(https://www.emarketer.com/content/tiktok-facing-scrutiny-many-markets-around-world)TikTok is facing scrutiny in many markets around the world . eMarketer¡×2023Ç¯4·î18Æü(https://www.emarketer.com/content/tiktok-facing-scrutiny-many-markets-around-world)
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Shutttlerock BBF for TikTok
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Shutttlerock BBF for LINE
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Shuttlerock Studio
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