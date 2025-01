¥·¥ã¥È¥ë¥í¥Ã¥¯¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¢TikTok ¥³¥á¥ó¥È¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤òÂ¥¤·¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÉ¾²Á¤Î¸þ¾å¤Ë¤è¤ê¾ðÊó³È»¶¤¬ÁÀ¤¨¤ë¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡³«»Ï

シャトルロックジャパン株式会社

シャトルロックジャパン株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役:金光 展意、以下、シャトルロックジャパン)は、TikTokでコメント数を増加させ、アカウント運用の強化につながる「コメントキャンペーン」サービスの提供を開始したことをお知らせします。

Shuttlerock BBF for TikTok「コメントキャンペーン」とは

TikTok コメントキャンペーンとは :https://www.shuttlerock.co.jp/download/tiktok-comment/

「指定のキーワードをコメントすること」を当選条件とする機能です。TikTokのログイン認証やWebページへの遷移が不要で、TikTok アプリケーション内で告知から参加、抽選結果の確認までできることが特徴です。また、参加方法を「コメントのみ」にすることで、ユーザーの参加ハードルが下がり、参加者増加が期待できます。

Shuttlerock BBF for TikTok「コメントキャンペーン」のフロー- TikTok に投稿されたコンテンツでキャンペーン情報を確認する- 指定のキーワードをコメントし、キャンペーンに参加する- 自動に届くリプライで参加完了を確認するTikTokのAPI上、自動返信にお時間がかかる場合がございます。- 後日にDMで当選結果を確認するクライアント様にTikTokアカウント管理画面で送信していただきます。コメントキャンペーンの利用手順を見る :https://www.shuttlerock.co.jp/download/tiktok-comment/Shuttlerock BBF for TikTok「コメントキャンペーン」のリリース背景

Shuttlerock BBF for TikTok インスタントウィンキャンペーン支援サービスでは、Webページで TikTokのアカウント認証を行なって参加できる機能を提供して参りました。

多くの企業様をご支援させていただいている中で、TikTok から離れずに実施でき、かつエンゲージメント強化につながるキャンペーンを実施したいというお声をいただきました。

そこでシャトルロックは、TikTok アプリケーション内で完結し、指定のキーワードをコメントすることが当選条件となる「コメントキャンペーン」サービスを提供開始いたしました。



これにより、シャトルロックはさらなる企業アカウントの運用強化をサポートいたします。

Shuttlerock BBF for TikTok「コメントキャンペーン」のメリット

参加者数の増加

TikTok内で指定のコメントをするだけでキャンペーンに参加することができるため、参加ハードルが下がり、参加者増加につながる。

アルゴリズムでの優位性

コメントが多い投稿はアルゴリズムで優位に働くため、おすすめ表示を狙うことができ、ブランドの認知拡大が期待できる。

Z世代を中心とした幅広い層へのリーチ

TikTokは、世界のユーザー数が15億6,000万人*、日本国内のアクティブユーザー数は2,700万人**、さらに広告市場は2019年から2025年の間に約65倍***になると予測されているほど、圧倒的な成長を見せ、X世代・ミレニアル世代・Z世代と様々なユーザーが利用しているため、認知拡大に大きく貢献する。

UGCの創出

指定のテキストを含むコメントが当選条件となるため、例えば「サービス名〇〇の好きなところをコメントして」のような設計にすることで、商品やブランドに関連したUGCの創出を狙った施策を実施できる。

* 世界のソーシャルメディア利用者数、50億人突破 TikTokは15億人超で3位に」日本経済新聞, 2024年2月13日

** ウェブ電通報「TikTokの革新性とショート動画のこれから」株式会社電通, 2023年10月10日

*** EMARKETER「TikTok is facing scrutiny in many markets around the world . eMarketer」2023年4月18日

Shuttlerock BBF for TikTok 「コメントキャンペーン」の利用例

日用品、食品、嗜好品製造、販売業界(菓子・飲料・化粧品など)

キャンペーン当選条件のキーワードを「商品名」や「商品の特徴」などにすることで、商品やブランドの認知拡大や理解促進、興味関心の促進につなげることができます。

例えば、「本投稿に "○○は今までにない新食感" をつけてコメントすると発売前の新商品が当たる!」などの設計にすることで、ブランドや商品の認知拡大だけでなく、試食配布による購買意欲を高める施策としてご利用いただけます。

エンターテインメント業界(芸能・音楽・イベントなど)

キャンペーン当選条件のキーワードを「ゲーム名」や「映画の公開日」などにすることで、新作映画やゲームの話題化につなげることができます。

例えば「予告動画を見て、映画の公開日を投稿すると映画チケットが当たる!」など、予告動画を見れば分かるクイズ形式にすることで、動画への注目を高め、話題化や早期普及につながる施策としてご利用いただけます。

シャトルロックジャパン株式会社について

Shuttlerock BBF for TikTok「コメントキャンペーン」エンターテインメント業界の活用例(サービス資料より抜粋)目的にあった業界別の活用例を見る :https://www.shuttlerock.co.jp/download/tiktok-comment/

シャトルロックジャパン(https://www.shuttlerock.co.jp/)はShuttlerock Limitedの日本法人として、SNSに関わるサービスを幅広く提供しています。ニュージーランド本社を中心に日本、アメリカ、ヨーロッパ、アジアなど9カ国で事業展開しているグローバル企業です。

X (Twitter) (https://www.shuttlerock.co.jp/bbf/x-instantwin/)、TikTok(https://www.shuttlerock.co.jp/bbf/tiktok-web-instantwin/)、LINE(https://www.shuttlerock.co.jp/bbf/line-web-instantwin/)などの各種SNSを活用したマーケティング活動の支援・キャンペーン事務局代行から、モバイルに最適化された動画クリエイティブの制作サービス(https://www.shuttlerock.co.jp/studio/)まで、企業のSNSマーケティング施策を総合的にサポートしています。

