¡Ö¥¢¥¯¥¨¥ê¥ª¥ó¡×¡¤¡Ö¥Þ¥¯¥í¥¹¡×¥·¥êー¥º¤«¤é¹ë²Ú¥­¥ã¥¹¥È¤¬½¸·ë¡ª¡ØSATEFES!¡Ù¤ÎÂè°ìÃÆ½Ð±é¼Ô¾ðÊó¤ò²ò¶Ø¡ª

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(C)2001¥¢¥ë¥¸¥å¥ÊÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
(C)2002 SATELIGHT/HEATGUY-J PROJECT
(C)2004 ²Ï¿¹Àµ¼£¡¦¥µ¥Æ¥é¥¤¥È¡¿Project AQUARION
(C)2005 ÀÖº¬ÏÂ¼ù¡¦¥µ¥Æ¥é¥¤¥È¡¿¥Î¥¨¥¤¥óÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
(C)Ê¿Ìî¹ÌÂÀ¡¦¾¯Ç¯²èÊó¼Ò/WILD GEESE
(C)2007 BIGWEST/MACROSS F PROJECT¡¦MBS
(C)PEACH-PIT¡¦¹ÖÃÌ¼Ò¡¿¥¨¥ó¥Ö¥ê¥ªÁÜº÷Ââ¡¦¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ
(C)²Ï¿¹Àµ¼£¡¿¥µ¥Æ¥é¥¤¥È¡¦JM ANIMATION¡¦¥Ï¥ë¥Õ¥£¥ë¥à¥áー¥«ー¡¿¤¢¤Ë¤ã¤Þ¤ëÃµÄå¼Ò
(C)SHOJI KAWAMORI, SATELIGHT/Project AQUARION EVOL
(C)¥µ¥Æ¥é¥¤¥È¡¿AKB0048À½ºî°Ñ°÷²ñ
(C)²Ï¿¹Àµ¼£¡¦¥µ¥Æ¥é¥¤¥È¡¿ALC¡¿GP¡¿¥Î¥Ö¥Ê¥¬¡¦¥¶¡¦¥Õー¥ëÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
(C)2013 ºûËÜÍ´°ì¡¿Ä«Æü¿·Ê¹½ÐÈÇ¡¦·à¾ìÈÇ¥âー¥ì¥Ä±§Ãè³¤Â±À½ºî°Ñ°÷²ñ
(C)2014 Àî¸ý»Î¡¦³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA ¥á¥Ç¥£¥¢¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー´©¡¿ËâÃÆ¤Î²¦¤ÈÀïÉ±À½ºî°Ñ°÷²ñ
(C)2015 Ã«ÀîÎ®¡¦¤¤¤È¤¦¤Î¤¤¤Â¡¦¤×¤è¡¿KADOKAWA ³ÑÀî½ñÅ¹¡¿ËÌ¹âÊ¸·ÝÉô
(C)2015 SHOJI KAWAMORI,SATELIGHT/Project AQUARION LOGOS
(C)Project ¥·¥ó¥Õ¥©¥®¥¢£Ç£Ø
(C)2015 BIGWEST/MACROSS DELTA PROJECT
(C)2017¸ÏÌî±Í¡¦ue¡¿KADOKAWA¡¿£¶£¸ÈÖÅç¡¦ÍÅÀºÁÒ¸Ë
(C)2019 FgG¡¦gumi / Shoji Kawamori, Satelight
(C)ÊëÀÐ¥ä¥³/NSP/¥½¥Þ¥ê¤È¿¹¤Î¿ÀÍÍ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È, mixer
(C)¡Ö¥µ¥¯¥¬¥ó¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
(C)À¾ºêµÁÅ¸/±§ÃèÀï´Ï¥ä¥Þ¥È2205À½ºî°Ñ°÷²ñ
(C)¼·Èø¥Ê¥Ê¥¡¦¾®³Ø´Û¡¿Helck À½ºî°Ñ°÷²ñ
(C)ËÅÄÍª¡¿SQUARE ENIX¡¦¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Á¥§¥ê¤Þ¤Û¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
(C)µÜÀîÂç²Ï¡¿COMICSMART INC.¡¿Â¿¿ô·çÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
(C)ÅÄÃæ¤Þ¤¤¡¿SQUARE ENIX¡¦ÍÅ¤Ï¤¸À½ºî°Ñ°÷²ñ
(C)2023 SHOJI KAWAMORI,SATELIGHT/Project AQUARION MOE
(C)Etorouji Shiono¡¿SQUARE ENIX¡¦¡Ö¥æー¥Ù¥ë¥Ö¥é¥Ã¥È¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
(C)ÃæµÈ¸×µÈ¡¿SQUARE ENIX¡¦°ÛÀ¤³¦¥ì¥Ã¥ÉÀ½ºî°Ñ°÷²ñ