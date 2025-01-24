¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÄ¶¤¬¤ó¤Ð¤ì¡ª¡ª¡ª¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç Äê´üÍÂ¶â¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤Î¼Â»Ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¹Åç¶ä¹Ô
³ô¼°²ñ¼Ò¹Åç¶ä¹Ô¡ÊÆ¬¼è¡¡À¶½¡¡¡°ìÃË¡Ë¤Ç¤Ï¡¢PEACE WING HIROSHIMA³«¶È2Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ë2025Ç¯¤Ë
¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤Î³èÌö¤Î¸å²¡¤·¤ÈÃÏ°è¤Î³èÀ²½¤Ø¹×¸¥¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Äê´üÍÂ¶â¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢²¼µ¤Î¤È¤ª¤ê¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡µ
¡Ú¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î³µÍ×¡Û