TVアニメ『スキップとローファー』新作グッズが発売決定！“不思議の国のアリス”がテーマの描き下ろしイラストはファン必見の可愛さ!!

株式会社Ａ３

TVアニメ『スキップとローファー』新作グッズが発売決定！ 明日1月25日(土)からeeo Store池袋本店に登場し、「eeo Store online」で同時通販もスタートします。

今回グッズに使用されているイラストは、キャラクターデザイン・梅下麻奈未さんによる描き下ろし！“不思議の国のアリス”をテーマにした岩倉美津未（みつみ）と志摩聡介の可愛い＆カッコイイ姿はファン必見です!!

眺めているだけでハッピーになるグッズを、特典情報とともにご紹介します♪

▼通販でのご注文はこちらから！▼

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【開催情報】

＜店舗＞

■発売期間：2025年1月25日(土)～2月5日(水)

■発売場所：eeo Store池袋本店

＜通販＞

■発売期間：2025年1月25日(土) 10:00～

■発売場所：通販サイト「eeo Store online(https://eeo.today/store/101/title/3316?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt787)」

TVアニメ『スキップとローファー』新作グッズは7アイテム16種

【グッズ一覧】

・缶バッジ（全5種）※ブラインド商品

・アクリルキーホルダー（全5種） ※ブラインド商品

・アクリルスタンド（全2種）

・キャラクリアケース（全1種）

・アクリルジオラマ（全1種）

・PETANTシール（全1種）

・PU製コンパクトミラー（全1種）

※ブラインド商品はランダムで1種が当たる単品と、全種ゲットできるコンプリートBOXをお選びいただけます。

心ときめくアイテムの実物写真を一部ご紹介♪

コレクションしたくなる缶バッジや、実用性の高いキャラクリアケース、普段使いしやすいPU製コンパクトミラーなど、たくさんの新作グッズがラインナップしています。

作中とはまた違った雰囲気の2人が見られる、甘いパステルカラーを基調としたグッズの数々をお見逃しなく！

缶バッジ（全5種）※ブラインド商品

クラシカルなデザインが大人可愛い♪ みつみと志摩のお顔をクローズアップした直径5.7cmの缶バッジです。カバンに付けたり、お部屋に飾ったりしてお楽しみください！

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アクリルキーホルダー（全5種） ※ブラインド商品

カバンやポーチのワンポイントにぴったりな、大きさ約6.5cmのオシャレなアクリルキーホルダー。

ティーカップver.や、紅茶のタグ風デザインver.のほか、全身を見ることができる全員集合ver.は、どれも魅力的です！

アクリルスタンド（全2種）

うさぎモチーフのキュートな台座も注目ポイント♪

縦横最大15cmほどのアクリルスタンドは、コレクションとしてデスクやラックに飾りやすい大きさです。

また、喫茶店やお花畑などに連れて行って、写真を撮るのもオススメ！

キャラクリアケース（全1種）

キャラクリアケースは、特典ポストカードやチケットなどA5サイズ（14.8cm×21cm）以内の紙類を収納するのに役立つ硬質クリアケースです。

みつみと志摩の描き下ろしイラストが大きく描かれたデザインなので、そのまま飾っても大満足間違いなし！

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アクリルジオラマ（全1種）

ボリューム感たっぷりで飾りごたえ抜群！ アクリルジオラマは台座にパーツをはめ込んで完成させる、組み立てタイプのアイテムです（組み立て後の大きさは約13cm）。

鍵穴のプレートを付けると、みつみたちの不思議な世界をそっと覗いているような感覚に♪

PETANTシール（全1種）

1アイテムで描き下ろしイラストの色々なバージョンを楽しめる、弱粘着仕様の貼ってはがせるPETANTシール。

PCや手帳などに“ペタン”と貼って、持ち物を可愛くアレンジしてみてはいかがでしょうか？

PU製コンパクトミラー（全1種）

PU製コンパクトミラーは、乙女心をくすぐるハート型！ 大きさ約8cm×7cmと持ち歩きやすいサイズ感で、お出かけ先での身だしなみチェックに役立ちます。

カバンから取り出すたびにキュンキュンするはず♪

購入特典は限定ポストカード（全2種）

TVアニメ『スキップとローファー』新商品を含めて関連商品を2,200円（税込）お買い上げごとに、購入特典としてポストカード（全2種）をランダムで1枚プレゼント。

ゲットしたグッズと一緒に飾ってお楽しみください！



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TVアニメ『スキップとローファー』より、キュートな描き下ろしイラストを使用した新作グッズがたくさん登場しました！

お気に入りのグッズをお迎えして、みつみたちとハッピーな毎日を過ごしましょう!!

(C)高松美咲・講談社／「スキップとローファー」製作委員会

株式会社A3

【会社概要】

社名：株式会社A3（エースリー）

設立：2012年9月27日

所在地：東京都豊島区南池袋 1-11-22 山種池袋ビル2F

代表者：代表取締役 小澤隆史

HP：https://athree3.com/

お問い合わせ先：https://athree3.com/contact/



【事業内容】

IP活用プラットフォーム事業



【各公式サイトURL】

eeo Store：https://eeo.today/store/101/

eeo Media：https://eeo.today/media/

eeo Stage：https://eeo.today/stage/

推し活最新情報（OSHI＋）：https://eeo.today/store/101/specialfeature/oshiplus