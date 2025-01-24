総勢14名のアーティストがコラボ！「水・粋・酔」が語る新たな創作のかたち｜金津創作の森 展覧会を開催！

福井県あわら市

金津創作の森美術館では、開館から継続して開催し、金津創作の森にアトリエと居を構える5名の作家たちの創作活動を紹介する展覧会を開催します。

11回目となる今回のテーマは「水（すい）・粋（すい）・酔（すい）」。本展では、森の作家と創作活動を通して刺激を受け合う14名の作家が、異なる素材によって共鳴し、この「水‣粋‣酔」の3つの文字から新たな表現が展開されます。中には、本テーマと芦原温泉を掛け合わせた作品もあり、本展から地元の温泉文化の新たな魅力が発見できる好機となればと願います。加えて、福井を拠点に活躍するイメージコンポーザーであり照明家の八木則之氏が照明を手掛けており、光と影が織りなす幻想的な空間の中で、「水・粋・酔」から広がる自由で発想豊かな作品世界をお楽しみいただけます。

会 期 2025年1月25日(土) ～ 3月2日(日)

出展作家

本展関連プログラム

- 休館日 月曜日(祝日の場合開館､翌平日休館)- 会 場 金津創作の森美術館アートコア- 時 間 10:00～17:00（最終入場は16:30）- 観覧料 一般500円、65歳以上および障がい者250円、高校生以下・障がい者の介護者（当該障がい者1人につき1人）無料 ※( )は20人以上の団体料金- 大森 正人（入居作家・陶芸）- 松井 勝彦（入居作家・陶芸）×熊野 九郎右エ門（陶芸）- 山口 紀子（入居作家・作曲・音空間造形）× 河上 知明（鉄とチタン工芸）×岡 俊徳（建築）- 山田 道信（入居作家・竹工芸）×近藤 辰浩（墨彩画・スケッチ水彩画）- 山野 宏（入居作家・ガラス工芸）×伊藤 隆（金工）×小野山 和代(テキスタイル染織)×齋部 哲夫（彫刻）×竹垣 惠子（テキスタイル染織）×竹原 城文（日本画）× 山本 善一郎（版画）×山田 康貴・宮本 千春（現代美術・香り）- 加藤 将司(現代美術)- イメージコンポーザー・照明家／八木 則之

１.出展作家によるギャラリートーク

- 日時 1月25日(土)10:30～11:30- 会場 展覧会場内- 料金 要観覧券

２.作品解説

- 日時1月25日(土) 山田 道信、近藤 辰浩2月2日(日) 大森 正人2月9日(日) 山口 紀子、岡 俊徳2月23日(日) 山野 宏3月2日(日) 松井 勝彦、熊野 九郎右エ門各日14:00～14:30- 会場 展覧会場内- 料金 要観覧券

３.森のコンサート 「一滴の水の記憶」

本展関連企画

- 日時 3月1日(土) 開場13:00、開演14:00、終演15:00- 会場 美術館アートコア ミュージアム-2- 定員 140名(全席自由) ※未就学児の入場はご遠慮ください。- 料金 前売券(金津創作の森友の会会員)2,000円、当日券2,500円 ※観覧券付※前売券／1月25日(土)～ 展覧会受付にて販売- 出演 竹澤悦子(17絃筝)、土井徳浩(クラリネット、サックス等)、森本英希(フルート)、大村亘(タブラ、パーカッション)、影山朋子(ヴァイブラフォン)、伊藤昌子(筝：合奏で1曲参加)、山口紀子(作曲・音楽監督、金津創作の森入居作家)森の作家展 作品販売

展覧会会期中、最新作・近作を展示・販売します。

- 会場 美術館アートコア ギャラリー福井県あわら市

全国幸福度ランキングで、2014年から5回連続1位を獲得した福井県の北の玄関口であるあわら市。

北陸有数の温泉地で、開湯140周年を迎えた「あわら温泉」をはじめ、宿場町としての文化が残る「金津地区」、淡水釣りやカヌーが盛んな「北潟湖」、北陸街道の歴史が息づく「吉崎・細呂木地区」、豊かな実りや美しい景観の丘陵地、田園、森林など、様々な魅力にあふれ、暮らす人も訪れる人も幸せな気持ちになれるスポットが数多くあります。



感幸プロモーション動画 https://www.youtube.com/watch?v=17tT6gFXkwo

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あわら温泉宮谷石切場跡金津創作の森北潟湖