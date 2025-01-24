ネット通販限定で『マルコとマルオの３日間』を開催！～エポスカードのご利用で１０％ＯＦＦ～
株式会社丸井グループ（東京都中野区、代表取締役社長：青井 浩）は、マルイのネット通販「マルイウェブチャネル」限定で、２０２５年１月３１日（金）～ ２月２日（日）の３日間、エポスカード会員さまご優待キャンペーン『マルコとマルオの３日間』を開催いたします。期間中、エポスカードのクレジット払いで１０％ＯＦＦにてお買物いただけます。
■ネット通販限定『マルコとマルオの３日間』について
マルイのネット通販「マルイウェブチャネル」でのお買物がエポスカードのご利用で１０％OFFになる会員ご優待キャンペーンです。普段おトクにならないブランドやアイテムも１０％OFFに！
さらに今期のセール商品も１０％OFFでお買物いただける大変おトクな期間です。再値下げした今期のアイテムも多数ございますので、貴重なこの機会をお見逃しなく！
▼『マルコとマルオの３日間』の詳細はこちら
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アプリで毎日要チェック！「日替わりブランドクーポン」も実施！
今回のネット通販限定『マルコとマルオの３日間』の期間中は、「日替わりクーポン」を実施いたします。お気に入りのショップやアイテムが対象になるかも…？！お見逃しのないよう、気になるショップやアイテムはお気に入り登録がおすすめです。
さらに、マルイショッピングアプリをダウンロード&アプリの通知ONにしていただくと、お気に入り登録したショップやアイテムのおトク情報をお知らせします。ネット通販限定『マルコとマルオの３日間』の期間中に見逃したくない「わずか１点」「クーポン対象」などの情報をお知らせいたしますので、通知設定をお忘れなく！
▼マルイショッピングアプリのダウンロードはこちら
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▼何を買おうか悩んだら、まずはここからチェック！
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■エポスカード新規ご入会で４，０００円分のwebクーポンをプレゼント！
新規でエポスカードにご入会いただいたお客さまには、特典としてマルイウェブチャネルでご入会当日にご利用いただけるクーポンをプレゼントしております。ご入会当日から使える通常２,０００円分のwebクーポンに加えて、期間限定2,０００円分のwebクーポンをプレゼントいたします。エポスカードご優待１０％OFF とあわせて使えて、さらにおトクとなります。この機会をお見逃しなく！
※エポスカードは後日郵送にてお届けいたします
▼エポスカードのお申込みはこちら※入会金・年会費は永年無料です
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■『マルコとマルオの３日間』概要
ネット通販限定 エポスカード会員ご優待 １０％ＯＦＦ『マルコとマルオの３日間』
開催期間：２０２５年１月３１日（金）０：００ ～ ２月２日（日）２３：５９
ご優待内容：エポスカードのクレジット（１回・２回・分割・ボーナス払い・リボ払い）のご利用で、ネット通販「マルイウェブチャネル」でのお買物が、クレジットご利用額から１０％ＯＦＦ
※エポスカード（１回・２回・分割・リボ・ボーナス払い）のご利用が対象となります
※Amazon.co.jp内ファッション通販丸井、マルイ楽天市場、auPAYマーケット、Yahoo!ショッピングでのご利用は対象外となります
※１０％の割引は、エポスカードクレジットご請求額に反映いたします
※一部対象外のショップ・商品がございます
※企画内容は、予告なく変更・中止となる場合がございます
エポスカード入会について
※エポスカードのお申し込みは、１８歳以上の方（高校生不可）とさせていただきます
※エポスカード新規ご入会特典は、新規入会時１回限りの特典です
※株式会社エポスカードの規定により、ご入会いただけない場合がございます
▼『マルコとマルオの３日間』の詳細はこちら
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▼マルイウェブチャネル
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▼丸井グループ
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